Росфинмониторинг с 1 июня будет приостанавливать подозрительные переводы
На срок до десяти дней
31 мая 2025, 17:30, ИА Амител
Банкомат / Фото: unsplash.com / Eduardo Soares
С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы граждан, сообщает ТАСС.
Речь идет об операциях, которые могут быть связаны с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности. Приостанавливать их будут на срок до десяти дней.
Мера в том числе направлена на борьбу с дропперами – людьми, которые обналичивают украденные мошенниками деньги или предоставляют свои банковские данные для их вывода.
Ранее рассказали, какие законы вступают в силу в России с 1 июня 2025 года.
19:11:28 31-05-2025
Ну это уже край, страдать в итоге будут опять обычные люди, а не те с кем нужно бороться. Недавно пытался купить у человека вещь через сайт объявлений, приехал посмотрел хочу забрать. А Сбер блокирует перевод, как подозрительный. Вот передо мной человек , вот товар вот мои деньги но купить я не могу. Звоню в Сбер, объясняю ситуацию, что это я и эти три тысячи я осознано хочу перевести такому-то гражданину, причем тоже клиенту сбербанка. Всё риски беру на себя и не нуждаюсь в заботе банка. Они ответили, что не чем не могут помочь, система увидела подозрительную активность и всё. Так и не перевели
20:16:44 31-05-2025
Куча переводов по 40 рублей с разных номеров родственникам и подругам водятлов газелек, будет подозрительной? Это же голимый обнал денег, который перевозчики скрывают... А куда они потом пойдут никто не знает...
07:34:12 02-06-2025
Гость (20:16:44 31-05-2025) Куча переводов по 40 рублей с разных номеров родственникам и... недавно мне водятел заявил, что лучше деньги пусть идут к нему в карман, чем непонятно куда и не дал рассчитаться картой, спрятав терминал. это была 2ка. на другого пассажира,- здорового мужика, он чуть не кинулся с кулаками за карту. мне как- то удалось словами объяснить, что я еду бесплатно сегодня.