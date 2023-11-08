Госдума в первом чтении одобрила индексацию для неработающих пенсионеров на 7,5%

В бюджете уже заложены 234 млрд рублей на повышение пенсий в 2024 году

08 ноября 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,5% с 1 января 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пенсионный коэффициент, согласно документу, вырастет до 133,05 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 8134,88 рубля.

Средний размер пенсии у неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года увеличится на 1572 рубля и достигнет 22 605 рублей. Прибавка у пенсионеров по старости составит 1631 рубль, а средний размер увеличится до 23 449 рублей.

Володин добавил, что власти заложили на увеличение пенсий 234 млрд рублей.