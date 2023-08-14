Госкорпорация "Роскосмос" показала первые снимки с аппарата "Луна-25"
На них видны элементы конструкции на фоне Земли и на фоне Луны
14 августа 2023, 22:59, ИА Амител
Госкорпорация "Роскосмос" показала первые снимки с аппарата "Луна-25". Кадры опубликовали в официальном Telegram-канале.
Там рассказали, что в ИКИ РАН завершен быстрый анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту станции "Луна-25", выполненных 13 августа в двух сеансах первых включений на расстоянии 310 тысяч километров от Земли.
"Все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. Их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на "отлично", – заявили в госкорпорации.
Снимки были сделаны камерами бортового телевидения СТС-Л. На них видны элементы конструкции на фоне Земли и на фоне Луны. На третьем снимке можно увидеть эмблему миссии.
07:37:14 15-08-2023
Красиво. Правда ничего, кроме надписей, не понятно. Но хорошо, если правда
10:21:37 15-08-2023
Как с Луны Луну увидели?
10:23:46 15-08-2023
африканцы в темное время суток занимаются погрузкой угля
10:32:09 15-08-2023
у западных фотки куда лучше ,а снимают и с марса и за миллионы св лет как Уэбб.А тут...разница как айфон и мыльница.
10:44:26 15-08-2023
e (10:32:09 15-08-2023) у западных фотки куда лучше ,а снимают и с марса и за миллио... хотели было рогозина с айфоном отправить снимать. но тот в ракету не влез (
10:40:17 15-08-2023
Когда западные в Голливуде снимают съемки вообще идеальные, даже марсиан видно
11:20:31 15-08-2023
Такое впечатление, что 50 лет копили золотинки с шоколадок на корпус Луны-25