Госдума в первом чтении приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Физлица будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, а юрлиц – на сумму до четырех миллионов

17 октября 2024, 20:35, ИА Амител

Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/11676

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду идеологии чайлдфри. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами выступили спикер Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, депутаты и сенаторы. Володин подчеркивал, что закон не запрещает добровольный отказ от рождения ребенка, а направлен на защиту от деструктивного контента.

Законопроект вносит поправки в КоАП РФ и вводит штрафы для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона. За нарушения с использованием СМИ или интернета штрафы увеличиваются: для граждан – от 100 до 200 тысяч, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч, для юридических лиц – от 1 до 4 миллионов.

За нарушения среди несовершеннолетних штрафы выше: от 100 до 200 тысяч – для граждан, от 200 до 400 тысяч – для должностных лиц, от 1 до 2 миллионов – для юридических лиц. За использование СМИ или интернета штрафы выше: от 200 до 400 тысяч – для граждан, от 400 до 800 тысяч – для должностных лиц, от 2 до 5 миллионов – для юридических лиц.

Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами будет наказываться штрафами, арестом до 15 суток и выдворением из РФ.