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Госкорпорация "Роскосмос" показала первые снимки с аппарата "Луна-25"

На них видны элементы конструкции на фоне Земли и на фоне Луны

14 августа 2023, 22:59, ИА Амител

Госкорпорация "Роскосмос" показала первые снимки с аппарата "Луна-25". Кадры опубликовали в официальном Telegram-канале.

Там рассказали, что в ИКИ РАН завершен быстрый анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту станции "Луна-25", выполненных 13 августа в двух сеансах первых включений на расстоянии 310 тысяч километров от Земли.

"Все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. Их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на "отлично", – заявили в госкорпорации.

Снимки были сделаны камерами бортового телевидения СТС-Л. На них видны элементы конструкции на фоне Земли и на фоне Луны. На третьем снимке можно увидеть эмблему миссии.

космос Наука

Комментарии 7

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Гость

07:37:14 15-08-2023

Красиво. Правда ничего, кроме надписей, не понятно. Но хорошо, если правда

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Гость

10:21:37 15-08-2023

Как с Луны Луну увидели?

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гость

10:23:46 15-08-2023

африканцы в темное время суток занимаются погрузкой угля

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e

10:32:09 15-08-2023

у западных фотки куда лучше ,а снимают и с марса и за миллионы св лет как Уэбб.А тут...разница как айфон и мыльница.

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Гость

10:44:26 15-08-2023

e (10:32:09 15-08-2023) у западных фотки куда лучше ,а снимают и с марса и за миллио... хотели было рогозина с айфоном отправить снимать. но тот в ракету не влез (

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Гость

10:40:17 15-08-2023

Когда западные в Голливуде снимают съемки вообще идеальные, даже марсиан видно

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Гость

11:20:31 15-08-2023

Такое впечатление, что 50 лет копили золотинки с шоколадок на корпус Луны-25

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