Госдума утвердила заместителей председателя правительства
Большинство зампредов сохранили свои посты
13 мая 2024, 20:06, ИА Амител
Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Госдума утвердила кандидатов на посты вице-премьеров правительства России. Как сообщает РИА Новости, в новом составе их десять – как и в прошлом.
Пост первого зампреда занял Денис Мантуров. Также заместителями премьера стали Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев.
Должность зампреда – главы аппарата правительства осталась за Дмитрием Григоренко. Также свои посты сохранили Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко.
20:48:29 13-05-2024
Куда она денется ? Могли бы и не писать