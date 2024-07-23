Госдума разрешила выплату до 10 тысяч рублей из остатков маткапитала

Меру поддержки ранее предложил Владимир Путин

23 июля 2024, 18:49, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла поправку, которая позволит в виде единовременной выплаты получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что новую меру поддержки предложил президент России Владимир Путин. Тогда он отметил, что можно было бы разрешить использовать часть материнского капитала на подготовку детей к школе. Глава государства отметил, что в РФ есть проблема, когда на счету маткапитала остаются небольшие суммы, которые потратить невозможно.

"В случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала не в полном объеме, лица, получившие сертификат, вправе получить остаток средств материнского (семейного) капитала, если этот остаток не превышает 10 тыс. рублей, в виде единовременной выплаты", – указано в законопроекте.

Саму норму оформили как поправку ко второму чтению законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного социального обеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.