В России начался отбор кандидатов для испытаний вакцины от рака
Возрастной диапазон для участия составляет от 18 до 75 лет
17 декабря 2024, 17:20, ИА Амител
Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил о старте отбора кандидатов для клинического исследования российской онколитической вакцины "ЭнтероМикс". Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.
"Начался прескрининг для отбора пациентов на первую фазу клинических испытаний онколитической вакцины "ЭнтероМикс", – заявил Каприн.
Участниками исследования могут стать пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями – исключаются онкогематологические заболевания, такие как лейкозы, лимфомы и миелома.
При этом кандидаты должны уже пройти противоопухолевое лечение и исчерпать все возможные методы и линии терапии.
"Возрастной диапазон для участия составляет от 18 до 75 лет", – отметил онколог.
Вакцина "ЭнтероМикс" разработана специалистами НМИЦ радиологии Минздрава совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН.
21:21:22 17-12-2024
Сколько за это платят?
11:24:57 18-12-2024
Гость (21:21:22 17-12-2024) Сколько за это платят?... за это не платят, человеку которому не помогло ни одно лечение попытается спасти свою жизнь и помочь еще многим больным, респект и уважение таким людям.