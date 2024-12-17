В России начался отбор кандидатов для испытаний вакцины от рака

Возрастной диапазон для участия составляет от 18 до 75 лет

17 декабря 2024, 17:20, ИА Амител

Медик держит шприц / Фото: amic.ru

Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил о старте отбора кандидатов для клинического исследования российской онколитической вакцины "ЭнтероМикс". Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.

"Начался прескрининг для отбора пациентов на первую фазу клинических испытаний онколитической вакцины "ЭнтероМикс", – заявил Каприн.

Участниками исследования могут стать пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями – исключаются онкогематологические заболевания, такие как лейкозы, лимфомы и миелома.

При этом кандидаты должны уже пройти противоопухолевое лечение и исчерпать все возможные методы и линии терапии.

"Возрастной диапазон для участия составляет от 18 до 75 лет", – отметил онколог.

Вакцина "ЭнтероМикс" разработана специалистами НМИЦ радиологии Минздрава совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН.