Михалков высказался за закрытие "Ельцин-центра"
Вместо него он предложил открыть музей современной истории
14 мая 2023, 09:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российский режиссёр Никита Михалков заявил о том, что "Ельцин-центр" стоит закрыть. Его слова передаёт РИА Новости.
Михалков заявил, что на входе посетителей центра встречает "ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны", который показывает грязь и предательство, а также одного человека, изменившего всё.
По словам режиссёра, он не против того, чтобы в России существовал музей первого президента. Михалков предложил не разрушать "Ельцин-центр", а открыть на его месте музей современной истории.
09:44:10 14-05-2023
То в дёсна целовал, а щас перевернулся бесогонщик ...
17:51:33 14-05-2023
Гость (09:44:10 14-05-2023) То в дёсна целовал, а щас перевернулся бесогонщик ...... Вся правда.То что закрыть пора это однозначно.Но то что сам Михалков двуличный ,при каждой власти готов вылизать зад хозяину.До сих пор не может оттойти от роли якобы барина всея Руси
18:07:03 14-05-2023
Гость (09:44:10 14-05-2023) То в дёсна целовал, а щас перевернулся бесогонщик ...... Любой человек может ошибаться. Мы все, всей страной, или почти все, ошибались тогда в начале 90х, очень многим мозги засрали американскими ценностями от которых до сих пор тошно. Но!!! Не каждый нашёл в себе силы и смелости признать свои ошибки. Вот Михалков умнейший персонаж - проанализировал то, что мы имели до Ельцина и Горбача, понял, что мы продали свою страну за джинсы и жвачку, понял, что мы пошли не туда, под призывами Борьки-алкаша, который продавал и разваливал страну направо и налево. Михалков, один из не многих, кто нашёл в себе силы признать и заявить в полный голос, что Ельцин - враг народа номер один вместе с Горбачом, разрушитель государства российского, а восхвалять имя врага и строить ему памятники - по крайней мере СВИНСТВО! Я родился в СССР, я прожил в нём 20лет- лучшие годы, я своими глазами видел как разрушили всё, что было свято для нас, всё доброе и хорошее, я видел как мой народ ставили раком, как брали с него в три шкуры, как разрушали промышленность и науку лучшую в мире, как ломали образование и здравоохранение - лучшие в мире, как уничтожали армию и ВПК - лучшие в мире. Ельцина, Горбачева и всех прихвостней надо было судить публично и повесить как последнюю мразь, а не строить им центры, которые этот же народ и содержит на свои деньги. Как то так.
19:20:25 14-05-2023
Гость (09:44:10 14-05-2023) То в дёсна целовал, а щас перевернулся бесогонщик ...... Нужно помнить историю, не из папиной квартире, и не из шикарного кабинета, всех и всё хаить
11:13:24 14-05-2023
Про Пугачиху все понятно: она боится за свои деньги, которые, на мой взгляд, дал народ за ее не очень хорошее пение. Лет так через 5, а может и менее, про нее ВСЕ забудут как о кошмарном сне.
11:14:06 14-05-2023
Про Пугачиху все понятно: она боится за свои деньги, которые, на мой взгляд, дал народ за ее не очень хорошее пение. Лет так через 5, а может и менее, про нее ВСЕ забудут как о кошмарном сне.
11:23:31 14-05-2023
Да согла сен
11:24:48 14-05-2023
Переименовать в центр дружбы сша.
11:25:40 14-05-2023
Поддерживаю Михалкова! Ельцин-центр надо закрыть! Не та фигура Ельцин, чтобы чтить его память. Он так втаптывал Россию в грязь, что стране до сих пор сложно исправить все его художества. Помнить о том, что было надо, но чтить его память - НЕТ!
17:54:21 14-05-2023
Людмила (11:25:40 14-05-2023) Поддерживаю Михалкова! Ельцин-центр надо закрыть! Не та фигу... Полностью солидарен, аж в бешенство бросает его слова Храни бог Матрасных, закопать его и помнить только чтоб не повторять такое
11:38:15 14-05-2023
Давно пора,нечего прославлять алкаша,которому нужна была только власть.И сейчас имеем то,что имеем,иногда даже страшно становиться.
11:46:09 14-05-2023
Вот в этом Я полностью поддерживаю Михалкова. Алкаш-Ельцин и был самым главным ПРЕДАТЕЛЕМ России. Вместе с меченным- Горбачёвым растащили и распродали ТАКУЮ страну- твари.
11:56:48 14-05-2023
Что же произошло (с Никитой Сергеевичем)? Он же мечтал, чтобы БН был возведен в императоры!
17:51:03 14-05-2023
Боря-алкоголик (11:56:48 14-05-2023) Что же произошло (с Никитой Сергеевичем)? Он же мечтал, чтоб... Не путайте белое с мягким. Миалков давно рядом не лежал.
18:19:08 14-05-2023
Боря-алкоголик (11:56:48 14-05-2023) Что же произошло (с Никитой Сергеевичем)? Он же мечтал, чтоб... Как говорил Колчак: "Не трогайте извозчиков, проституток и артистов, они служат любой власти."
11:57:13 14-05-2023
Согласна с Михалковым на все 100.
12:01:48 14-05-2023
давно пора
12:04:01 14-05-2023
Я согласна с Михалковым.
12:16:02 14-05-2023
Пусть закроет свой рот
14:01:49 14-05-2023
Пора давно, а здание передать под реабилитационный центр участников СВО и ветеранов ВОВ и локальных войн
14:06:29 14-05-2023
Давно пора закрыть этот гадюшник.
23:40:41 14-05-2023
Геннадий (14:06:29 14-05-2023) Давно пора закрыть этот гадюшник.... Алкашку-центр давно пора закрыть
14:33:09 14-05-2023
Чем отличается Ельцин-центр от музея современной истории, вся современная история, это путь который заложил Ельцин, это он сделал страну президентской и привел Путина и его товарищей к власти, и вся современная история, это правление бессменной партии едросов.
14:55:13 14-05-2023
Мавзолей СССР! И перенести к подножию статуи Свободы, с благословения ЕБН...
14:58:42 14-05-2023
Мавзолей СССР! И перенести к подножию статуи Свободы, с благословения ЕБН...
15:02:46 14-05-2023
Согласна, полностью, закрыть ЕльцынЦентр необходимо!
15:28:28 14-05-2023
Этот фальсификационный центр истории имени предателя Ельцина давно надо закрыть. Странно, что власть на это закрывает глаза и даже продолжает финансировать этот гадюшник.
15:34:35 14-05-2023
Даанотпора этот гадюжнтк снести.Хотя мне и Михалков,как мыслитель не импанирует.
15:42:53 14-05-2023
А где Михалков в это время был, когда страну разворовывали? Свой кусок пирога в норку тащил попукивая?
15:49:48 14-05-2023
Куда смотрел МИНКУЛЬТ? Если добрался до ЭКРАНА мульт?
16:22:07 14-05-2023
Нужно назвать этот центр словами самого Ельцина - Господи! Благослови Америку!... и тогда все встанет на свои места. Станет ясно кому этот центр, какому человеку этот центр создавали...!
16:45:01 14-05-2023
Думаете услышат? Даже Н. Михалкова.
16:45:55 14-05-2023
А хоть кто-то в нём был? Или хомяки просто визжат, что надо закрыть?
17:09:56 14-05-2023
10 лярдов тратят на музей алкаша,развалившего страну а детям на операции с народа собирают. Закрыть и забыть.
17:20:43 14-05-2023
Не ровен час и на приемника беса погонит )))
17:26:31 14-05-2023
Ельцин Центр на свалку истории России.
17:51:07 14-05-2023
А Вы не обратили внимание, что в Свердловске "5 колона" очень активна?
17:52:02 14-05-2023
Боря-алкоголик (11:56:48 14-05-2023) Что же произошло (с Никитой Сергеевичем)? Он же мечтал, чтоб... Не путайте белое с мягким. Миалков давно рядом не лежал.
17:57:20 14-05-2023
Гость (09:44:10 14-05-2023) То в дёсна целовал, а щас перевернулся бесогонщик ...... Вот теперь и ясно, кто есть кто. Кто уехал, типа, пропадай всё пропадом, а кто бесов изгоняет. А вы с бесоманом?
18:01:14 14-05-2023
Двумя руками за!! За предложение Михалкова закрыть этот непонятного направления и использования центр. Нечего баламутить народ
18:13:04 14-05-2023
Все нормальные русские люди понимают что такое был Ельцин для Россиии. Забывать нельзя ни в коем случае, это наша история, но Ельцин центр конечно необходимо закрыть, также, как и прекратить раз и навсегда мероприятия типа гайдаровских саммитов. Конечно согласен с Никитой Сергеевичем целиком и полностью
19:22:12 14-05-2023
Ельцин центр давно пора прикрыть! Там молодое поколение грубо вводят в заблуждение,как будто до Ельцина было всё плохо, а при нём стало замечательно.В 70-е при ЕБН на Среднем Урале все продукты были в дефиците,потом ввели талоны на всё кроме молока и яиц .Став президентом он всю страну посадил на талоны.Мне как уральцу стыдно за такого земляка и я поддерживаю предложение Н.С.Михалкова!
19:56:13 14-05-2023
Был там, сам центр классный, выставки всякие проходят. Музей тоже интересный, много воссоздано интерьеров, много всяких активностей. Да, посвящен одной фигуре и довольно однобоко наверное. Но как бы это музей, кто хочет ходит, не хочет не ходит. Ну а Михалков, это Михалков...говорят раньше был великим кинорежиссёром
21:12:50 14-05-2023
99% нажавших на плюсик за закрытие центра слабо даже представляют, что это такое. Они в нем не были, да и не будут. Никогда. Потому что никогда дальше Горного и Белокурихи не выедут. Бедолаги.
22:21:34 14-05-2023
19:56:13 14-05-2023 Но как бы это музей, кто хочет ходит, не хочет не ходит. /////////////////// пусть тогда музей существует не на государственные деньги, а на средства тех, кто ходит. И за аренду платит в казну.
23:41:04 14-05-2023
Вячеслав (15:28:28 14-05-2023) Этот фальсификационный центр истории имени предателя Ельцина... Да, алкашку нужно закрыть навсегда!