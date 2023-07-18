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Госдума приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Новый закон затронет солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов

18 июля 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Госдума приняла закон, который предполагает повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе ряда категорий граждан с воинскими званиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, новый предельный возраст пребывания в запасе затронет солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. В первом разряде он вырастет с 35 до 40 лет, для второго разряда – с 45 до 50 лет, для третьего – с 50 до 55 лет.

Также увеличивается и предельный возраст пребывания граждан в мобилизационном резерве: для старших офицеров – до 65 лет, для младших офицеров – до 60 лет, для имеющих иные звания – до 55 лет. 

Напомним, что закон прошел второе чтение 14 июля. Теперь он должен быть одобрен Совфедом и подписан президентом.

Комментарии 7

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Гость

21:18:41 18-07-2023

Старики-разбойники ?

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Гость

22:56:42 18-07-2023

Так всё плохо в королевстве???

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Бомж

07:12:08 19-07-2023

Гость (22:56:42 18-07-2023) Так всё плохо в королевстве???... Готовь сани (Саню)летом!

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Гость

00:36:56 19-07-2023

Какая-то роковая цифра! Это из-за роста продолжительности жизни?

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Гость

07:09:18 19-07-2023

Осталось пенсионный сразу до 75 поднять.

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Гость

07:35:38 19-07-2023

"Время , видимо, приспело стариков пускать нам в дело".(А.С. Пушкин) Что, не всех еще стариков пенсионной реформой переморили? Есть еще новые, интересные способы?

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гость

14:59:44 19-07-2023

что опять идти становиться на учет надо или не стоит из за одного года заморачиваться

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