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Трудовым мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию

Госдума рассмотрит новый законопроект относительно мигрантов в ноябре

17 октября 2024, 12:00, ИА Амител

Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1325629
Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1325629

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, пишет РИА Новости.

Изучить документ парламентарии планируют в ноябре.

Ранее группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет некоторым мигрантам без гражданства РФ перевозку семьи в страну.

Мера касается низкоквалифицированных специалистов, которые находятся в России только на основании трудового договора или патента.

Россия Мигранты

Комментарии 15

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горожанка

12:04:05 17-10-2024

правильно!!!

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Бдыщ...

12:28:56 17-10-2024

Не ввозить... Вывозить их отсюда всех. С семьями и без.

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Гость

12:34:14 17-10-2024

Одобряем! Да и сами эти бесы пусть экономику своих ханств поднимают.

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Гость

12:39:21 17-10-2024

Северокорейцы как трудовые мигранты лучше, отработали бы и уехали, им партия скажет, домой, они домой

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Гость

12:40:27 17-10-2024

Зачем в Тулу с самоваром ехать?

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Гость

12:49:29 17-10-2024

В ОАЭ и в Саудовской Аравии так и есть. Мигрантам тупо платят деньги за работу и ффффсёё. Никаких прав и тем более семей. Хватит толерантности.

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Гость

13:13:27 17-10-2024

без гражданства....? Да они уже с гражданством и гуськом за пособиями, в детские сады и школы тепают

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Гость

16:00:03 17-10-2024

Гость (13:13:27 17-10-2024) без гражданства....? Да они уже с гражданством и гуськом за ... они уже требуют ввести им таджикский и узбекский языки и убрать русский язык как не нужный !

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Гость

13:14:22 17-10-2024

А въехавших - выехать.

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Стас Пле

13:37:22 17-10-2024

Есть минусы: приезжие начнут насиловать местное население.

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Гость

15:58:08 17-10-2024

Стас Пле (13:37:22 17-10-2024) Есть минусы: приезжие начнут насиловать местное население.... Уже давно и часто.

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Гость

13:57:33 17-10-2024

Таджиков в России уже больше, чем в Таджикистане.

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Фёдор

15:48:27 17-10-2024

Одна болтовня ! Никаких действий ! Как они шатались по улицам так и шатаются, как ездили в такси так и ездят, как они плевали на наши уставы и законы так и плюют. Ведут себя нагло и противно !
Власть только делает вид что что-то делает - депортируют два десятка - завезут пару тысяч !
Это уже не смешно - на улицах толпы бородатых и на улицах звучит их музыка !

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Гость

16:05:55 17-10-2024

тема для новой войны, Таджикостан уже пендосия науськивает на РФ и Казахстан тоже, они на нефти сидят, начали тут тоже выступать

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Татьяна

12:19:18 18-10-2024

Правильно! Поработали и опять домой к семье!

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