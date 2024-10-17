Трудовым мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию
Госдума рассмотрит новый законопроект относительно мигрантов в ноябре
17 октября 2024, 12:00, ИА Амител
Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1325629
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, пишет РИА Новости.
Изучить документ парламентарии планируют в ноябре.
Ранее группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет некоторым мигрантам без гражданства РФ перевозку семьи в страну.
Мера касается низкоквалифицированных специалистов, которые находятся в России только на основании трудового договора или патента.
12:04:05 17-10-2024
правильно!!!
12:28:56 17-10-2024
Не ввозить... Вывозить их отсюда всех. С семьями и без.
12:34:14 17-10-2024
Одобряем! Да и сами эти бесы пусть экономику своих ханств поднимают.
12:39:21 17-10-2024
Северокорейцы как трудовые мигранты лучше, отработали бы и уехали, им партия скажет, домой, они домой
12:40:27 17-10-2024
Зачем в Тулу с самоваром ехать?
12:49:29 17-10-2024
В ОАЭ и в Саудовской Аравии так и есть. Мигрантам тупо платят деньги за работу и ффффсёё. Никаких прав и тем более семей. Хватит толерантности.
13:13:27 17-10-2024
без гражданства....? Да они уже с гражданством и гуськом за пособиями, в детские сады и школы тепают
16:00:03 17-10-2024
Гость (13:13:27 17-10-2024) без гражданства....? Да они уже с гражданством и гуськом за ... они уже требуют ввести им таджикский и узбекский языки и убрать русский язык как не нужный !
13:14:22 17-10-2024
А въехавших - выехать.
13:37:22 17-10-2024
Есть минусы: приезжие начнут насиловать местное население.
15:58:08 17-10-2024
Стас Пле (13:37:22 17-10-2024) Есть минусы: приезжие начнут насиловать местное население.... Уже давно и часто.
13:57:33 17-10-2024
Таджиков в России уже больше, чем в Таджикистане.
15:48:27 17-10-2024
Одна болтовня ! Никаких действий ! Как они шатались по улицам так и шатаются, как ездили в такси так и ездят, как они плевали на наши уставы и законы так и плюют. Ведут себя нагло и противно !
Власть только делает вид что что-то делает - депортируют два десятка - завезут пару тысяч !
Это уже не смешно - на улицах толпы бородатых и на улицах звучит их музыка !
16:05:55 17-10-2024
тема для новой войны, Таджикостан уже пендосия науськивает на РФ и Казахстан тоже, они на нефти сидят, начали тут тоже выступать
12:19:18 18-10-2024
Правильно! Поработали и опять домой к семье!