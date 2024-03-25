Вопрос смертной казни за терроризм планируют проработать в Госдуме
Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что решение будет соответствовать настроениям общества
25 марта 2024, 11:17, ИА Амител
В Госдуме собираются проработать вопрос введения в России смертной казни за терроризм. Об этом рассказал глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.
"Сейчас много задают вопросов о смертной казни - эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества", - цитирует Васильева ТАСС.
Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил о том, что возвращение смертной казни в России возможно только при изменении конституции.
11:32:14 25-03-2024
За терроризм ввести казнь через повешение!
Это и есть настроение и ожидание общества!
11:37:09 25-03-2024
Для определённых категорий преступлений(терроризм) смертная казнь нужна. Это же очевидно. Со мной согласится большинство.
11:52:07 25-03-2024
Ангел (11:37:09 25-03-2024) Для определённых категорий преступлений(терроризм) смертная ... Росфинмониторинг включил международное общественное движение ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) в перечень террористов и экстремистов. Информация появилась в соответствующей базе на сайте ведомства.
Движение ЛГБТ и его структурные подразделения занимают в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга 37-ю строчку.
11:41:33 25-03-2024
Я поддерживаю предложение Владимира Васильевича за введение смертной казни для террористов. Они лешили столько людей жизни, в сами будут жить!!!
12:16:21 25-03-2024
Любовь (11:41:33 25-03-2024) Я поддерживаю предложение Владимира Васильевича за введение ... ...да...жить будут...но как???! ...можно такую жизнь в дельфине устроить, чтобы они твари молили о смерти! Это же нелюди! Смерть это слишком легко!
11:51:39 25-03-2024
Закона о казни нет-- мотивируя тем,что как бы не казнить невиновного--( ведь могут быть ошибки следствия)---А в ТАКОЙ вот ситуации???? -- Тут и доказывать и ошибиться невозможно-- ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ВИДУ--- Вот именно в таком случае следует применять КАЗНЬ к этим убийцам--- А ДЛЯ ЭТОГО И ДОЛЖНА БЫТЬ СТАТЬЯ В КОНСТИТУЦИИ
11:52:57 25-03-2024
Я за смертную казнь!!! Не только для террористов, но и для других вурдалаков!
11:53:06 25-03-2024
Если пожизненно сидит, а к нему каждый день приходят, чтобы сделать ему нехорошо, это может даже хуже смерти
12:33:33 25-03-2024
Гость (11:53:06 25-03-2024) Если пожизненно сидит, а к нему каждый день приходят, чтобы ... кто-то садистские наклонности удовлетворяет, кайфует. Тебе то что с того? Или ты думаешь там нет таких? Да лучше уж тогда на органы упырей или на опыты...
12:03:42 25-03-2024
Очень гуманно -"пожизненное" -столько жизней унесли преступники в "Крокусе".........., а им жизнь сохраняют???????????
12:24:49 25-03-2024
Гость (12:03:42 25-03-2024) Очень гуманно -"пожизненное" -столько жизней унесли преступн... а им жизнь сохраняют??????????? --- не жизнь, а если опорожнился и дальше мучиться это похуже смерти
13:22:00 25-03-2024
Гость (12:24:49 25-03-2024) а им жизнь сохраняют??????????? --- не жизнь, а если опорожн... как-бы то не называлось, но это стоит денег налогоплательщиков. Если всех бандитов ликвидировать, то на сэкономленные деньги можно наклепать больше дронов и тд, а это спасённые жизни...
14:23:24 25-03-2024
Тему введения смертной казни нужно не обсуждать, а вводить.
Философию на эту запретить, это опасно.
Смертная казнь необходима! Без неё государство погибнет.
Цена судебной ошибки должна наказываться обязательно, для всех участников от 25 лет тюрьмы.
Казнить можно через год или через 25 лет.
16:29:52 25-03-2024
Для террористов необходима казнь не только их самих, но и суровые наказания для их семей . Смертника казнь не напугает, а если он будет уверен в неотвратимости наказания его близких, это реально может спасти сотни невинных жизней...