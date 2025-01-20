Гоша Куценко прокомментировал убийство женщины, найденной в его автомобиле

Актер выразил соболезнования родственникам погибшей

20 января 2025, 20:30, ИА Амител

Гоша Куценко / Фото: кадр из сериала "Инсомния"

Актер Гоша Куценко прокомментировал убийство женщины, которую нашли в его "Запорожце" в Москве во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает Shot.

"Узнал эту новость на съемках, в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибшей", – сказал актер.

Напомним, что в автомобиле Гоши Куценко обнаружили тело изрезанной женщины. Позже подозреваемого в убийстве задержали.

Мужчина имеет множество судимостей, в том числе за убийство, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти и угрозы убийством.

Как выяснилось, Гоша Куценко забыл закрыть свой "Запорожец". Задержанный на допросе рассказал, что убил знакомую и затащил тело в автомобиль, чтобы спрятать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование ведет СК под контролем прокуратуры.