НОВОСТИТранспорт

Госдума приняла закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

Наказание за совершение такого нарушения предусматривает штраф до 30 тысяч рублей

28 мая 2024, 20:55, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о штрафах за высадку инвалидов из общественного транспорта, следует из карточки законопроекта.

В случае нарушения этой нормы наказание предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей для водителей автобусов и до 30 тысяч – для юрлиц-перевозчиков.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября. Но перед этим вслед за Госдумой его должны одобрить Совет Федерации и президент.

В 2021 году в России также запретили высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых за безбилетный проезд.

Законопроекты общественный транспорт инвалиды

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

22:01:49 28-05-2024

Из рассказа стало ясно что инвалиды ездят бесплатно.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:38:51 29-05-2024

Если за билет, ладно. Во всех других случаях, инвалиды могут провоцировать водителя, посылать его и т.п. Так что зря. При мне видел, как один такой на костылях выбесил водителя. Тот остановил транспорт, открыл двери и просто выкинул его из салона, и костыль вслед за ним. И я в том случае на стороне водителя. Там реально выпросил.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:28 29-05-2024

А у нас инвалиды вообще могут сесть в транспорт с нашей то "доступной" средой?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:30 29-05-2024

а чем инвалиды лучше обычных граждан, что простых можно высаживать?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров