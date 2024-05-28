Госдума приняла закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

Наказание за совершение такого нарушения предусматривает штраф до 30 тысяч рублей

28 мая 2024, 20:55, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о штрафах за высадку инвалидов из общественного транспорта, следует из карточки законопроекта.

В случае нарушения этой нормы наказание предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей для водителей автобусов и до 30 тысяч – для юрлиц-перевозчиков.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября. Но перед этим вслед за Госдумой его должны одобрить Совет Федерации и президент.

В 2021 году в России также запретили высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых за безбилетный проезд.