Росфинмониторинг с 1 июня будет приостанавливать подозрительные переводы

На срок до десяти дней

31 мая 2025, 17:30, ИА Амител

Банкомат / Фото: unsplash.com / Eduardo Soares

С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы граждан, сообщает ТАСС.

Речь идет об операциях, которые могут быть связаны с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности. Приостанавливать их будут на срок до десяти дней.

Мера в том числе направлена на борьбу с дропперами – людьми, которые обналичивают украденные мошенниками деньги или предоставляют свои банковские данные для их вывода.

Ранее рассказали, какие законы вступают в силу в России с 1 июня 2025 года.