Госдума в первом чтении приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
Физлица будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, а юрлиц – на сумму до четырех миллионов
17 октября 2024, 20:35, ИА Амител
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду идеологии чайлдфри. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторами выступили спикер Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, депутаты и сенаторы. Володин подчеркивал, что закон не запрещает добровольный отказ от рождения ребенка, а направлен на защиту от деструктивного контента.
Законопроект вносит поправки в КоАП РФ и вводит штрафы для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона. За нарушения с использованием СМИ или интернета штрафы увеличиваются: для граждан – от 100 до 200 тысяч, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч, для юридических лиц – от 1 до 4 миллионов.
За нарушения среди несовершеннолетних штрафы выше: от 100 до 200 тысяч – для граждан, от 200 до 400 тысяч – для должностных лиц, от 1 до 2 миллионов – для юридических лиц. За использование СМИ или интернета штрафы выше: от 200 до 400 тысяч – для граждан, от 400 до 800 тысяч – для должностных лиц, от 2 до 5 миллионов – для юридических лиц.
Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами будет наказываться штрафами, арестом до 15 суток и выдворением из РФ.
21:57:44 17-10-2024
"Народные слуги" до ручки дошли:
"Чайлдфри" - курам на смех словечко нашли!
00:07:41 18-10-2024
как это будет определяться? где пример запретных текстов ??
08:55:37 18-10-2024
Гость (00:07:41 18-10-2024) как это будет определяться? где пример запретных текстов ??...
Пример "эктримистской" риторики. "Я не хочу заводить детей, потому что это поставит меня на край бедности, а образование и медицина с каждым годом становится все хуже". Видите, какая гнусная и наглая ложь? 🤣
09:07:11 18-10-2024
Гость (00:07:41 18-10-2024) как это будет определяться? где пример запретных текстов ??... Эксперты всё определят, и дело заведут, не переживайте, ошибки исключены.
08:38:34 18-10-2024
Почему это делается так поздно, когда движение разрослось и встало на ноги? Такие движения нужно душить в "зародышевом состоянии", стратегически... тьфу блин управленцы.
08:50:39 18-10-2024
Стас Пле (08:38:34 18-10-2024) Почему это делается так поздно, когда движение разрослось и ...
При видите хоть один пример. Или вы депутат?
09:10:53 18-10-2024
Гость (08:50:39 18-10-2024) При видите хоть один пример. Или вы депутат? ... Легко - "государство не просило вас рожать") Упс, а что, эта чиновница член движения, которое вот-вот запретят? Наверное, и штраф заплатит скоро? Хотя погодите...
10:26:01 18-10-2024
Гость (08:50:39 18-10-2024) Привидите хоть один пример. Или вы депутат? ... Прочитайте новость о естественной убыли населения. https://www.amic.ru/news/estestvennaya-ubyl-naseleniya-uskorilas-v-altayskom-krae-550731. Я не депутат.
11:40:27 18-10-2024
Стас Пле (10:26:01 18-10-2024) Прочитайте новость о естественной убыли населения. https://w... То есть вам не приходит в голову, что эта убыль оттого, что а) нет уверенности в завтрашнем дне, непонятно, что будет хотя бы через месяц, б) зп ниже плинтуса, цены растут, жилье стоит бешеных денег, медицина "оптимизирована", в детские сады очередь надо занимать, как забеременеешь, и то не факт, что получишь, с образованием творится невесть что? Не-ет, виновато, конечно же, некое мифическое движение. Ну правильно, проще же опять что-то запретить и отчитаться о принятых мерах, чем реально что-то делать. Заодно и казну можно пополнить, причем такими приличными штрафами. Щас примут закон, рождаемость ка-ак попрет вверх. Вы сами-то в это верите?
12:25:06 18-10-2024
Гость (11:40:27 18-10-2024) То есть вам не приходит в голову, что эта убыль оттого, что ...
а) согласен
б) Зарплата позволяет питаться, но крупные покупки недоступны согласен. С медициной "ажоп" согласен, но вижу как ремонтируют больницы. В детских сада !Огромный! недобор (сестра воспитатель).
Про образование не в курсе.
Я не про движение, а про выбор молодых девушек. И переживаю я очень сильно, что нас замещают приезжими и мы мрём.
13:16:56 18-10-2024
Гость (12:25:06 18-10-2024) а) согласенб) Зарплата позволяет питаться, но крупны... И как запрет того, что не существует, поможет повлиять на выбор какой-то девушки, если у нее просто тупо нет условий, чтобы этого ребенка не просто родить, но и вырастить? Вы не понимаете, что под ту самую пропаганду подпадет не мифическое движение и не реальные чайлдфри, которым все эти темы просто неинтересны, а люди с детьми, посмевшие возмущаться теми условиями, в которые их поставили. Впрочем, уже фиолетово - у нас вон собрались вводить запрет на "деструктивную информацию в целом". Кушайте.
13:31:37 18-10-2024
Гость (13:16:56 18-10-2024) И как запрет того, что не существует, поможет повлиять на вы...
Вы куда-то тему увели. Я против чайлдфри и мой первый коммент об этом. Всё, что я хотел сказать.
И с Вами я согласен, что это только один пункт(и не самый важный) проблемы. Не, не так: !!!ПРОБЛЕМЫ!!!, которая ведет к катастрофе.
Спасибо за диалог. Кушаю.
Стас.
13:46:29 18-10-2024
Гость (11:40:27 18-10-2024) То есть вам не приходит в голову, что эта убыль оттого, что ... готовят закон о публикации деструктивной информации...поэтому, полегче
14:55:49 18-10-2024
Гость (13:46:29 18-10-2024) готовят закон о публикации деструктивной информации...поэтом... Да вижу уже... Давно говорю - к чему эти полумеры? Всех посадить, и выпускать только за особые заслуги. Лепота же наступит - даже зарплаты платить не придется. Заодно и демографию отлично можно будет поднять.
12:22:20 18-10-2024
"а направлен на защиту от деструктивного контента" - федеральные каналы заблокирует что ли?