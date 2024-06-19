Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете продажи энергетиков детям
По словам Вячеслава Володина, бесконтрольное употребление этих напитков очень вредно для здоровья
19 июня 2024, 08:45, ИА Амител
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, запрещающий с 1 сентября продавать детям энергетики и другие безалкогольные тонизирующие напитки, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
По мнению председателя ГД Вячеслава Володина, такое решение должно защитить здоровье детей и оградить молодежь от пагубных привычек.
"Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний", – сказал он.
Володин также предложил депутатам "начать с себя" и запретить продажу энергетиков в буфетах Госдумы. "Депутаты поддерживают это решение? Нет возражающих, нет. Договорились", – цитирует его РИА Новости.
По его словам, надо разобраться, кто из депутатов "попивает эти энергетики, а потом в зал приходит", а также поручить ФСО изымать эти напитки.
08:51:35 19-06-2024
их же и так детям не продают
08:54:13 19-06-2024
Вэипы им тоже вроде бы продавать нельзя. Но именно они делают процентов 80 продаж