Какого числа нужно будет выходить на работу в 2025 году после новогодних праздников?
Сразу после каникул нас ждет ультракороткая рабочая неделя
20 декабря 2024, 08:15, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
До Нового года осталось совсем чуть-чуть. А значит, уже пора планировать свой праздничный отдых.
О том, когда нам нужно будет выходить на работу после новогодних выходных, – в материале amic.ru.
1
Какого числа нужно выходить на работу после новогодних праздников в 2025 году?
9 января. Это будет четверг. Именно в этот день нам нужно будет возвращаться к работе после длинных праздничных выходных.
Соответственно, первая рабочая неделя в 2025 году будет очень короткой – всего два дня (четверг и пятница).
2
А как мы вообще отдыхаем на Новый год?
В этот раз нас ждут 11 выходных – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
3
Получается, 31 декабря – нерабочий день?
Да. Последним рабочим днем в 2024 году станет суббота, 28 декабря. Соответственно, последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной.
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17:47:57 30-11-2024
28 декабря не суббота! как вы проверяете
18:42:32 30-11-2024
Редактор!! (17:47:57 30-11-2024) 28 декабря не суббота! как вы проверяете... Ты не редактор, ты Алеша и это не имя, а диагноз. Алеша, перестань заливать за воротник и открой календарь!
09:09:51 01-12-2024
Гость (18:42:32 30-11-2024) Ты не редактор, ты Алеша и это не имя, а диагноз. Алеша, пер...
В крае все больше и больше ненормальных.
09:12:11 01-12-2024
Гость (09:09:51 01-12-2024) В крае все больше и больше ненормальных. ... Да он не ненормальный, он недообученный.
19:17:15 30-11-2024
Редактор!! (17:47:57 30-11-2024) 28 декабря не суббота! как вы проверяете... синька- зло!
08:06:28 01-12-2024
Какое, блин, 9 января?!
😆
Второго на работу выходим!
19:24:37 01-12-2024
Кхм... (08:06:28 01-12-2024) Какое, блин, 9 января?! 😆Второго на работу выходим!... ну это рабы всякие. интеллиджент и господа не ранее10 или 15 го
09:34:48 20-12-2024
Гость (19:24:37 01-12-2024) ну это рабы всякие. интеллиджент и господа не ранее10 или 15... кто хорошо отдохнет - тот хорошо и поработает.
за выходные наработаемся, а потом остальные подтянутся - и начнется как всегда ахтунг...
09:28:43 20-12-2024
Опять январь псу под хвост, первую половину пьём, вторую похмеляемся.
09:37:39 20-12-2024
ППШариков (09:28:43 20-12-2024) Опять январь псу под хвост, первую половину пьём, вторую пох... Тебе то када уж пить, песок с одного места уже сыпется 🤣🤣🤣
09:51:59 20-12-2024
Сергей (09:37:39 20-12-2024) Тебе то када уж пить, песок с одного места уже сыпется 🤣🤣�... Если песок, то ему уже всё равно. Может позволить.
10:00:29 20-12-2024
Сергей (09:37:39 20-12-2024) Тебе то када уж пить, песок с одного места уже сыпется 🤣🤣�... Песок это хорошо, не скользко за фанфуриком будет идти.
09:49:37 20-12-2024
ППШариков (09:28:43 20-12-2024) Опять январь псу под хвост, первую половину пьём, вторую пох... тебе за ворот кто то льет? пей квас
10:03:48 20-12-2024
Гость (09:49:37 20-12-2024) тебе за ворот кто то льет? пей квас... Не за себя волнуюсь, почти вся страна будет полмесяца гулять, а надо бы работать.
14:15:02 20-12-2024
ППШариков (09:28:43 20-12-2024) Опять январь псу под хвост, первую половину пьём, вторую пох... Ну не пей
16:02:03 20-12-2024
Гость (14:15:02 20-12-2024) Ну не пей... Пил, пью и буду пить.
09:53:59 20-12-2024
Мы 1-но января выходим, так график совпал(
10:04:34 20-12-2024
Гость (09:53:59 20-12-2024) Мы 1-но января выходим, так график совпал(... повезет в любви.
13:18:53 20-12-2024
К черту подробности про "когда". Надо бы вспомнить куда выходить на работу.
18:58:09 20-12-2024
ну не знаю. большинство улетает уже 25го и прилетает 20го января, потом 3-4 дня отоспаться дома и снова руководить. Но это буржуазия местная