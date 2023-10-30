Гоша Куценко признался, что он возбуждается во время постельных сцен

Партнерша актера по съемкам отметила, что во время поцелуя он ее поддушивал

30 октября 2023, 09:45, ИА Амител

Кадр из видео / НТВ

Российский актер Гоша Куценко признался в том, что он возбуждается во время съемок постельных сцен. Его слова передает "СтарХит".

Актер отметил, что в работе над такими сценами он расслаблен и ведет себя естественно. В кадре он не только возбуждается, но и поддушивает своих партнерш.

Об одном из таких случаев рассказала актриса Марина Доможирова, с которой Куценко играл в сериале "Скорая помощь". Девушка призналась, что во время поцелуя Куценко начал ее придушивать, а также предположила, что у него такой фетиш.