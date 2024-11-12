Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
Авторами документа выступили председатели Госдумы и Совфеда
12 ноября 2024, 20:00, ИА Амител
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также группа сенаторов и депутатов. Как уточняет РБК, за него проголосовали единогласно.
Документ устанавливает, что владельцы сайтов или информационных сетей должны проводить мониторинг для выявления контента, который пропагандирует отказ от рождения детей. Распространение пропаганды чайлдфри будет основанием для включения ресурса в реестр запрещенной информации.
Закон также предполагает внесение поправок в КоАП РФ. Документ вводит штрафы для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона. За нарушения с использованием СМИ или интернета штрафы увеличиваются: для граждан – от 100 до 200 тысяч, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч, для юридических лиц – от 1 до 4 млн. Кроме того, за нарушения среди несовершеннолетних штрафы будут еще выше.
20:07:44 12-11-2024
Никогда не приходилось сталкиваться с пропагандой чайлдфри.
22:53:32 12-11-2024
Гость (20:07:44 12-11-2024) Никогда не приходилось сталкиваться с пропагандой чайлдфри. ...
Зато с глупость чиновников, гиперинфляцией, некачественной медициной и образованием каждый божий день
06:31:53 13-11-2024
Что с Бутиной и Голиковойй будут делать ?
08:13:50 13-11-2024
А ценники в магазинах и счета за коммуналку будут приравнены к пропаганде чайлдфри?
08:37:26 13-11-2024
Пипец попам! :-)
09:07:36 13-11-2024
Дюша (08:37:26 13-11-2024) Пипец попам! :-)... Да щаз. Там специальная оговорка в законе - "Госдума одобрила поправку к закону о запрете пропаганды чайлдфри, по которой не будет считаться правонарушением «распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения», если эти действия «основаны на внутренних установлениях религиозных организаций»."
12:52:05 13-11-2024
Гость (09:07:36 13-11-2024) Да щаз. Там специальная оговорка в законе - "Госдума одобрил... Значит секты чайлд фри быстренько объявят себя церквями бездетности и класть будут на УК...
13:21:47 13-11-2024
Дюша (12:52:05 13-11-2024) Значит секты чайлд фри быстренько объявят себя церквями безд... Нет никаких сект чайлдфри, как и организации лгбте и никто с ними не борется. Эти законы принимаются, что бы можно было любого человека подвести под статью без всяких доказательств, моментально. Фактически, с их приятием у вас больше нет никаких прав ни на что, как у бездомной собаки
12:09:23 13-11-2024
Почему везде используют иностранные слова (хорошо еще не на английском языке) Вы русские (не зависимо от национальности) Поэтому пишите по русски. Даже уже в ПДД в место русского слова разрешенное место стоянки написано не Наше слово Парковка. Нужно знать что такое парковка, его значение. Говорите и пишите понятным Русским языком.