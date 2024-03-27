Госдума задумалась о страховании посетителей публичных мест. Что об этом известно

Некоторые специалисты уверены, что когда ситуация затихнет, закон потеряет актуальность и не будет принят

27 марта 2024, 16:15, ИА Амител

Торговый центр. Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о введении обязательного страхования посетителей мест массового скопления людей. Сейчас оно является добровольным. Пока депутаты вместе с общественниками работают над документом. Затем его внесут на рассмотрение. Рассказываем, что об этом известно.

Что за закон о страховании хотят принять в Госдуме?

Летом 2023 года Совфед рекомендовал правительству и ЦБ подготовить проект закона, который обяжет собственников мест массового пребывания людей страховать посетителей. Предполагалось установить максимальный размер выплат на уровне 2–3 млн руб на каждого.

Сейчас депутаты вновь хотят обязать собственников ТРЦ страховать своих посетителей.

Однако принимать документ "в срочном порядке на таком эмоциональном фоне" – нерационально, считает замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, пишут "Ведомости". Чтобы принять документ, потребуются тщательные расчеты. Предстоит определить страховой лимит для каждого пострадавшего, а также учесть рост издержек для собственников, который последует за принятием закона.

Разработчики надеются, что за счет механизм за счет проведения предстраховой оценки стимулирует собственников повышать безопасность на объектах.

Примечательно, что о разговоры о введении обязательного страхования посетителей публичных мест на законодательном уровне велись еще в 2018 году после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек. Однако инициатива так и не была законодательно оформлена.

Так может случиться и в этот раз, считает вице-президент "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов. Он не исключает, что спустя некоторое время после трагедии все успокоятся и законопроект потеряет актуальность.