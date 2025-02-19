Никаких open и sale. Как закон об ограничении англицизмов может повлиять на бизнес?

Полный ребрендинг может обойтись компаниям в миллионы рублей, считают эксперты

19 февраля 2025, 08:35, ИА Амител

Вывеска Open / Фото: unsplash.com

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, направленный на защиту русского языка. Согласно документу, в коммерческих обозначениях использование русского языка станет обязательным. Это означает, что вывески, названия и реклама многих юридических лиц на иностранном языке окажутся под запретом.

Слова, такие как sale, open или food, должны будут переводиться на русский язык: "распродажа", "открыто", "еда". Если перевод невозможен, название придется полностью изменить. Однако исключения останутся для слов, не имеющих аналогов в русском языке, например, Wi-Fi, а также для уже зарегистрированных названий поселков и жилых комплексов.

Юрист Мария Куренкова в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул пояснила, что законопроект затронет ряд законодательных актов, включая законы о рекламе, защите прав потребителей и градостроительный кодекс. Новые правила коснутся не только бизнеса, но и государственных служащих, а также всех, кто выступает в публичной сфере.

"Закон совершенно не нацелен на то, чтобы переписать всю предыдущую историю, он все-таки касается в первую очередь вновь регистрируемых товаров, объектов. Этот законопроект предлагает внести изменения в ряд других законов, например, в закон о рекламе, закон о защите прав потребителей, в градостроительный кодекс. И как раз таки там и будет прописан запрет на использование иностранных названий", – сказала она.

Бизнес-сообщество выразило обеспокоенность финансовыми затратами. Денис Дисенов, директор компании Dana Motors, отметил, что ребрендинг, включая изменение вывесок, рекламных материалов и дизайна, может обойтись в миллионы рублей.

"Это же не только вывеска, это же дизайнерские работы по изменению шрифта и всех остальных моментов. Те же самые пакеты, ручки, рамки, рекламные материалы, папки всякие. Полностью нужно ребрендинг сделать", – пояснил он.

Инна Болясова, основатель зоопространства "Маленький принц", подчеркнула, что замена даже одной вывески обойдется в 15–20 тысяч рублей, а с учетом дизайнерских работ и обновления всех материалов – до 100 тысяч рублей для одной точки.

Маркетологи, однако, поддерживают инициативу. Наталья Майер, PR-руководитель сообщества маркетологов Алтайского края, считает, что закон поможет сохранить национальную идентичность и сделать коммуникацию брендов более понятной для потребителей.

Юрист Анна Стебунова отметила, что у бизнеса есть возможность заранее зарегистрировать товарные знаки на иностранном языке, чтобы избежать штрафов. Однако маркетологи советуют новым компаниям уже сейчас продумывать названия с учетом будущих изменений.

На данный момент в отзыве правительства на законопроект указано: "Нуждается в существенной доработке".