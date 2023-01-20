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Что именно российские власти будут считать ЛГБТ-пропагандой и какие фильмы уже запрещены?

Роскомнадзор уже составил список критериев ЛГБТ-пропаганды

20 января 2023, 13:01, ИА Амител

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Горбатая гора"/ Фото: kinopoisk.ru

Российские власти работают над критериями, по которым та или иная информация или произведение будет относиться к пропаганде ЛГБТ. Пока пункты ещё не утверждены, но Роскомнадзор уже подготовил проект приказа о признаках ЛГБТ-пропаганды, сообщают "Ведомости".

Какие критерии установил Роскомнадзор для ЛГБТ-пропаганды?

По проекту Роскомнадзора, в единый реестр запрещённых сайтов будут включать произведения, которые:

  • убеждают человека в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетним;

  • создают искажённое представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

  • убеждают человека в привлекательности нетрадиционных отношений, предпочтений и установок, а также пытаются сформировать положительный образ представителей сексуальных меньшинств;

  • оправдывают отказ от традиционных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных;

  • стараются вызвать интерес к ЛГБТ и изменить негативное отношение к этому явлению на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях;

  • пытаются сформировать положительное отношение к смене пола человека, а также обосновывают или оправдывают допустимость такой процедуры;

  • выражают социальное (или иное) одобрение людей, которые отрицают свою природную половую принадлежность и изменят свой пол в связи с гендерными установками.

Когда документ примут?

Пока неизвестно. Проект Роскомнадзора выложен для общественного обсуждения на портале regulation.ru. Срок рассмотрения документа выйдет 23 января. Но даже если документ одобрят в ближайшее время, приказ вступит в силу только 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет.

Сейчас РКН совещается с участниками рынка – с онлайн-кинотеатрами и видеосервисами, рассказал "Ведомостям" один из авторов закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как будут оценивать фильмы и сериалы на ЛГБТ-пропаганду?

Оценка информации будет зависеть от посыла конкретного произведения. Если автор показывает ЛГБТ с положительной стороны и приравнивает нетрадиционные отношения к традиционным, то это относится к пропаганде, рассказали "Ведомостям" в одном из видеосервисов.

Если же тема ЛГБТ раскрывается в нейтральном или негативном ключе, это относится не к пропаганде, а к демонстрации ЛГБТ. Такой контент показывать можно, но лишь с маркировкой 18+.

Экспертиза одного фильма будет идти несколько недель и обойдётся в десятки тысяч рублей, рассказал "Ведомостям" управляющий партнёр Коллегии медиаюристов Фёдор Кравченко. К тому же, отмечает он, в законе указаны оценочные категории, разные эксперты могут оценить фильм по-своему, и это может усложнить процесс.

Видеосервисы уже удалили какой-то контент?

Да, "Ведомости" пишут, что онлайн-видеосервисы уже начали удалять фильмы и сериалы, в которых есть сюжетные линии с ЛГБТ или ЛГБТ-герои. Как рассказали изданию три топ-менеджера видеосервисов, 9 января закончился переходный период, и теперь РКН проверяет исполнение закона о пропаганде ЛГБТ.

Список фильмов уже составлен?

Да. Собеседники "Ведомостей" сообщили, что РКН подготовил запрещённый список фильмов и сериалов и уже отправил его видеосервисам в конце декабря. Видеосервисам предложили самим провести мониторинг и "почистить" библиотеку.

Известно, что в список вошли как минимум две картины – "Горбатая гора" и "Назови меня своим именем". Сейчас эти фильмы на легальных видеосервисах недоступны. Кроме того, в списке присутствуют первые сезоны сериала "Сексуальная жизнь студенток" и "Будет больно".

Когда Роскомнадзор начнет блокировать ЛГБТ-контент?

Источники "Ведомостей" говорят, что в первые три-шесть месяцев после начала мониторинга РКН не будет блокировать ресурсы, а ограничится штрафами, если сайт вовремя не удалил запрещённый контент. У сервисов будет возможность оспорить решение регулятора о штрафе. Для этого нужна будет независимая экспертиза, которая докажет, что тот или иной материал не относится к ЛГБТ-пропаганде.

Что это за закон?

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ был принят в конце ноября 2022 года. Он запрещает пропаганду не только ЛГБТ, но также педофилии и смены пола среди детей и взрослых. Сайты с такой информацией включат в реестр запрещённых, их заблокируют. Товары с ЛГБТ-информацией (в том числе иностранные) будет запрещено продавать. Фильмам с пропагандой ЛГБТ не выдадут прокатного удостоверения, рекламу с ЛГБТ-тематикой не покажут. За нарушение будут серьёзные штрафы. Подробнее о законе можно прочитать здесь.

Напомним, что amic.ru в конце 2022 года составлял список книг и фильмов, которые вполне могут попасть под закон об ЛГБТ-пропаганде.

 

 

 

Комментарии 22

  • За проезд колец по прямой и не включенных поворотник будут наказывать? Это куда более яркая пропаганда. И обочечников туда же
    20 января, Гость   Ответить
  • А за эротичный танец Дмитрия Анатольевича не желают к гомосятине определить?
    20 января, Гость   Ответить
  • изменить негативное отношение к этому явлению на положительное - ну то есть если сказать, что геи есть, то это уже пропаганда? И если кто-то считает, что быть геем - нормально, а не ужас-ужас, и не ползет на кладбище, посыпая голову пеплом, и не считает, что он должен убиться об стену, а просто живет - то это тоже пропаганда? Ню-ню.
    20 января, Гость   Ответить
  • "если сказать, что геи есть, то это уже пропаганда?" --- Гость, факт, что геи есть - это просто факт, а не пропаганда. А вот посыл, что быть геем - это хорошо и привлекательно - это уже пропаганда.
    20 января, Гость   Ответить
  • А чо случилось-то? До сих пор быть геем - было хорошо и очень привлекательно, особенно в Москве. Квота закончилась на набор в ряды избранных?
    20 января, Гость   Ответить
  • А вот посыл, что быть геем - это хорошо и привлекательно - ну так я о том и пишу - если в фильме все знают, что человек гей, при этом он не посыпает голову пеплом, его не лупцуют и не гнобят коллеги по работе, он живет со своим приятелем и вполне счастлив и успешен, при этом совершенно не стесняясь своей ориентации и не прячась - это уже пропаганда))) Ровно так же как быть счастливым в жизни, при этом не скрывая ориентации. По вашей же логике - быть геем не зазорно и не ведет к чему-то ужасному, то есть хорошо и привлекательно)
    20 января, Гость   Ответить
  • "Операцию Ы" запретят? Там Шурик проявляет к завернутому в обои Федору элементы гей-садизма, да еще и с расовым уклоном. Федя, выглядящий как афроамериканец буквально умоляет Шурика: "Может не надо?". Но садюга Шурик вырезает обои со стороны попы обездвиженного Феди и говорит "Надо Федя, надо" и отшлепывает Федора хорошенько. Казалось бы - посыл сего действа - воспитательный. Но видел ли кто нибудь из вас чтобы взрослый мужчина шлепал взрослого мужчину по заду в воспитательных целях? Это просто ужас, а не кино. Скрытая пропаганда гейства.
    20 января, Гость   Ответить
  • Первым делом Операцию Ы ...
    20 января, Гость   Ответить
  • Это просто ужас, а не кино. Скрытая пропаганда гейства. Погодите, там Останина собирается уголовку вводить за отрицание традиционных ценностей. Там вообще все пойдет под нож.
    20 января, Гость   Ответить
  • "По вашей же логике - быть геем не зазорно и не ведет к чему-то ужасному, то есть хорошо и привлекательно)" ---- Гость, а по вашей логике и преступников в кино можно показывать как счастливых и успешных людей, которые не стыдятся своих занятий? Это ведь тоже пропаганда криминала. Или мы друг друга не поняли?
    20 января, Гость   Ответить
  • "Скрытая пропаганда гейства." --- Гость, не надо искать того, чего в фильме нет. Федя - человек женатый и у него есть дети. И Шурика тоже привлекают девушки, а не парни. Нет там геев, нефиг из пальца высасывать и додумывать сюжет.
    20 января, Гость   Ответить
  • а по вашей логике и преступников в кино можно показывать как счастливых и успешных людей - а что, не показывают?))) Вполне показывают. Более того, даже романтизируют (та же "Бригада", если уж не брать зарубежное кино). И в каком кино вы видели, допустим, маньяка, стыдящегося своего занятия? Ну а с утверждением, что преступники зачастую успешны и счастливы даже спорить глупо - как в кино, так и в жизни. Так это как, уже пропаганда или еще нет? И как их показывать тогда - исключительно в рубище и кающимися?
    20 января, Гость   Ответить
  • Федя - человек женатый и у него есть дети. - Можно подумать, это когда-то кому-то мешало.
    20 января, Гость   Ответить
  • Запрет ЛГБТ - это правильно, но эта мера "срывает вершки, не удаляя корешки" и запрет без убедительных разъяснений - это политика силового сдерживания, а к каждому полицая не поставишь
    20 января, Гость   Ответить
  • "срывает вершки, не удаляя корешки" - ага, как статью введут, так сразу все "исправятся". Всю историю человечества такие люди были, а как у нас их запретят, сразу настанет щастье. Как Медведев - как Рутрекер работает, я же его запретил?
    20 января, Гость   Ответить
  • Создать отдельную клмиссию, котораая будет целыми сутками смотреть фильмы за последнии 100 лет и искать там ЛГБТ пропаганду
    20 января, Гость   Ответить
  • Под эти определения попадают все фильмы и книги в которых присутствует тема ЛГБТ. Своего кино у нас нет, в американских фильмах во многих присутствует эта тема, нам будут показывать иранские фильмы, хороший рынок сбыта для Ирана.
    20 января, Гость   Ответить
  • Федя - человек женатый и у него есть дети. И Шурика тоже привлекают девушки, а не парни---- ой. Одно другому вообще не мешает. вы о Бисексуалах слышали?
    20 января, Гость   Ответить
  • Тогда сначала отменить в школе по русскому выражение: Иван родил девчненку велел тащить ребенку. Ждем
    20 января, Гость   Ответить
  • Запрет с публикацией списка! Это же реклама:) Обратный эффект:( Запретили и вырезали отовсюду без публикации протоколов и обсуждений
    20 января, Гость   Ответить
  • Я бы и телевизор запретил заодно. Как ни включишь- сплошные сидоры....
    20 января, Гость   Ответить
  • Иван родил девчненку - ага, Исаак родил Иакова...
    20 января, Гость   Ответить
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