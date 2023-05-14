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Михалков высказался за закрытие "Ельцин-центра"

Вместо него он предложил открыть музей современной истории

14 мая 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российский режиссёр Никита Михалков заявил о том, что "Ельцин-центр" стоит закрыть. Его слова передаёт РИА Новости.

Михалков заявил, что на входе посетителей центра встречает "ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны", который показывает грязь и предательство, а также одного человека, изменившего всё.

По словам режиссёра, он не против того, чтобы в России существовал музей первого президента. Михалков предложил не разрушать "Ельцин-центр", а открыть на его месте музей современной истории.

культура

Комментарии 46

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Гость

09:44:10 14-05-2023

То в дёсна целовал, а щас перевернулся бесогонщик ...

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Игорь

17:51:33 14-05-2023

Гость (09:44:10 14-05-2023) То в дёсна целовал, а щас перевернулся бесогонщик ...... Вся правда.То что закрыть пора это однозначно.Но то что сам Михалков двуличный ,при каждой власти готов вылизать зад хозяину.До сих пор не может оттойти от роли якобы барина всея Руси

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Андрей

18:07:03 14-05-2023

Гость (09:44:10 14-05-2023) То в дёсна целовал, а щас перевернулся бесогонщик ...... Любой человек может ошибаться. Мы все, всей страной, или почти все, ошибались тогда в начале 90х, очень многим мозги засрали американскими ценностями от которых до сих пор тошно. Но!!! Не каждый нашёл в себе силы и смелости признать свои ошибки. Вот Михалков умнейший персонаж - проанализировал то, что мы имели до Ельцина и Горбача, понял, что мы продали свою страну за джинсы и жвачку, понял, что мы пошли не туда, под призывами Борьки-алкаша, который продавал и разваливал страну направо и налево. Михалков, один из не многих, кто нашёл в себе силы признать и заявить в полный голос, что Ельцин - враг народа номер один вместе с Горбачом, разрушитель государства российского, а восхвалять имя врага и строить ему памятники - по крайней мере СВИНСТВО! Я родился в СССР, я прожил в нём 20лет- лучшие годы, я своими глазами видел как разрушили всё, что было свято для нас, всё доброе и хорошее, я видел как мой народ ставили раком, как брали с него в три шкуры, как разрушали промышленность и науку лучшую в мире, как ломали образование и здравоохранение - лучшие в мире, как уничтожали армию и ВПК - лучшие в мире. Ельцина, Горбачева и всех прихвостней надо было судить публично и повесить как последнюю мразь, а не строить им центры, которые этот же народ и содержит на свои деньги. Как то так.

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Георгий

19:20:25 14-05-2023

Гость (09:44:10 14-05-2023) То в дёсна целовал, а щас перевернулся бесогонщик ...... Нужно помнить историю, не из папиной квартире, и не из шикарного кабинета, всех и всё хаить

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Николай

11:13:24 14-05-2023

Про Пугачиху все понятно: она боится за свои деньги, которые, на мой взгляд, дал народ за ее не очень хорошее пение. Лет так через 5, а может и менее, про нее ВСЕ забудут как о кошмарном сне.

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Николай

11:14:06 14-05-2023

Про Пугачиху все понятно: она боится за свои деньги, которые, на мой взгляд, дал народ за ее не очень хорошее пение. Лет так через 5, а может и менее, про нее ВСЕ забудут как о кошмарном сне.

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Александр

11:23:31 14-05-2023

Да согла сен

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Андрей

11:24:48 14-05-2023

Переименовать в центр дружбы сша.

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Людмила

11:25:40 14-05-2023

Поддерживаю Михалкова! Ельцин-центр надо закрыть! Не та фигура Ельцин, чтобы чтить его память. Он так втаптывал Россию в грязь, что стране до сих пор сложно исправить все его художества. Помнить о том, что было надо, но чтить его память - НЕТ!

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Гость

17:54:21 14-05-2023

Людмила (11:25:40 14-05-2023) Поддерживаю Михалкова! Ельцин-центр надо закрыть! Не та фигу... Полностью солидарен, аж в бешенство бросает его слова Храни бог Матрасных, закопать его и помнить только чтоб не повторять такое

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Галина

11:38:15 14-05-2023

Давно пора,нечего прославлять алкаша,которому нужна была только власть.И сейчас имеем то,что имеем,иногда даже страшно становиться.

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Владислав

11:46:09 14-05-2023

Вот в этом Я полностью поддерживаю Михалкова. Алкаш-Ельцин и был самым главным ПРЕДАТЕЛЕМ России. Вместе с меченным- Горбачёвым растащили и распродали ТАКУЮ страну- твари.

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Боря-алкоголик

11:56:48 14-05-2023

Что же произошло (с Никитой Сергеевичем)? Он же мечтал, чтобы БН был возведен в императоры!

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Гость

17:51:03 14-05-2023

Боря-алкоголик (11:56:48 14-05-2023) Что же произошло (с Никитой Сергеевичем)? Он же мечтал, чтоб... Не путайте белое с мягким. Миалков давно рядом не лежал.

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Андрей

18:19:08 14-05-2023

Боря-алкоголик (11:56:48 14-05-2023) Что же произошло (с Никитой Сергеевичем)? Он же мечтал, чтоб... Как говорил Колчак: "Не трогайте извозчиков, проституток и артистов, они служат любой власти."

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Виктория

11:57:13 14-05-2023

Согласна с Михалковым на все 100.

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олег

12:01:48 14-05-2023

давно пора

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Алекса

12:04:01 14-05-2023

Я согласна с Михалковым.

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Гость

12:16:02 14-05-2023

Пусть закроет свой рот

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Бизон Бегущий

14:01:49 14-05-2023

Пора давно, а здание передать под реабилитационный центр участников СВО и ветеранов ВОВ и локальных войн

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Геннадий

14:06:29 14-05-2023

Давно пора закрыть этот гадюшник.

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Гость

23:40:41 14-05-2023

Геннадий (14:06:29 14-05-2023) Давно пора закрыть этот гадюшник.... Алкашку-центр давно пора закрыть

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Гость

14:33:09 14-05-2023

Чем отличается Ельцин-центр от музея современной истории, вся современная история, это путь который заложил Ельцин, это он сделал страну президентской и привел Путина и его товарищей к власти, и вся современная история, это правление бессменной партии едросов.

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Офиген

14:55:13 14-05-2023

Мавзолей СССР! И перенести к подножию статуи Свободы, с благословения ЕБН...

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Офиген

14:58:42 14-05-2023

Мавзолей СССР! И перенести к подножию статуи Свободы, с благословения ЕБН...

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Елизавета

15:02:46 14-05-2023

Согласна, полностью, закрыть ЕльцынЦентр необходимо!

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Вячеслав

15:28:28 14-05-2023

Этот фальсификационный центр истории имени предателя Ельцина давно надо закрыть. Странно, что власть на это закрывает глаза и даже продолжает финансировать этот гадюшник.

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Сигизмунд

15:34:35 14-05-2023

Даанотпора этот гадюжнтк снести.Хотя мне и Михалков,как мыслитель не импанирует.

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Гость

15:42:53 14-05-2023

А где Михалков в это время был, когда страну разворовывали? Свой кусок пирога в норку тащил попукивая?

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Елена

15:49:48 14-05-2023

Куда смотрел МИНКУЛЬТ? Если добрался до ЭКРАНА мульт?

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Гость

16:22:07 14-05-2023

Нужно назвать этот центр словами самого Ельцина - Господи! Благослови Америку!... и тогда все встанет на свои места. Станет ясно кому этот центр, какому человеку этот центр создавали...!

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Юля

16:45:01 14-05-2023

Думаете услышат? Даже Н. Михалкова.

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Гость

16:45:55 14-05-2023

А хоть кто-то в нём был? Или хомяки просто визжат, что надо закрыть?

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Гость

17:09:56 14-05-2023

10 лярдов тратят на музей алкаша,развалившего страну а детям на операции с народа собирают. Закрыть и забыть.

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Гость

17:20:43 14-05-2023

Не ровен час и на приемника беса погонит )))

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Николай

17:26:31 14-05-2023

Ельцин Центр на свалку истории России.

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Ирина Владимировна

17:51:07 14-05-2023

А Вы не обратили внимание, что в Свердловске "5 колона" очень активна?

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Гость

17:52:02 14-05-2023

Боря-алкоголик (11:56:48 14-05-2023) Что же произошло (с Никитой Сергеевичем)? Он же мечтал, чтоб... Не путайте белое с мягким. Миалков давно рядом не лежал.

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Людмила

17:57:20 14-05-2023

Гость (09:44:10 14-05-2023) То в дёсна целовал, а щас перевернулся бесогонщик ...... Вот теперь и ясно, кто есть кто. Кто уехал, типа, пропадай всё пропадом, а кто бесов изгоняет. А вы с бесоманом?

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Людмила

18:01:14 14-05-2023

Двумя руками за!! За предложение Михалкова закрыть этот непонятного направления и использования центр. Нечего баламутить народ

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Александр

18:13:04 14-05-2023

Все нормальные русские люди понимают что такое был Ельцин для Россиии. Забывать нельзя ни в коем случае, это наша история, но Ельцин центр конечно необходимо закрыть, также, как и прекратить раз и навсегда мероприятия типа гайдаровских саммитов. Конечно согласен с Никитой Сергеевичем целиком и полностью

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Владимир

19:22:12 14-05-2023

Ельцин центр давно пора прикрыть! Там молодое поколение грубо вводят в заблуждение,как будто до Ельцина было всё плохо, а при нём стало замечательно.В 70-е при ЕБН на Среднем Урале все продукты были в дефиците,потом ввели талоны на всё кроме молока и яиц .Став президентом он всю страну посадил на талоны.Мне как уральцу стыдно за такого земляка и я поддерживаю предложение Н.С.Михалкова!

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Сергей

19:56:13 14-05-2023

Был там, сам центр классный, выставки всякие проходят. Музей тоже интересный, много воссоздано интерьеров, много всяких активностей. Да, посвящен одной фигуре и довольно однобоко наверное. Но как бы это музей, кто хочет ходит, не хочет не ходит. Ну а Михалков, это Михалков...говорят раньше был великим кинорежиссёром

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Гость

21:12:50 14-05-2023

99% нажавших на плюсик за закрытие центра слабо даже представляют, что это такое. Они в нем не были, да и не будут. Никогда. Потому что никогда дальше Горного и Белокурихи не выедут. Бедолаги.

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Гость

22:21:34 14-05-2023

19:56:13 14-05-2023 Но как бы это музей, кто хочет ходит, не хочет не ходит. /////////////////// пусть тогда музей существует не на государственные деньги, а на средства тех, кто ходит. И за аренду платит в казну.

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Гость

23:41:04 14-05-2023

Вячеслав (15:28:28 14-05-2023) Этот фальсификационный центр истории имени предателя Ельцина... Да, алкашку нужно закрыть навсегда!

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