Гоша Куценко прокомментировал убийство женщины, найденной в его автомобиле
Актер выразил соболезнования родственникам погибшей
20 января 2025, 20:30, ИА Амител
Актер Гоша Куценко прокомментировал убийство женщины, которую нашли в его "Запорожце" в Москве во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает Shot.
"Узнал эту новость на съемках, в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибшей", – сказал актер.
Напомним, что в автомобиле Гоши Куценко обнаружили тело изрезанной женщины. Позже подозреваемого в убийстве задержали.
Мужчина имеет множество судимостей, в том числе за убийство, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти и угрозы убийством.
Как выяснилось, Гоша Куценко забыл закрыть свой "Запорожец". Задержанный на допросе рассказал, что убил знакомую и затащил тело в автомобиль, чтобы спрятать.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование ведет СК под контролем прокуратуры.
22:32:09 20-01-2025
Очередной пример, доказывающий, что толку пшик от многократной "рихтовки" маньяков колючей проволокой! Зачем же впустую тратить на их содержание деньги налогоплательщиков?..
Хочется верить, что следствию хватит ума задаться вопросом: не слишком ли странно по совершении макрухи под рукой у отморозка весьма кстати для сокрытия трупа оказался "Запорожец", который владелец "походя" закрыть "забыл"?
05:54:51 21-01-2025
Гоша Куценко забыл закрыть свой "Запорожец" --- в Москве такие машины походу не только без сигнализации, но и закрывать забывают. Неужели Куценко правда ездит на Запорожце
08:10:17 21-01-2025
Гость (05:54:51 21-01-2025) Гоша Куценко забыл закрыть свой "Запорожец" --- в Москве так... у меня в Брн был состоятельный родственник, который с советских времён оставлял старые машины открытыми во дворе мкд. угоняли несколько раз, но всегда возвращали. внутри оставлял записку с просьбой покататься, если есть такое желание, и вернуть на место. в начале 2000х начал закрывать, тк люди стали цивилизованнее и лучше жить, окончательно вырвавшись из- под гнета кровавого совка. потому одну машину не вернули.
08:01:50 21-01-2025
Куценко! Убери свой хлам с улиц Москвы. Это не свалка для подлежащих утилизации автомобилей!
08:26:16 21-01-2025
имеет множество судимостей, в том числе за убийство, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти и угрозы убийством
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Мда уж... Долго народу предстоит разгребать то что наворотили те кто дал разгулятся нелюдям.
11:27:28 21-01-2025
в сша есть правило трех судимостей
если преступник попадает в суд в третий раз то третий приговор всегда - электрический стул
даже если он в автобусе за билет не заплатил и тем нарушил закон
надо перенимать опыт