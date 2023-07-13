Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете смены пола

Депутаты также одобрили поправку, которая подразумевает расторжение брака в случае смены пола одним или обоими супругами

13 июля 2023, 18:17, ИА Амител

Фото: http://duma.gov.ru/

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении в России запрета на медицинскую смену пола. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что законопроект предполагает внесение в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" новой статьи. Она запрещает проводить медицинские вмешательства и применять лекарства, которые направлены на смену пола.

Одновременно с этим у запрета будет ряд исключений. Так, допустимы будут медицинские манипуляции, которые направлены на лечение различных врожденных аномалий и пороков развития, а также заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.

Законопроект внесли депутаты всех пяти фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в мае. Документ прошел первое чтение в июне этого года.

Сегодня депутаты также одобрили поправку, которая подразумевает расторжение брака в случае смены пола одним или обоими супругами.