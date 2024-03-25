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Вопрос смертной казни за терроризм планируют проработать в Госдуме

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что решение будет соответствовать настроениям общества

25 марта 2024, 11:17, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com
Молоток судьи / Фото: unsplash.com

В Госдуме собираются проработать вопрос введения в России смертной казни за терроризм. Об этом рассказал глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. 

"Сейчас много задают вопросов о смертной казни - эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества", - цитирует Васильева ТАСС.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил о том, что возвращение смертной казни в России возможно только при изменении конституции. 

Законопроекты

Комментарии 14

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Телега

11:32:14 25-03-2024

За терроризм ввести казнь через повешение!
Это и есть настроение и ожидание общества!

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Ангел

11:37:09 25-03-2024

Для определённых категорий преступлений(терроризм) смертная казнь нужна. Это же очевидно. Со мной согласится большинство.

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Гость

11:52:07 25-03-2024

Ангел (11:37:09 25-03-2024) Для определённых категорий преступлений(терроризм) смертная ... Росфинмониторинг включил международное общественное движение ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) в перечень террористов и экстремистов. Информация появилась в соответствующей базе на сайте ведомства.

Движение ЛГБТ и его структурные подразделения занимают в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга 37-ю строчку.

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Любовь

11:41:33 25-03-2024

Я поддерживаю предложение Владимира Васильевича за введение смертной казни для террористов. Они лешили столько людей жизни, в сами будут жить!!!

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Валентин

12:16:21 25-03-2024

Любовь (11:41:33 25-03-2024) Я поддерживаю предложение Владимира Васильевича за введение ... ...да...жить будут...но как???! ...можно такую жизнь в дельфине устроить, чтобы они твари молили о смерти! Это же нелюди! Смерть это слишком легко!

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Галина

11:51:39 25-03-2024

Закона о казни нет-- мотивируя тем,что как бы не казнить невиновного--( ведь могут быть ошибки следствия)---А в ТАКОЙ вот ситуации???? -- Тут и доказывать и ошибиться невозможно-- ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ВИДУ--- Вот именно в таком случае следует применять КАЗНЬ к этим убийцам--- А ДЛЯ ЭТОГО И ДОЛЖНА БЫТЬ СТАТЬЯ В КОНСТИТУЦИИ

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Александр

11:52:57 25-03-2024

Я за смертную казнь!!! Не только для террористов, но и для других вурдалаков!

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Гость

11:53:06 25-03-2024

Если пожизненно сидит, а к нему каждый день приходят, чтобы сделать ему нехорошо, это может даже хуже смерти

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Гость

12:33:33 25-03-2024

Гость (11:53:06 25-03-2024) Если пожизненно сидит, а к нему каждый день приходят, чтобы ... кто-то садистские наклонности удовлетворяет, кайфует. Тебе то что с того? Или ты думаешь там нет таких? Да лучше уж тогда на органы упырей или на опыты...

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Гость

12:03:42 25-03-2024

Очень гуманно -"пожизненное" -столько жизней унесли преступники в "Крокусе".........., а им жизнь сохраняют???????????

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Гость

12:24:49 25-03-2024

Гость (12:03:42 25-03-2024) Очень гуманно -"пожизненное" -столько жизней унесли преступн... а им жизнь сохраняют??????????? --- не жизнь, а если опорожнился и дальше мучиться это похуже смерти

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Гость

13:22:00 25-03-2024

Гость (12:24:49 25-03-2024) а им жизнь сохраняют??????????? --- не жизнь, а если опорожн... как-бы то не называлось, но это стоит денег налогоплательщиков. Если всех бандитов ликвидировать, то на сэкономленные деньги можно наклепать больше дронов и тд, а это спасённые жизни...

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Виктор

14:23:24 25-03-2024

Тему введения смертной казни нужно не обсуждать, а вводить.
Философию на эту запретить, это опасно.
Смертная казнь необходима! Без неё государство погибнет.
Цена судебной ошибки должна наказываться обязательно, для всех участников от 25 лет тюрьмы.
Казнить можно через год или через 25 лет.

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Гость

16:29:52 25-03-2024

Для террористов необходима казнь не только их самих, но и суровые наказания для их семей . Смертника казнь не напугает, а если он будет уверен в неотвратимости наказания его близких, это реально может спасти сотни невинных жизней...

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