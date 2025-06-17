Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов
Теперь им может грозить до шести лет лишения свободы
17 июня 2025, 18:55, ИА Амител
Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность за действия дропперов – подставных лиц, используемых для обналичивания украденных денег, сообщает пресс-служба ГД.
К ответственности будут привлекаться те, кто сам совершает нелегальные операции с использованием электронных кошельков и карт, а также те, кто за вознаграждение передает электронные средства платежа третьим лицам.
"Им может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей", – отметили в ГД.
Кроме того, до трех лет лишения свободы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений карту или доступ к счету другому либо совершившему операции по его указанию.
Комментарии 0