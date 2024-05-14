Госдума утвердила министров в новом правительстве

Дегтярев стал министром спорта, а Алиханов — главой Минпромторга

14 мая 2024, 20:46, ИА Амител

Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Госдума утвердила министров в новом российском правительстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале.

Депутаты единогласно утвердили губернатора Калининградской области Антона Алиханова в должности министра промышленности и торговли. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев занял кресло министра спорта. Еще одно новое лицо в правительстве – бывшая замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Теперь она возглавит ведомство. Также из губернаторов в кабинет министров перешли глава Курской области Роман Старовойт и глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Первый возглавит Министерство транспорта, а второй – Министерство энергетики.

Остальные главы ведомств сохранили свои посты:

Минфин – Антон Силуанов;

Минэкономразвития – Максим Решетников;

Минцифры – Максут Шадаев;

Минздрав – Михаил Мурашко;

Минкульт – Ольга Любимова;

Минпросвещения – Сергей Кравцов;

Минобрнауки – Валерий Фальков;

Минтруд – Антон Котяков;

Минстрой – Ирек Файзуллин;

Минприроды – Александр Козлов;

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков.

Таким образом, Госдума утвердила все предложенные кандидатуры на должности министров РФ.