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Госдума во втором чтении одобрила исключение ОСАГО из обязательных документов

Речь идет как о первой постановке авто на учет, так и при смене владельца

18 июня 2024, 20:29, ИА Амител

Страхование авто / Фото: wirestock / Freepik
Страхование авто / Фото: wirestock / Freepik

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации авто. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект приняли в первом чтении в ноябре 2023 года. Он предлагает ввести изменения в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ".

Исключение ОСАГО относится как к постановке авто на госучет, так и в случае регистрации при смене владельца авто. Также документ вносит поправки, которые позволяют водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГАИ, а не спустя 10 суток.

Госдума Законопроекты Авто

Комментарии 3

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Гость

20:41:26 18-06-2024

Пора бы вернуться к техосмотру, что-то давно его не реформировали

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Гость

20:44:32 18-06-2024

Теперь ещё больше бомжей без документов , по дкп ездить станет?

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Гость

21:16:56 18-06-2024

Господи... За что ты нам "этих" навязал??... Сейчас и так полно балбесов катается без ОСАГО. А тут еще послабление решили сделать...

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