Госдума приняла закон о выдаче земли пострадавшим от боевых действий

При этом граждане сохранят собственность на старый участок, отметил Гаврилов

06 марта 2025, 18:30, ИА Амител

Земельный участок / Изображение сгенерировано при помощи нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Госдума во втором и третьем чтении одобрила закон, регулирующий порядок предоставления земельных участков гражданам и организациям, чьи земли пострадали в результате боевых действий или чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, законопроект был согласован с губернаторами Белгородской и Курской областей Вячеславом Гладковым и Александром Хинштейном.

Новый закон значительно меняет существующую систему предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам, пострадавшим из-за боевых действий и ЧС. Нормы распространяются как на приграничные территории, так и на новые регионы РФ.

Раньше получить земельный участок от государства бесплатно можно было лишь один раз. Однако теперь есть исключение – если земля стала непригодной вследствие боевых действий или природных и техногенных катастроф, граждане смогут получить новый участок, сохранив право собственности на прежний.

"Граждане смогут получить новый участок без торгов, но при этом сохранят право на старый – то есть не просто предоставляется возможность получения нового земельного участка, но также закрепляется за гражданином право собственности на старый участок", – пояснил Гаврилов.

Так, пострадавшие в результате разрушений россияне "смогут не только восстановить свою жизнь на новом участке, но и самостоятельно решать судьбу прежнего имущества", подчеркнул депутат.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также предусмотрены послабления. Теперь они смогут арендовать новый участок в том же регионе на срок до десяти лет без длительных бюрократических процедур. При этом его площадь может превышать размер прежнего участка на 15%.