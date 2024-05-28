Госдума продлила закон о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки

Вместе с тем в норму включили ряд поправок

28 мая 2024, 21:32, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, который продлевает выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Как сообщает РИА Новости, норма будет действовать до конца 2030 года.

Напомним, что выплата в размере 450 тысяч рублей предоставляется гражданам России при рождении третьего или последующих детей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. Как рассказывал в апреле премьер-министр Михаил Мишустин, в 2023 году власти предоставили около 190 тысяч подобных пособий.

Вместе с тем во время второго чтения депутаты поддержали ряд поправок. В частности, об исключении организаций, уполномоченных АО "Дом.рф", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты. Со стороны этих компаний встречаются многочисленные недобросовестные практики. В 15 регионах России по этому вопросу расследуют уже более 300 уголовных дел, которые связаны с нецелевым расходованием денег.

Кроме того, поправки запретили использовать выплату для погашения ипотеки при покупке жилого помещения, признанного на день покупки непригодным для проживания. При приобретении земельного участка для индивидуального строительства средства будут переводить лишь после регистрации права собственности на построенный на нем жилой дом.