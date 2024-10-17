Трудовым мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию

Госдума рассмотрит новый законопроект относительно мигрантов в ноябре

17 октября 2024, 12:00, ИА Амител

Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1325629

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, пишет РИА Новости.

Изучить документ парламентарии планируют в ноябре.

Ранее группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет некоторым мигрантам без гражданства РФ перевозку семьи в страну.

Мера касается низкоквалифицированных специалистов, которые находятся в России только на основании трудового договора или патента.