Госдума в первом чтении приняла законопроект о самозапрете на азартные игры

Подать заявление можно будет через "Госуслуги"

28 мая 2025, 21:12, ИА Амител

Казино / Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о самозапрете на азартные игры. Как сообщает РИА Новости, в случае принятия инициативы россияне смогут подавать заявление на "Госуслугах".

"Сегодня в первом чтении Госдума рассмотрела важный законопроект, направленный на защиту граждан от негативных последствий участия в азартных играх и профилактику игровой зависимости… Граждане смогут подать заявление на включение или исключение из перечня через удобный и доступный портал "Госуслуги", что обеспечит прозрачность и простоту процедуры", – заявил один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

Он рассказал, что законопроект вводит институт добровольного отказа от участия в азартных играх, что станет важным инструментом защиты для граждан, желающих ограничить свое участие и снизить риски развития зависимости, в частности, предусмотрено создание единого перечня лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, который будет вести "Единый регулятор азартных игр".

После его запуска все организаторы азартных игр должны будут блокировать доступ к играм для таких граждан, а также не направлять им рекламные материалы азартного характера на срок не менее 12 месяцев.