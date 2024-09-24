Госдума приняла закон о компенсации за неиспользованные отгулы

В пояснительной записке отмечается, что законодательством прямо не регламентирован механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха

24 сентября 2024, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Об этом сообщает РБК.

Документ вносит поправки в ст. 153 Трудового кодекса. Они уточняют срок, в течение которого может быть использован отгул, а также предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении. Изменения вступят в силу 1 марта 2025 года.

Согласно действующему законодательству, работнику, который вышел на смену в выходной или нерабочий день, может быть предоставлен другой день для отдыха. В таком случае работа в выходной или нерабочий день оплачивается как обычный рабочий, а день для отдыха не оплачивается как выходной.

В пояснительной записке отмечается, что законодательством прямо не регламентирован механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха. Кроме того, не урегулирован и вопрос предоставления сотруднику при увольнении денежной компенсации. На практике это приводит к тому, что работник при увольнении лишается как дней отдыха, так и повышенной оплаты, если он не использовал дни до увольнения.