Сразу после каникул нас ждет ультракороткая рабочая неделя

20 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

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До Нового года осталось совсем чуть-чуть. А значит, уже пора планировать свой праздничный отдых.

О том, когда нам нужно будет выходить на работу после новогодних выходных, – в материале amic.ru.

1 Какого числа нужно выходить на работу после новогодних праздников в 2025 году? 9 января. Это будет четверг. Именно в этот день нам нужно будет возвращаться к работе после длинных праздничных выходных. Соответственно, первая рабочая неделя в 2025 году будет очень короткой – всего два дня (четверг и пятница).

2 А как мы вообще отдыхаем на Новый год? В этот раз нас ждут 11 выходных – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.