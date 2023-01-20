Что именно российские власти будут считать ЛГБТ-пропагандой и какие фильмы уже запрещены?

Роскомнадзор уже составил список критериев ЛГБТ-пропаганды

20 января 2023, 13:01, ИА Амител

Кадр из фильма "Горбатая гора"/ Фото: kinopoisk.ru

Российские власти работают над критериями, по которым та или иная информация или произведение будет относиться к пропаганде ЛГБТ. Пока пункты ещё не утверждены, но Роскомнадзор уже подготовил проект приказа о признаках ЛГБТ-пропаганды, сообщают "Ведомости".

Какие критерии установил Роскомнадзор для ЛГБТ-пропаганды?

По проекту Роскомнадзора, в единый реестр запрещённых сайтов будут включать произведения, которые:

убеждают человека в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетним;

создают искажённое представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

убеждают человека в привлекательности нетрадиционных отношений, предпочтений и установок, а также пытаются сформировать положительный образ представителей сексуальных меньшинств;

оправдывают отказ от традиционных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных;

стараются вызвать интерес к ЛГБТ и изменить негативное отношение к этому явлению на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях;

пытаются сформировать положительное отношение к смене пола человека, а также обосновывают или оправдывают допустимость такой процедуры;

выражают социальное (или иное) одобрение людей, которые отрицают свою природную половую принадлежность и изменят свой пол в связи с гендерными установками.

Когда документ примут?

Пока неизвестно. Проект Роскомнадзора выложен для общественного обсуждения на портале regulation.ru. Срок рассмотрения документа выйдет 23 января. Но даже если документ одобрят в ближайшее время, приказ вступит в силу только 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет.

Сейчас РКН совещается с участниками рынка – с онлайн-кинотеатрами и видеосервисами, рассказал "Ведомостям" один из авторов закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как будут оценивать фильмы и сериалы на ЛГБТ-пропаганду?

Оценка информации будет зависеть от посыла конкретного произведения. Если автор показывает ЛГБТ с положительной стороны и приравнивает нетрадиционные отношения к традиционным, то это относится к пропаганде, рассказали "Ведомостям" в одном из видеосервисов.

Если же тема ЛГБТ раскрывается в нейтральном или негативном ключе, это относится не к пропаганде, а к демонстрации ЛГБТ. Такой контент показывать можно, но лишь с маркировкой 18+.

Экспертиза одного фильма будет идти несколько недель и обойдётся в десятки тысяч рублей, рассказал "Ведомостям" управляющий партнёр Коллегии медиаюристов Фёдор Кравченко. К тому же, отмечает он, в законе указаны оценочные категории, разные эксперты могут оценить фильм по-своему, и это может усложнить процесс.

Видеосервисы уже удалили какой-то контент?

Да, "Ведомости" пишут, что онлайн-видеосервисы уже начали удалять фильмы и сериалы, в которых есть сюжетные линии с ЛГБТ или ЛГБТ-герои. Как рассказали изданию три топ-менеджера видеосервисов, 9 января закончился переходный период, и теперь РКН проверяет исполнение закона о пропаганде ЛГБТ.

Список фильмов уже составлен?

Да. Собеседники "Ведомостей" сообщили, что РКН подготовил запрещённый список фильмов и сериалов и уже отправил его видеосервисам в конце декабря. Видеосервисам предложили самим провести мониторинг и "почистить" библиотеку.

Известно, что в список вошли как минимум две картины – "Горбатая гора" и "Назови меня своим именем". Сейчас эти фильмы на легальных видеосервисах недоступны. Кроме того, в списке присутствуют первые сезоны сериала "Сексуальная жизнь студенток" и "Будет больно".

Когда Роскомнадзор начнет блокировать ЛГБТ-контент?

Источники "Ведомостей" говорят, что в первые три-шесть месяцев после начала мониторинга РКН не будет блокировать ресурсы, а ограничится штрафами, если сайт вовремя не удалил запрещённый контент. У сервисов будет возможность оспорить решение регулятора о штрафе. Для этого нужна будет независимая экспертиза, которая докажет, что тот или иной материал не относится к ЛГБТ-пропаганде.

Что это за закон?

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ был принят в конце ноября 2022 года. Он запрещает пропаганду не только ЛГБТ, но также педофилии и смены пола среди детей и взрослых. Сайты с такой информацией включат в реестр запрещённых, их заблокируют. Товары с ЛГБТ-информацией (в том числе иностранные) будет запрещено продавать. Фильмам с пропагандой ЛГБТ не выдадут прокатного удостоверения, рекламу с ЛГБТ-тематикой не покажут. За нарушение будут серьёзные штрафы. Подробнее о законе можно прочитать здесь.

Напомним, что amic.ru в конце 2022 года составлял список книг и фильмов, которые вполне могут попасть под закон об ЛГБТ-пропаганде.