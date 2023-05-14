Михалков высказался за закрытие "Ельцин-центра"

Вместо него он предложил открыть музей современной истории

14 мая 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский режиссёр Никита Михалков заявил о том, что "Ельцин-центр" стоит закрыть. Его слова передаёт РИА Новости.

Михалков заявил, что на входе посетителей центра встречает "ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны", который показывает грязь и предательство, а также одного человека, изменившего всё.

По словам режиссёра, он не против того, чтобы в России существовал музей первого президента. Михалков предложил не разрушать "Ельцин-центр", а открыть на его месте музей современной истории.