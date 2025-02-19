Никаких open и sale. Как закон об ограничении англицизмов может повлиять на бизнес?
Полный ребрендинг может обойтись компаниям в миллионы рублей, считают эксперты
19 февраля 2025, 08:35, ИА Амител
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, направленный на защиту русского языка. Согласно документу, в коммерческих обозначениях использование русского языка станет обязательным. Это означает, что вывески, названия и реклама многих юридических лиц на иностранном языке окажутся под запретом.
Слова, такие как sale, open или food, должны будут переводиться на русский язык: "распродажа", "открыто", "еда". Если перевод невозможен, название придется полностью изменить. Однако исключения останутся для слов, не имеющих аналогов в русском языке, например, Wi-Fi, а также для уже зарегистрированных названий поселков и жилых комплексов.
Юрист Мария Куренкова в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул пояснила, что законопроект затронет ряд законодательных актов, включая законы о рекламе, защите прав потребителей и градостроительный кодекс. Новые правила коснутся не только бизнеса, но и государственных служащих, а также всех, кто выступает в публичной сфере.
"Закон совершенно не нацелен на то, чтобы переписать всю предыдущую историю, он все-таки касается в первую очередь вновь регистрируемых товаров, объектов. Этот законопроект предлагает внести изменения в ряд других законов, например, в закон о рекламе, закон о защите прав потребителей, в градостроительный кодекс. И как раз таки там и будет прописан запрет на использование иностранных названий", – сказала она.
Бизнес-сообщество выразило обеспокоенность финансовыми затратами. Денис Дисенов, директор компании Dana Motors, отметил, что ребрендинг, включая изменение вывесок, рекламных материалов и дизайна, может обойтись в миллионы рублей.
"Это же не только вывеска, это же дизайнерские работы по изменению шрифта и всех остальных моментов. Те же самые пакеты, ручки, рамки, рекламные материалы, папки всякие. Полностью нужно ребрендинг сделать", – пояснил он.
Инна Болясова, основатель зоопространства "Маленький принц", подчеркнула, что замена даже одной вывески обойдется в 15–20 тысяч рублей, а с учетом дизайнерских работ и обновления всех материалов – до 100 тысяч рублей для одной точки.
Маркетологи, однако, поддерживают инициативу. Наталья Майер, PR-руководитель сообщества маркетологов Алтайского края, считает, что закон поможет сохранить национальную идентичность и сделать коммуникацию брендов более понятной для потребителей.
Юрист Анна Стебунова отметила, что у бизнеса есть возможность заранее зарегистрировать товарные знаки на иностранном языке, чтобы избежать штрафов. Однако маркетологи советуют новым компаниям уже сейчас продумывать названия с учетом будущих изменений.
На данный момент в отзыве правительства на законопроект указано: "Нуждается в существенной доработке".
08:48:10 19-02-2025
Господи, какая чушь! Русский язык в первую очередь нуждается в защите от идиотов.
08:49:51 19-02-2025
Польза от таких шагов для всех - государству, бизнесу и потребителю.. О перспективах и вывесках необходимо думать серьёзно и заблаговременно. Увы, некоторые живут одним днём..
09:02:24 19-02-2025
Наши Деды-Ппобедители на танках русскими буквами писали
09:10:21 19-02-2025
Гость (09:02:24 19-02-2025) Наши Деды-Ппобедители на танках русскими буквами писали ... А моя бабка белье во дворе развешивала.
09:09:29 19-02-2025
>> национальную идентичность и сделать коммуникацию брендов более понятной -- она сама понимает смысл этого глянцевого набора слов, с какой целью вообще произносит эти звуки?
09:31:50 19-02-2025
Гость (09:09:29 19-02-2025) >> национальную идентичность и сделать коммуникацию бр... С учетом того, что и "бренд" и "коммуникация" слова ну вот совершенно не русские... И да, предлагаю слово "депутат", которое тоже к русскому языку отношения не имеет, заменить на "посланный". Как раз по-русски будет.
09:15:58 19-02-2025
Заимствование иностранных слов - вполне естественный процесс. Но такие вывески, типа GALAXY просто нелепы. Нужно отсечь колхозников. Получится ли этим законом - зх.
13:52:56 19-02-2025
Гость (09:15:58 19-02-2025) Заимствование иностранных слов - вполне естественный процесс... Ужасно плюсую
09:29:42 19-02-2025
Как обычно, обоснование больного самолюбия и бескультурья - высосанные из пальца нелепые причины.
09:42:11 19-02-2025
больше всего убивает уаз Patriot, не говорю о самой машине, только название, прям царапает душу!
09:49:09 19-02-2025
У всех проблем одно начало...
Сидела женщина, скучала,
Качала ножкою своей,
И вдруг пришла мыслишка к ней...
10:08:38 19-02-2025
Ну, может быть, наш министр культуры научится, наконец, обходиться без "мы проводим мероприятие опен иа" ("на открытом воздухе" выговорить же для них почти невозможно!))), а кондуктор в автобусе перестанет делать большие удивленные глаза и долго мучительно соображать, когда у нее спрашиваешь, как доехать до ТЦ "Галактика".
А миллионы за идолопоклонство - пусть платят из своего кармана. Впредь умнее будут. А то совсем уже совесть потеряли.
11:13:56 19-02-2025
А SHAMANа тоже ребрендингу подвергнуть?)))
12:15:03 19-02-2025
"Штанов нет".И никаких
"No pants
12:52:24 19-02-2025
А если русские слова латиницей написаны, тогда что?
13:09:27 19-02-2025
Гость (12:52:24 19-02-2025) А если русские слова латиницей написаны, тогда что? ... А непонятно разве? Мы что - казахи какие-нибудь, прости Господи?
13:12:00 19-02-2025
Гость (12:52:24 19-02-2025) А если русские слова латиницей написаны, тогда что? ... Если написано "Prospekt imeny Lenina", тогда это туркластер а-ля Барнаул.
20:21:46 19-02-2025
кучу вывесок переделывать!!! УРА! баннеры перепечатывать! классно. наверное у кгог-то из законодателей у ребенка полноцветные принтеры и рекламные агентства по наружке