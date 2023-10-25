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Госдума приняла в первом чтении проект об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Решение коснется 32 млн граждан — страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%

25 октября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Так, для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции законопроект устанавливает с 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 133 руб. 05 коп., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – 8 134 руб. 88 коп. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в результате пенсии по старости вырастут на 7,5%.

"Это решение коснется более 32 миллионов граждан", – подчеркнул он.Володин отметил, что необходимые для поддержки пожилых граждан средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Так, на повышение пенсий в 2024 году потребуются дополнительные расходы в размере около 234 млн рублей.

Сама инициатива рассмотрена в рамках других бюджетообразующих законопроектов, которые предваряют рассмотрение депутатами в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.

Госдума пенсии

Комментарии 4

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Гость

12:55:31 25-10-2023

В 24 году нужно минимум 27 баллов, 27×133.05+8134,88=11740, живите радуйтесь, пока вас грабит государство.

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гость

13:40:34 25-10-2023

И так от сердца оторвали 7,5% Всё себе, всё себе, а нам так крохи.

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Светлана

16:11:48 25-10-2023

Еда уже СЕЙЧАС подорожала, а индексация будет в следующем году(((

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Свете

17:02:13 25-10-2023

Светлана (16:11:48 25-10-2023) Еда уже СЕЙЧАС подорожала, а индексация будет в следующем го... Света, а вы не кушайте эти два с лишним месяца, зачем вам такие траты? А там уже как добавят, то тогда уже и наедитесь. ))) Впрочем, такой же совет и нужно дать тем, кто принимает решения, это для справедливости, чтобы на себе испытали.

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