НОВОСТИОбщество

Какого числа нужно будет выходить на работу в 2025 году после новогодних праздников?

Сразу после каникул нас ждет ультракороткая рабочая неделя

20 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

До Нового года осталось совсем чуть-чуть. А значит, уже пора планировать свой праздничный отдых.

О том, когда нам нужно будет выходить на работу после новогодних выходных, – в материале amic.ru.

1

Какого числа нужно выходить на работу после новогодних праздников в 2025 году?

9 января. Это будет четверг. Именно в этот день нам нужно будет возвращаться к работе после длинных праздничных выходных.
Соответственно, первая рабочая неделя в 2025 году будет очень короткой – всего два дня (четверг и пятница).
2

А как мы вообще отдыхаем на Новый год?

В этот раз нас ждут 11 выходных – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
3

Получается, 31 декабря – нерабочий день?

Да. Последним рабочим днем в 2024 году станет суббота, 28 декабря. Соответственно, последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной.
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Как мы будем отдыхать на новогодние праздники в 2025 году?

Ради по-настоящему длинных "каникул" придется даже отработать шестидневную неделю
НОВОСТИОбщество
праздники выходные Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025

Комментарии 20

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Редактор!!

17:47:57 30-11-2024

28 декабря не суббота! как вы проверяете

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Гость

18:42:32 30-11-2024

Редактор!! (17:47:57 30-11-2024) 28 декабря не суббота! как вы проверяете... Ты не редактор, ты Алеша и это не имя, а диагноз. Алеша, перестань заливать за воротник и открой календарь!

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Гость

09:09:51 01-12-2024

Гость (18:42:32 30-11-2024) Ты не редактор, ты Алеша и это не имя, а диагноз. Алеша, пер...
В крае все больше и больше ненормальных.

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Гость

09:12:11 01-12-2024

Гость (09:09:51 01-12-2024) В крае все больше и больше ненормальных. ... Да он не ненормальный, он недообученный.

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Элен без ребят

19:17:15 30-11-2024

Редактор!! (17:47:57 30-11-2024) 28 декабря не суббота! как вы проверяете... синька- зло!

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Кхм...

08:06:28 01-12-2024

Какое, блин, 9 января?!
😆
Второго на работу выходим!

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Гость

19:24:37 01-12-2024

Кхм... (08:06:28 01-12-2024) Какое, блин, 9 января?! 😆Второго на работу выходим!... ну это рабы всякие. интеллиджент и господа не ранее10 или 15 го

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Musik

09:34:48 20-12-2024

Гость (19:24:37 01-12-2024) ну это рабы всякие. интеллиджент и господа не ранее10 или 15... кто хорошо отдохнет - тот хорошо и поработает.
за выходные наработаемся, а потом остальные подтянутся - и начнется как всегда ахтунг...

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ППШариков

09:28:43 20-12-2024

Опять январь псу под хвост, первую половину пьём, вторую похмеляемся.

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Сергей

09:37:39 20-12-2024

ППШариков (09:28:43 20-12-2024) Опять январь псу под хвост, первую половину пьём, вторую пох... Тебе то када уж пить, песок с одного места уже сыпется 🤣🤣🤣

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Гость

09:51:59 20-12-2024

Сергей (09:37:39 20-12-2024) Тебе то када уж пить, песок с одного места уже сыпется 🤣🤣�... Если песок, то ему уже всё равно. Может позволить.

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ППШариков

10:00:29 20-12-2024

Сергей (09:37:39 20-12-2024) Тебе то када уж пить, песок с одного места уже сыпется 🤣🤣�... Песок это хорошо, не скользко за фанфуриком будет идти.

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Гость

09:49:37 20-12-2024

ППШариков (09:28:43 20-12-2024) Опять январь псу под хвост, первую половину пьём, вторую пох... тебе за ворот кто то льет? пей квас

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ППШариков

10:03:48 20-12-2024

Гость (09:49:37 20-12-2024) тебе за ворот кто то льет? пей квас... Не за себя волнуюсь, почти вся страна будет полмесяца гулять, а надо бы работать.

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Гость

14:15:02 20-12-2024

ППШариков (09:28:43 20-12-2024) Опять январь псу под хвост, первую половину пьём, вторую пох... Ну не пей

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ППШариков

16:02:03 20-12-2024

Гость (14:15:02 20-12-2024) Ну не пей... Пил, пью и буду пить.

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Гость

09:53:59 20-12-2024

Мы 1-но января выходим, так график совпал(

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Musik

10:04:34 20-12-2024

Гость (09:53:59 20-12-2024) Мы 1-но января выходим, так график совпал(... повезет в любви.

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Гость

13:18:53 20-12-2024

К черту подробности про "когда". Надо бы вспомнить куда выходить на работу.

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Гость

18:58:09 20-12-2024

ну не знаю. большинство улетает уже 25го и прилетает 20го января, потом 3-4 дня отоспаться дома и снова руководить. Но это буржуазия местная

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