Госдума во втором чтении одобрила исключение ОСАГО из обязательных документов
Речь идет как о первой постановке авто на учет, так и при смене владельца
18 июня 2024, 20:29, ИА Амител
Страхование авто / Фото: wirestock / Freepik
Госдума во втором чтении приняла законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации авто. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект приняли в первом чтении в ноябре 2023 года. Он предлагает ввести изменения в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ".
Исключение ОСАГО относится как к постановке авто на госучет, так и в случае регистрации при смене владельца авто. Также документ вносит поправки, которые позволяют водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГАИ, а не спустя 10 суток.
20:41:26 18-06-2024
Пора бы вернуться к техосмотру, что-то давно его не реформировали
20:44:32 18-06-2024
Теперь ещё больше бомжей без документов , по дкп ездить станет?
21:16:56 18-06-2024
Господи... За что ты нам "этих" навязал??... Сейчас и так полно балбесов катается без ОСАГО. А тут еще послабление решили сделать...