Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы в октябре

Сенатор Артамонов рассказал, что проект планируют внести на рассмотрение 29 сентября

26 сентября 2023, 22:57, ИА Амител

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Госдума планирует рассмотреть проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" через месяц, на пленарном заседании 26 октября. Об этом следует из проекта работы парламента на следующий месяц.

Как сообщает ТАСС, председатель комитета Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов рассказал, что проект планируют внести на рассмотрение 29 сентября. Он подчеркнул, что уже к 2024 году прогнозируется рост доходов бюджета более чем на 20%.

"Уже сейчас мы можем оценить общие параметры будущего бюджета. В 2024 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета более чем на 20% к уровню 2023 года. При этом дефицит должен сократиться с 3 трлн до 1,6 трлн рублей", – заявил он.Напомним, что в 2024 году доходы казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей, в 2025-м – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно.