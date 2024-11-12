Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Авторами документа выступили председатели Госдумы и Совфеда

12 ноября 2024, 20:00, ИА Амител

Ребенок / Фото: unsplash.com / Annie Spratt

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также группа сенаторов и депутатов. Как уточняет РБК, за него проголосовали единогласно.

Документ устанавливает, что владельцы сайтов или информационных сетей должны проводить мониторинг для выявления контента, который пропагандирует отказ от рождения детей. Распространение пропаганды чайлдфри будет основанием для включения ресурса в реестр запрещенной информации.

Закон также предполагает внесение поправок в КоАП РФ. Документ вводит штрафы для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона. За нарушения с использованием СМИ или интернета штрафы увеличиваются: для граждан – от 100 до 200 тысяч, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч, для юридических лиц – от 1 до 4 млн. Кроме того, за нарушения среди несовершеннолетних штрафы будут еще выше.