Госдума приняла в первом чтении проект об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Решение коснется 32 млн граждан — страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%

25 октября 2023, 10:15, ИА Амител

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Так, для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции законопроект устанавливает с 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 133 руб. 05 коп., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – 8 134 руб. 88 коп. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в результате пенсии по старости вырастут на 7,5%.

"Это решение коснется более 32 миллионов граждан", – подчеркнул он.Володин отметил, что необходимые для поддержки пожилых граждан средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Так, на повышение пенсий в 2024 году потребуются дополнительные расходы в размере около 234 млн рублей.

Сама инициатива рассмотрена в рамках других бюджетообразующих законопроектов, которые предваряют рассмотрение депутатами в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.