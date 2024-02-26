Госдума рассмотрит предложение отправлять мэров в отставку при народном недовольстве
Предлагается дать людям право оценивать работу градоначальников
26 февраля 2024, 16:50, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект об отставке мэров и других чиновников. В документе сказано, что делать это можно будет после народного голосования на портале "Госуслуги". Инициативу прокомментировал вице-спикер ГД, кандидат в президенты Владислав Даванков.
Он рассказал, что суть поправок в закон в проведении ежегодного опроса на тему "доверяют ли люди мэру". И если более половины участников проголосуют против конкретного власть имущего – он должен будет уйти в отставку.
"Сейчас прямые выборы мэров отменили почти везде. Так что голосование против мэра или чиновника может стать показателем их работы", – отметил Владислав Даванков.
При этом организация такого голосования не потребует финансирования, ведь у большинства жителей есть аккаунт на "Госуслугах". Нужно будет просто зайти туда и принять участие в опросе.
По мнению разработчиков законопроекта, такой формат оценки заставит чиновников быть более ответственными перед жителями своих городов. И повысит интерес самих людей к политической жизни, поскольку они получат реальный механизм выражения мнения. Предполагается, что если люди увидят, что от их мнения напрямую зависит качество управления городом, они более активно будут участвовать в опросах и выборах. Повысится общий уровень политической культуры.
Напомним, в выборах президента России 15-17 марта 2024 года примут участие (в порядке указания в бюллетене): Владислав Даванков от "Новых людей", Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.
19:22:06 26-02-2024
Все верно! И не только мэров городов. Нужно и глав районов субъектов: областей, краев. Часто выберут криво, косо. А дальше он весь срок ничего не делает, где-то слоняется, в программах финансирования из-за него район не участвует: ни краевого, ни федерального финансирования, в Барнаул не едет, бумажки не везет. Район лапу сосет: ни крыш, ни дорог, ни иного... А так в шею и пинка для скорости без ожидания перевыборов.
20:34:24 26-02-2024
Андрей (19:22:06 26-02-2024) Все верно! И не только мэров городов. Нужно и глав районов с... Забудь, это всего лишь предложение, никто не примет этот закон, он противоречит государственной политике.
22:03:08 26-02-2024
Гость (20:34:24 26-02-2024) Забудь, это всего лишь предложение, никто не примет этот зак... Так можно на мартовских выборах проголосовать за автора этого закона, он сам его потом и примет
03:12:46 27-02-2024
Гость (20:34:24 26-02-2024) Забудь, это всего лишь предложение, никто не примет этот зак... Ну ты то про государственную политику все знаешь)
19:44:08 26-02-2024
Рассмотрит, но не примет.
И вообще мэры городов- должны избираться народом! И только так.
20:18:05 26-02-2024
Гость (19:44:08 26-02-2024) Рассмотрит, но не примет.
И вообще мэры городов- должны изби... так же как и депутаты. никаких партийных списков!
19:49:22 26-02-2024
Ахаха. Не верю. Ни в то что примут, ни тем более в голосовалки онлайные.
09:20:27 27-02-2024
Не только мэров, но и губеров туда же. Хотя это чистой воды популизм..
13:21:09 27-02-2024
Деньги, помноженные на безнаказанность и коррупцию правят страной.