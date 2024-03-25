Вопрос смертной казни за терроризм планируют проработать в Госдуме

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что решение будет соответствовать настроениям общества

25 марта 2024, 11:17, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

В Госдуме собираются проработать вопрос введения в России смертной казни за терроризм. Об этом рассказал глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

"Сейчас много задают вопросов о смертной казни - эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества", - цитирует Васильева ТАСС.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил о том, что возвращение смертной казни в России возможно только при изменении конституции.