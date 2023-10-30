Гоша Куценко признался, что он возбуждается во время постельных сцен
Партнерша актера по съемкам отметила, что во время поцелуя он ее поддушивал
30 октября 2023, 09:45, ИА Амител
Кадр из видео / НТВ
Российский актер Гоша Куценко признался в том, что он возбуждается во время съемок постельных сцен. Его слова передает "СтарХит".
Актер отметил, что в работе над такими сценами он расслаблен и ведет себя естественно. В кадре он не только возбуждается, но и поддушивает своих партнерш.
Об одном из таких случаев рассказала актриса Марина Доможирова, с которой Куценко играл в сериале "Скорая помощь". Девушка призналась, что во время поцелуя Куценко начал ее придушивать, а также предположила, что у него такой фетиш.
09:49:46 30-10-2023
Хороший сериал "Скорая помощь".
09:56:25 30-10-2023
А ведь ему уже 56 лет
10:06:49 30-10-2023
Бравада больше, чем правда)))))
10:47:16 30-10-2023
увидев, что в ролях есть Г.Куценко, фильм (сериал) не смотрю - сразу понимаю, что будет фуфел
12:33:53 30-10-2023
и что? он признался что психически здоровый человек, или что нужно было понять здесь?
12:55:49 30-10-2023
Увидев титры,дальше не смотрю.Потому что понимаю ))
13:22:58 30-10-2023
Мдэээ... Великие актёры ушли! Нынешние артистишки лишь торгуют мордой лица в симбиозе с беспросветным скотством.
14:09:24 30-10-2023
Гость (13:22:58 30-10-2023) Мдэээ... Великие актёры ушли! Нынешние артистишки лишь торгу... Мдаа...Вот смотрю я на современных актеров и думаю:"Что за скотство,что за рожи.Хорошо ещё что я сам сохранился".
14:42:56 30-10-2023
Гость (13:22:58 30-10-2023) Мдэээ... Великие актёры ушли! Нынешние артистишки лишь торгу... Ты Куценко видел хоть? Или особый вкус какой-то? Нашёл торговца лицом....
16:20:39 30-10-2023
Гость (14:42:56 30-10-2023) Ты Куценко видел хоть? Или особый вкус какой-то? Нашёл торго... Видел. Князя Мышкина или Ипполита или Буншу или Грозного не сыграет. Тем более, всех вместе.