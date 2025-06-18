Госдума приняла законопроект о запрете вывесок на иностранных языках
При этом использовать русский язык в "коммерческом обозначении" и СМИ закон не обязует
18 июня 2025, 10:00, ИА Амител
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о защите русского языка, который среди прочего предусматривает размещение вывесок и надписей только на русском, пишет "Коммерсантъ".
"Названия жилых комплексов и поселков в рекламе следует указывать на кириллице, а "информацию для публичного ознакомления потребителей" на вывесках и указателях сообщать на русском языке", – говорится в материале.
Законопроект внесли на рассмотрение еще в 2023 году. Изменения предлагается внести в ряд федеральных законов.
Причем за время обсуждения законопроект стал мягче: депутаты отказались от идеи обязательного использования русского языка в "коммерческом обозначении" и в СМИ.
10:19:04 18-06-2025
Вот заняться-то нечем нашим депутатам)
10:34:06 18-06-2025
Гость (10:19:04 18-06-2025) Вот заняться-то нечем нашим депутатам)... Этому давно есть название - ИБД
10:22:08 18-06-2025
И это правильно, а то иногда мозг вывернешь чтобы понять о чем речь .
11:29:42 18-06-2025
гость (10:22:08 18-06-2025) И это правильно, а то иногда мозг вывернешь чтобы понять о ч... Ну это вопросы к мозгу
10:29:39 18-06-2025
А в Барнауле все улицы на двух языках прописаны и , что теперь менять все таблички?
10:55:34 18-06-2025
Гость (10:29:39 18-06-2025) А в Барнауле все улицы на двух языках прописаны и , что тепе... И на станциях названия тоже) Делали-то для удобства иностранцев, но теперь это будет считаться прогибом перед вражескими засланцами. Видимо. Так что пущай переделывают. И штраф пусть не забудут заплатить.
11:32:18 18-06-2025
Гость (10:29:39 18-06-2025) А в Барнауле все улицы на двух языках прописаны и , что тепе... В Барнауле названия улиц написаны на одном языке - русском. Второе - это не язык, это транскрипция произношения на латинице.
11:46:47 18-06-2025
Гость (11:32:18 18-06-2025) В Барнауле названия улиц написаны на одном языке - русском. ... А кто-то прямо будет разбираться) Будет как с радужными сережками.
10:33:38 18-06-2025
Задорнов ещё про это шутил:
"Go Mickey, на русском будет звучать как "Го Мики""
10:59:51 18-06-2025
Шинник (10:33:38 18-06-2025) Задорнов ещё про это шутил:"Go Mickey, на русском будет ... Правильно гоу, а не го, неучи
11:22:15 18-06-2025
Гость (10:59:51 18-06-2025) Правильно гоу, а не го, неучи... Им так сказал Задорнов. А вы сразу из неучами. Просто легковерные
10:36:10 18-06-2025
"Большой сейл в нашем шопе!" - это же по русски? Это допустимо?
16:26:18 18-06-2025
6 (10:36:10 18-06-2025) "Большой сейл в нашем шопе!" - это же по русски? Это допусти... Несколько раз перечитал и все время почему-то Ш меняется на Ж
10:53:39 18-06-2025
Все просто - нужно пополнить казну штрафами. Предлагаю принять закон о дресс-коде на улицах, в учебных заведениях и на работе. А кто не соответствует - штраф минимум тысяч десять.
11:05:56 18-06-2025
Посмотрим как закон работать будет, как шопы будут превращаться в магазины. Идешь по Барнаулу, смотришь на название магазинов и не знаешь Барнаул это или Лондон. Беда будет если название не переводимое на русский))
11:49:30 18-06-2025
ВВП (11:05:56 18-06-2025) Посмотрим как закон работать будет, как шопы будут превращат... Магазин - слово изначально не русское. Так что лавка.
11:55:29 18-06-2025
Одобряю закон! Почему-то на западе и Америке никто на русском не пишет вывески
12:46:14 18-06-2025
Гость (11:55:29 18-06-2025) Одобряю закон! Почему-то на западе и Америке никто на русско... А там какое соотношение русских товаров к местным? А у нас? Какое соотношение импортных товаров к отечественным?
14:26:12 18-06-2025
Гость (12:46:14 18-06-2025) А там какое соотношение русских товаров к местным? А у нас? ... Тогда всё на китайском)))
19:10:32 18-06-2025
Гость (12:46:14 18-06-2025) А там какое соотношение русских товаров к местным? А у нас? ... А причём здесь товар и название магазина?
21:31:27 18-06-2025
Гость (11:55:29 18-06-2025) Одобряю закон! Почему-то на западе и Америке никто на русско... Ну это ты на Брайтоне не был. Там всё на русском. Никто не напрягается.
13:40:03 18-06-2025
ВВП (11:05:56 18-06-2025) Посмотрим как закон работать будет, как шопы будут превращат... Лондон был, когда по городу автобусы двухэтажные ездили.
13:43:59 18-06-2025
Гость (13:40:03 18-06-2025) Лондон был, когда по городу автобусы двухэтажные ездили.... А ничего, что эти автобусы были из Германии? И к Лондону в принципе отношения не имели?
13:53:03 18-06-2025
ВВП (11:05:56 18-06-2025) ...и не знаешь Барнаул это или Лондон. ... Потом в люк провалишься и думаешь "а нет , не Лондон, показалось"
11:50:47 18-06-2025
Я сомневаюсь, что в Америке или другой любой стране названия в магазинах или вывесках написаны на русском языке, а у нас как будто мы не на русском языке говорим и пишем. Названия моделей автомобилей и то на неизвестном языке. Воспитание должно начинаться в том числе с родного языка. Представьте, что на знамени Победы были бы надписи например на английском языке.
14:22:16 18-06-2025
Гость (11:50:47 18-06-2025) Я сомневаюсь, что в Америке или другой любой стране названия... Зря сомневаетесь. Не только на русском, но и на украинском, китайском, испанском и др.
17:29:00 18-06-2025
рекламным агентствам и производствам подфортило!! класс