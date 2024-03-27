Госдума задумалась о страховании посетителей публичных мест. Что об этом известно
Некоторые специалисты уверены, что когда ситуация затихнет, закон потеряет актуальность и не будет принят
27 марта 2024, 16:15, ИА Амител
Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о введении обязательного страхования посетителей мест массового скопления людей. Сейчас оно является добровольным. Пока депутаты вместе с общественниками работают над документом. Затем его внесут на рассмотрение. Рассказываем, что об этом известно.
Что за закон о страховании хотят принять в Госдуме?
Летом 2023 года Совфед рекомендовал правительству и ЦБ подготовить проект закона, который обяжет собственников мест массового пребывания людей страховать посетителей. Предполагалось установить максимальный размер выплат на уровне 2–3 млн руб на каждого.
Сейчас депутаты вновь хотят обязать собственников ТРЦ страховать своих посетителей.
Однако принимать документ "в срочном порядке на таком эмоциональном фоне" – нерационально, считает замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, пишут "Ведомости". Чтобы принять документ, потребуются тщательные расчеты. Предстоит определить страховой лимит для каждого пострадавшего, а также учесть рост издержек для собственников, который последует за принятием закона.
Разработчики надеются, что за счет механизм за счет проведения предстраховой оценки стимулирует собственников повышать безопасность на объектах.
Примечательно, что о разговоры о введении обязательного страхования посетителей публичных мест на законодательном уровне велись еще в 2018 году после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек. Однако инициатива так и не была законодательно оформлена.
Так может случиться и в этот раз, считает вице-президент "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов. Он не исключает, что спустя некоторое время после трагедии все успокоятся и законопроект потеряет актуальность.
16:41:06 27-03-2024
А о защите посетителей она не желает задуматься?
16:58:38 27-03-2024
Утопическое решение.
09:06:22 28-03-2024
Гость (16:58:38 27-03-2024) Утопическое решение.... Это вовсе не решение, совсем. Это, как и многое другое, имитация принятия мер, "укрепление имиджа в глазах населения". Ну и параллельно возможность пропихнуть посредством законодательства чьи то сиюминутные финансовые интересы.
17:55:12 27-03-2024
Особенно нахождения в госдуме. Не как не нажрутся эти проглоты агенты капитала . Еще одну фигню выдумывают для обогащения очередным ограблением граждан на их жизнях и крови. Гражданина посещающего органы госмуниципал власти и бюджетные структуры обязаны страховать они из бюджета на время пребывания. В другие не государственные и не бюджетные обязаны граждан страховать собственники и владельцы. Или не защитив граждан от ущерба и вреда на их объектах просто выплачивать компенсации.
18:13:54 27-03-2024
Гость (17:55:12 27-03-2024) Особенно нахождения в госдуме. Не как не нажрутся эти прогло... даже смерть они видят только как расходы.
18:40:03 27-03-2024
Депутаты в первую очередь хотят заработать на очередном неэффективном законе.
05:44:24 28-03-2024
и как они себе это представляют? заходить в тц на минут только через офис страховой?
08:17:38 28-03-2024
Гость (05:44:24 28-03-2024) и как они себе это представляют? заходить в тц на минут тол...
Платный вход сделают! )))
08:28:22 28-03-2024
Хорошая идея