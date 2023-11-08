Госдума в первом чтении одобрила индексацию для неработающих пенсионеров на 7,5%
В бюджете уже заложены 234 млрд рублей на повышение пенсий в 2024 году
08 ноября 2023, 23:10, ИА Амител
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,5% с 1 января 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Пенсионный коэффициент, согласно документу, вырастет до 133,05 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 8134,88 рубля.
Средний размер пенсии у неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года увеличится на 1572 рубля и достигнет 22 605 рублей. Прибавка у пенсионеров по старости составит 1631 рубль, а средний размер увеличится до 23 449 рублей.
Володин добавил, что власти заложили на увеличение пенсий 234 млрд рублей.
23:13:23 08-11-2023
Уважаемая редакция, может вам удастся найти информацию о том какой процент пенсионеров получает пенсию ниже средней, среднюю и т.д. В интернете не удалось найти
08:01:25 09-11-2023
Гость (23:13:23 08-11-2023) Уважаемая редакция, может вам удастся найти информацию о том... эта информация является гос тайной чтоб у народа экстремистских мыслей типа-зачем мы платим налоги
08:39:22 09-11-2023
Вот у меня два родственника с разных сторон. У одного пенсия 27 у другого 15. Понятно, что тому у кого 27 живётся попроще. Получается у него станет почти 30 а у первого 16. Стаж и прочее тут не особо влияние имеет как выяснилось
09:58:43 09-11-2023
Гость (08:39:22 09-11-2023) Вот у меня два родственника с разных сторон. У одного пенсия... "И прочее" как раз имеет первоочередное значение. Забудьте слово "стаж" - теперь имеет вес только РАЗМЕР отчислений в ПФР.