Госдума: за работу в праздники полагается двойная оплата

Работа с 1 по 8 января должна оплачиваться в двойном размере, отметил депутат

08 декабря 2024, 17:20, ИА Амител

Главная новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне, которые работают в новогодние каникулы, должны получать оплату в двойном размере, заявил РИА Новости депутат от КПРФ Сергей Гаврилов.

Он подчеркнул, что нерабочими праздничными днями в январе считаются с 1 по 8 января включительно. По его мнению, работа в эти дни должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час.

"Те, кто трудится на почасовой оплате, также должны получать не менее двойной часовой ставки. Даже если рабочая смена приходится лишь частично на праздничный день, повышенная оплата распространяется на те часы, которые пришлись на праздник", – пояснил Гаврилов.

Тем не менее если работа укладывается в месячную норму, оплата должна производиться по одинарной ставке, отметил парламентарий. А работники на сдельной оплате могут рассчитывать на "двойные сдельные расценки" за работу в праздники.

Кроме того, депутат отметил, что вместо двойной оплаты работник может согласовать с работодателем дополнительный выходной. В таком случае работа в праздничный день будет оплачиваться по обычной ставке, и отгул оплачен не будет, пояснил Гаврилов.