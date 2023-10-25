Госдума приняла в первом чтении проект об увеличении пенсий неработающим пенсионерам
Решение коснется 32 млн граждан — страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%
25 октября 2023, 10:15, ИА Амител
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Так, для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции законопроект устанавливает с 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 133 руб. 05 коп., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – 8 134 руб. 88 коп. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в результате пенсии по старости вырастут на 7,5%.
"Это решение коснется более 32 миллионов граждан", – подчеркнул он.Володин отметил, что необходимые для поддержки пожилых граждан средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Так, на повышение пенсий в 2024 году потребуются дополнительные расходы в размере около 234 млн рублей.
Сама инициатива рассмотрена в рамках других бюджетообразующих законопроектов, которые предваряют рассмотрение депутатами в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.
12:55:31 25-10-2023
В 24 году нужно минимум 27 баллов, 27×133.05+8134,88=11740, живите радуйтесь, пока вас грабит государство.
13:40:34 25-10-2023
И так от сердца оторвали 7,5% Всё себе, всё себе, а нам так крохи.
16:11:48 25-10-2023
Еда уже СЕЙЧАС подорожала, а индексация будет в следующем году(((
17:02:13 25-10-2023
Светлана (16:11:48 25-10-2023) Еда уже СЕЙЧАС подорожала, а индексация будет в следующем го... Света, а вы не кушайте эти два с лишним месяца, зачем вам такие траты? А там уже как добавят, то тогда уже и наедитесь. ))) Впрочем, такой же совет и нужно дать тем, кто принимает решения, это для справедливости, чтобы на себе испытали.