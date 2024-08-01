Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям

Продавцы будут вправе потребовать предъявить документы от несовершеннолетнего, желающего купить такой напиток

01 августа 2024, 08:15, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, запрещающий с 1 марта 2025 года продажу энергетиков и других безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По новым правилам продавцы будут вправе потребовать предъявить документы, как сейчас это происходит при продаже алкоголя.

Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил необходимость запрета тем, что энергетики повышают риск гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Причем среди молодежи их потребляет каждый второй.

Чтобы закон был окончательно принят и вступил в силу, его теперь должен одобрить Совет Федерации, а затем – и сам президент.