Госдума приняла закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта
Наказание за совершение такого нарушения предусматривает штраф до 30 тысяч рублей
28 мая 2024, 20:55, ИА Амител
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о штрафах за высадку инвалидов из общественного транспорта, следует из карточки законопроекта.
В случае нарушения этой нормы наказание предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей для водителей автобусов и до 30 тысяч – для юрлиц-перевозчиков.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября. Но перед этим вслед за Госдумой его должны одобрить Совет Федерации и президент.
В 2021 году в России также запретили высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых за безбилетный проезд.
22:01:49 28-05-2024
Из рассказа стало ясно что инвалиды ездят бесплатно.
00:38:51 29-05-2024
Если за билет, ладно. Во всех других случаях, инвалиды могут провоцировать водителя, посылать его и т.п. Так что зря. При мне видел, как один такой на костылях выбесил водителя. Тот остановил транспорт, открыл двери и просто выкинул его из салона, и костыль вслед за ним. И я в том случае на стороне водителя. Там реально выпросил.
09:15:28 29-05-2024
А у нас инвалиды вообще могут сесть в транспорт с нашей то "доступной" средой?
11:40:30 29-05-2024
а чем инвалиды лучше обычных граждан, что простых можно высаживать?