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Гоша Куценко признался, что он возбуждается во время постельных сцен

Партнерша актера по съемкам отметила, что во время поцелуя он ее поддушивал

30 октября 2023, 09:45, ИА Амител

Кадр из видео / НТВ
Кадр из видео / НТВ

Российский актер Гоша Куценко признался в том, что он возбуждается во время съемок постельных сцен. Его слова передает "СтарХит".

Актер отметил, что в работе над такими сценами он расслаблен и ведет себя естественно. В кадре он не только возбуждается, но и поддушивает своих партнерш.

Об одном из таких случаев рассказала актриса Марина Доможирова, с которой Куценко играл в сериале "Скорая помощь". Девушка призналась, что во время поцелуя Куценко начал ее придушивать, а также предположила, что у него такой фетиш.

Кино Знаменитости

Комментарии 10

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Гость

09:49:46 30-10-2023

Хороший сериал "Скорая помощь".

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Гость

09:56:25 30-10-2023

А ведь ему уже 56 лет

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Гость

10:06:49 30-10-2023

Бравада больше, чем правда)))))

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Гость

10:47:16 30-10-2023

увидев, что в ролях есть Г.Куценко, фильм (сериал) не смотрю - сразу понимаю, что будет фуфел

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Гость

12:33:53 30-10-2023

и что? он признался что психически здоровый человек, или что нужно было понять здесь?

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Гость

12:55:49 30-10-2023

Увидев титры,дальше не смотрю.Потому что понимаю ))

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Гость

13:22:58 30-10-2023

Мдэээ... Великие актёры ушли! Нынешние артистишки лишь торгуют мордой лица в симбиозе с беспросветным скотством.

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Гость

14:09:24 30-10-2023

Гость (13:22:58 30-10-2023) Мдэээ... Великие актёры ушли! Нынешние артистишки лишь торгу... Мдаа...Вот смотрю я на современных актеров и думаю:"Что за скотство,что за рожи.Хорошо ещё что я сам сохранился".

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Гость

14:42:56 30-10-2023

Гость (13:22:58 30-10-2023) Мдэээ... Великие актёры ушли! Нынешние артистишки лишь торгу... Ты Куценко видел хоть? Или особый вкус какой-то? Нашёл торговца лицом....

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Гость

16:20:39 30-10-2023

Гость (14:42:56 30-10-2023) Ты Куценко видел хоть? Или особый вкус какой-то? Нашёл торго... Видел. Князя Мышкина или Ипполита или Буншу или Грозного не сыграет. Тем более, всех вместе.

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