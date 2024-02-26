Госдума рассмотрит предложение отправлять мэров в отставку при народном недовольстве

Предлагается дать людям право оценивать работу градоначальников

26 февраля 2024, 16:50, ИА Амител

Владислав Даванков / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

В Госдуму внесли законопроект об отставке мэров и других чиновников. В документе сказано, что делать это можно будет после народного голосования на портале "Госуслуги". Инициативу прокомментировал вице-спикер ГД, кандидат в президенты Владислав Даванков.

Он рассказал, что суть поправок в закон в проведении ежегодного опроса на тему "доверяют ли люди мэру". И если более половины участников проголосуют против конкретного власть имущего – он должен будет уйти в отставку.

"Сейчас прямые выборы мэров отменили почти везде. Так что голосование против мэра или чиновника может стать показателем их работы", – отметил Владислав Даванков.

При этом организация такого голосования не потребует финансирования, ведь у большинства жителей есть аккаунт на "Госуслугах". Нужно будет просто зайти туда и принять участие в опросе.

По мнению разработчиков законопроекта, такой формат оценки заставит чиновников быть более ответственными перед жителями своих городов. И повысит интерес самих людей к политической жизни, поскольку они получат реальный механизм выражения мнения. Предполагается, что если люди увидят, что от их мнения напрямую зависит качество управления городом, они более активно будут участвовать в опросах и выборах. Повысится общий уровень политической культуры.

Напомним, в выборах президента России 15-17 марта 2024 года примут участие (в порядке указания в бюллетене): Владислав Даванков от "Новых людей", Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.