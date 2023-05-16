Гоша Куценко заявил, что Брэд Питт приглашал его вместе сняться в кино

По словам российского актёра, он отказался только из-за языкового барьера

16 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Российский актёр Гоша Куценко заявил, что мог сняться в одном фильме вместе с Брэдом Питтом. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан".

Как сказал Куценко, ему предлагали роль в фильме "Война миров Z", однако он не принял предложение. Причиной, по словам актёра, стало его плохое владение английским языком, из-за чего он вынужден был отказаться.

При этом Куценко сказал, что Брэд Питт лично связывался с ним и хвалил за актёрские способности.