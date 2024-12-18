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Госдума утвердила два выходных для студентов-доноров

Нововведение начнет действовать с 1 сентября 2025 года

18 декабря 2024, 08:14, ИА Амител

Кровь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1358260
Кровь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1358260

Госдума на пленарном заседании одобрила законопроект, предоставляющий студентам-донорам выходной в день сдачи крови и ее компонентов. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесены в закон "Об образовании" и направлены на поддержку донорства среди студентов.

"Предлагается предоставлять студентам-донорам, как и работающим гражданам, день отдыха в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра", – пояснили авторы законопроекта.

Нововведение начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

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