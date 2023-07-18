Госдума приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Новый закон затронет солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов

18 июля 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Госдума приняла закон, который предполагает повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе ряда категорий граждан с воинскими званиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, новый предельный возраст пребывания в запасе затронет солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. В первом разряде он вырастет с 35 до 40 лет, для второго разряда – с 45 до 50 лет, для третьего – с 50 до 55 лет.

Также увеличивается и предельный возраст пребывания граждан в мобилизационном резерве: для старших офицеров – до 65 лет, для младших офицеров – до 60 лет, для имеющих иные звания – до 55 лет.

Напомним, что закон прошел второе чтение 14 июля. Теперь он должен быть одобрен Совфедом и подписан президентом.