Госдума во втором чтении одобрила исключение ОСАГО из обязательных документов

Речь идет как о первой постановке авто на учет, так и при смене владельца

18 июня 2024, 20:29, ИА Амител

Страхование авто / Фото: wirestock / Freepik

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации авто. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект приняли в первом чтении в ноябре 2023 года. Он предлагает ввести изменения в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ".

Исключение ОСАГО относится как к постановке авто на госучет, так и в случае регистрации при смене владельца авто. Также документ вносит поправки, которые позволяют водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГАИ, а не спустя 10 суток.