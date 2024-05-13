Госдума утвердила заместителей председателя правительства

Большинство зампредов сохранили свои посты

13 мая 2024, 20:06, ИА Амител

Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Госдума утвердила кандидатов на посты вице-премьеров правительства России. Как сообщает РИА Новости, в новом составе их десять – как и в прошлом.

Пост первого зампреда занял Денис Мантуров. Также заместителями премьера стали Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев.

Должность зампреда – главы аппарата правительства осталась за Дмитрием Григоренко. Также свои посты сохранили Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко.