Госдума приняла закон о компенсации за неиспользованные отгулы
В пояснительной записке отмечается, что законодательством прямо не регламентирован механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха
24 сентября 2024, 20:59, ИА Амител
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Об этом сообщает РБК.
Документ вносит поправки в ст. 153 Трудового кодекса. Они уточняют срок, в течение которого может быть использован отгул, а также предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении. Изменения вступят в силу 1 марта 2025 года.
Согласно действующему законодательству, работнику, который вышел на смену в выходной или нерабочий день, может быть предоставлен другой день для отдыха. В таком случае работа в выходной или нерабочий день оплачивается как обычный рабочий, а день для отдыха не оплачивается как выходной.
В пояснительной записке отмечается, что законодательством прямо не регламентирован механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха. Кроме того, не урегулирован и вопрос предоставления сотруднику при увольнении денежной компенсации. На практике это приводит к тому, что работник при увольнении лишается как дней отдыха, так и повышенной оплаты, если он не использовал дни до увольнения.
21:24:12 24-09-2024
У начальников есть и отгулы и оплаты-у работяг ни фига...
22:16:19 24-09-2024
рабочие на заводе будут неприятно удивлены...
Раньше платили за выход на калым а сейчас будут работать как в свою смену.
08:54:18 25-09-2024
Например на "Персоне" нет выходных, только 1-3 января, так что неудивительно
08:00:23 25-09-2024
вообще что ли депутаты с дуба рухнули, раньше за работу в выходные дни была двойная оплата хотя бы, а сейчас что, просто оплата как в обычный рабочий день, а когда отгул еще дадут непонятно, да и тот оплачивать не будут, зачем работнику этот головняк тогда, если он ничего не выигрывает за работу в выходные дни.
09:19:28 25-09-2024
Все для работодателя. лишь бы Ваню-дурочка еще обмануть