На них видны элементы конструкции на фоне Земли и на фоне Луны

14 августа 2023, 22:59, ИА Амител









Фото: "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" показала первые снимки с аппарата "Луна-25". Кадры опубликовали в официальном Telegram-канале.

Там рассказали, что в ИКИ РАН завершен быстрый анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту станции "Луна-25", выполненных 13 августа в двух сеансах первых включений на расстоянии 310 тысяч километров от Земли.

"Все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. Их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на "отлично", – заявили в госкорпорации.

Снимки были сделаны камерами бортового телевидения СТС-Л. На них видны элементы конструкции на фоне Земли и на фоне Луны. На третьем снимке можно увидеть эмблему миссии.