"В товарищеском режиме". Какие перестановки ожидаются в российском правительстве?

Зачем поменяли структуру кабинета министров и заменили первого вице-премьера

13 мая 2024, 07:40, ИА Амител

Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Изменения в российском правительстве начались вскоре после инаугурации президента. В экспертном сообществе едва успели оценить майский указ главы государства, как началось формирование правительства страны, которое, кстати, не обошлось без некоторых неожиданностей. На эти неожиданности, кадровые перестановки в целом, а также изменения в структуре кабмина обратил внимание amic.ru.

Майский указ. Версия 2024

Президент России сразу продемонстрировал, что времени на "раскачку" после инаугурации ему не требуется – уже на следующий день, 8 мая, он подписал указ, в котором были определены цели развития страны на период до 2030-го и на перспективу до 2036 года.

Майские указы Путина уже стали традиционными – впервые они были подписаны 7 мая 2012 года, с тех пор президент не изменял традиции и всякий раз после очередной победы на выборах в 2018-м и 2024-м представлял общественности свои планы.

На сей раз указы содержат весьма амбициозные цели: достижения страной четвертого места в мире по объему ВВП, определенного по паритету покупательной способности; повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 – к 2036-му; снижение уровня бедности до семи процентов, увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет, а к 2036-му – до 81 года. Впервые в указах поставлена задача обеспечения граждан России средним размером жилплощади – 33 квадратных метра на человека до 2030 года и не менее 38 "квадратов" – до 2036-го.

Политологу, обозревателю "Свободной прессы" Сергею Аксенову обещание решить жилищный вопрос напомнило советский период.

"Помнится, в Советском Союзе тоже обещали к 2000 году каждой семье отдельную квартиру или дом. Как было реализовано это обещание – известно, но увлечь этим людей пытались, и этот пример, возможно, взят на вооружение сейчас. Но если в СССР жилье выделяли бесплатно, то сейчас квартиры гражданам приходится покупать. И есть некоторые сомнения, что уровень доходов позволит всем нуждающимся это сделать", – поделился он мнением с amic.ru.

Политолог Сергей Марков считает, что улучшение ситуации с жильем обозначено в указе вовсе не потому, что может измениться политика в данной сфере:

"У нас сейчас свободных строительных мощностей в стране не так много – зачастую они задействованы на освобожденных территориях. Но в этих условиях руководству страны важно показать, что оно помнит и не забывает о жилищных правах граждан", – заметил он в беседе с amic.ru.

Премьера на переправе не меняют

Кандидатура на пост председателя правительства была внесена Путиным в Госдуму уже 10 мая – им ожидаемо стал исполняющий обязанности премьера Михаил Мишустин. В тот же день он был утвержден парламентом – его поддержали 375 депутатов от "Единой России", ЛДПР, СРЗП и "Новых людей", 57 членов фракции КПРФ воздержались, ни одного голоса против не было. Жестко критиковать главу кабмина коммунисты не стали, однако лидер Геннадий Зюганов заявил: "Вот когда мы услышим от членов нового правительства о готовности реализовать наши предложения и программы, когда они заявят о замене управленческих кадров на профессионалов, вот тогда мы будем готовы поддержать это правительство".

11 мая были представлены кандидатуры на должности зампредов правительства и министров. Мишустин предложил кандидатуру Дениса Мантурова (ранее главы Минпромторга) на должность единственного первого вице-премьера, а также сделать своими замами Виталия Савельева, Дмитрия Патрушева, Александра Новака, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Татьяну Голикову, Марата Хуснуллина, Александра Оверчука и Юрия Трутнева.

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Нетрудно заметить, что в списках вице-премьеров не оказалось первого зампреда главы кабмина Андрея Белоусова и вице-премьера Виктории Абрамченко, курировавшей АПК, экологическую политику и оборот недвижимости. Эти чиновники, как было объявлено, перейдут на другую работу.

Когда еще не было известно о новой работе Белоусова, политолог Сергей Марков заявил amic.ru вечером 12 мая: "Он был одним из идеологов экономической политики Владимира Путина, в частности, введения дополнительных налогов на крупнейшие корпорации, получающих сверхприбыли от конъюнктуры на мировых экспортных рынках. Возможно, его отсутствие в новом правительстве вызвано тем, что ему ближе крупные стратегические проекты... Будем надеяться, что мы его еще увидим на других высоких позициях".

По мнению депутата Госдумы от фракции СРЗП, экономиста Михаила Делягина, правительство Мишустина является "правительством стабильности". "Повышение до первого вице-премьера Мантурова свидетельствует об исключительном значении, придаваемом не просто развитию ВПК, а задачам реиндустриализации и, прежде всего, развитию ключевых отраслей – станкостроения, тяжелого машиностроения, электронной промышленности", – написал он в своем телеграм-канале.

Политолог Марат Баширов выделил изменения, касающиеся транспортной отрасли, которые в новом правительстве, по его мнению, произведены "интересно и грамотно": "Савельев остается, но становится профильным вице-премьером. Добавляем министра транспорта и получаем крепкую команду профессионалов. Все это крайне своевременно сейчас, учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры".

Все перестановки в правительстве вызваны необходимостью выполнения задач, обозначенных в майском указе главы государства, уверен политолог, обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов.

"Как говорит президент, все кадровые изменения происходят в товарищеском режиме. Это не означает, что чиновника обязательно отстраняют за плохую работу. Однако выполнение задач, что стоят перед страной на период до 2030 года и далее до 2036-го, диктует именно такую структуру правительства, а также заявленные кадровые решения", – прокомментировал он amic.ru.

Сергей Аксенов заявил, что оказался прав, когда прогнозировал amic.ru минимальные изменения в кабинете министров:

"В коридорах власти считают, что любые серьезные изменения только ухудшат ситуацию. И сделали так, чтобы свести их к минимуму. Судя по всему, на своем посту останется и глава МИД Сергей Лавров, хотя он, по имеющимся данным, несколько раз просился на покой".

Губернаторы идут "на повышение"

Несколько губернаторов перейдут на работу в Москву – во главе Минпромторга могут утвердить Антона Алиханова (Калининградская область), Минэнерго – Сергея Цивилева (Кемеровская область), Минспорта – Михаила Дегтярева (Хабаровский край), Минтранспорта – Романа Старовойта (Курская область).

Возможное назначение этих региональных руководителей на министерские должности говорит о высокой оценке работы, отмечает политолог Александр Асафов.

"Это признание заслуг данных руководителей в руководстве своими регионами наверху сочли возможным, что им можно поручить ответственные направления на федеральном уровне, учитывая их потенциал. Данный факт свидетельствует в пользу той кадровой политики, системе формирования кадрового резерва, которая проводится в стране под руководством президента", – заявил amic.ru.

Интересно, что уход Алиханова и Цивилева на "повышение" прогнозировала газета "Ведомости". Правда, издание "сватало" в министры еще и нижегородского губернатора Никитина, а также иркутского – Кобзева, однако эти политики остались на своих местах.

Сергей Цивилев / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Политолог, главный редактор порталов RuBaltic.ru и "Евразия.эксперт" Александр Носович считает вполне заслуженным выдвижение на пост министра промышленности и торговли Антона Алиханова: "Глубоко закономерно, что министром промышленности и торговли России станет человек, который в условиях международного шторма много лет возглавлял Калининградскую область.... Под давлением внешних вызовов самый западный регион РФ прошел через радикальную трансформацию, прежде всего – реструктуризацию экономики. В области появились новые производства, в том числе – высокотехнологичные".

Назначение министром спорта Михаила Дегтярева вызвало некоторое удивление у Сергея Маркова:

"Он яркий человек, таких людей не хватает в правительстве. Мы с ним хорошо знакомы, он участвовал в моих форумах "Форос" в Крыму. Надеюсь, он сможет переломить ситуацию в спорте, где функционеры часто зависят от федераций, в которых главную роль играют деньги спонсоров. Нам сейчас нужно перейти от бесплодных проектов в области большого спорта, который превратился в шоу-бизнес, такой тупик, к максимальному развитию массового спорта как оздоровительной системы в сфере физической культуры. Это повысит продолжительность жизни граждан, улучшит массовое здоровье. Это даст выгоду и экономике, поскольку здоровые люди работают намного лучше".

"Социалка" на передовой

Свои позиции, похоже, сохранят представители наиболее критикуемого социального блока: Татьяна Голикова останется вице-премьером, Минздравом продолжит "рулить" Михаил Мурашко, Минкультом – Ольга Любимова.

Сергей Марков убежден, что критика в адрес этих чиновников вызвана не столько их неудачами в работе, сколько сферой деятельности.

"Социальная сфера будет подвергаться критике почти всегда. Кроме ситуации, когда ее финансирование вдруг резко увеличится. Когда эти чиновники оказываются под огнем критики, это не означает, что они работают в правительстве хуже всех. Они, можно сказать, принимают на себя критику, которая идет в адрес всего правительства, находятся, можно сказать, на передовой общественного недовольства".

Кроме того, по словам Маркова, гневные выпады в адрес социального блока зачастую вызваны отсутствием средств на реализацию многих необходимых проектов.

"Не будем забывать, что решение о финансировании, скажем, здравоохранения, принимает вовсе не глава Минздрава. Так что недостатки в финансировании социальной сферы можно отнести к недостаткам работы всего правительства, но не министров и кураторов "социалки".

Но главная кадровая неожиданность, конечно, состояла в президентских предложениях по кандидатурам, поступившим в Госдуму вечером 12 мая. Путин предложил замену главы Минобороны: вместо Сергея Шойгу им может стать Андрей Белоусов, которого многие комментаторы поторопились отправить на покой.

Андрей Белоусов / Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Сергей Марков написал в своем телеграм-канале, что целью Белоусова как министра обороны станет "максимально снизить коррупционные дела": "И снизить роль персональных отношений. Вокруг Минобороны накопилось много и того и другого. Это показали кейсы Тимура Иванова и Пригожина. Теперь это обнуляется".

Марков также предположил, что все ждут возвращения Суровикина из Африки на украинский фронт: "Многие считают Суровикина лучшим генералом, а его уход в Африку – ошибкой на основе личных обид замов министра. А теперь Суровикин будет бить Сырского и все ВСУ".