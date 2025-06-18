Госдума приняла законопроект о запрете вывесок на иностранных языках

При этом использовать русский язык в "коммерческом обозначении" и СМИ закон не обязует

18 июня 2025, 10:00, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о защите русского языка, который среди прочего предусматривает размещение вывесок и надписей только на русском, пишет "Коммерсантъ".

"Названия жилых комплексов и поселков в рекламе следует указывать на кириллице, а "информацию для публичного ознакомления потребителей" на вывесках и указателях сообщать на русском языке", – говорится в материале.

Законопроект внесли на рассмотрение еще в 2023 году. Изменения предлагается внести в ряд федеральных законов.

Причем за время обсуждения законопроект стал мягче: депутаты отказались от идеи обязательного использования русского языка в "коммерческом обозначении" и в СМИ.