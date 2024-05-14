Госдума утвердила министров в новом правительстве
Дегтярев стал министром спорта, а Алиханов — главой Минпромторга
14 мая 2024, 20:46, ИА Амител
Госдума утвердила министров в новом российском правительстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале.
Депутаты единогласно утвердили губернатора Калининградской области Антона Алиханова в должности министра промышленности и торговли. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев занял кресло министра спорта. Еще одно новое лицо в правительстве – бывшая замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Теперь она возглавит ведомство. Также из губернаторов в кабинет министров перешли глава Курской области Роман Старовойт и глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Первый возглавит Министерство транспорта, а второй – Министерство энергетики.
Остальные главы ведомств сохранили свои посты:
- Минфин – Антон Силуанов;
- Минэкономразвития – Максим Решетников;
- Минцифры – Максут Шадаев;
- Минздрав – Михаил Мурашко;
- Минкульт – Ольга Любимова;
- Минпросвещения – Сергей Кравцов;
- Минобрнауки – Валерий Фальков;
- Минтруд – Антон Котяков;
- Минстрой – Ирек Файзуллин;
- Минприроды – Александр Козлов;
- Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков.
Таким образом, Госдума утвердила все предложенные кандидатуры на должности министров РФ.
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