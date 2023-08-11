В космос за водой. Почему полет станции "Луна-25" может обернуться сенсацией

Станции "Луна-25" предстоит развить сенсационный успех советской космической науки

11 августа 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Наша страна возвращается на Луну, возобновляет программу исследований земного спутника. 11 августа 2023 года в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25", говорится в Telegram-канале госкомпании. Так началась первая российская лунная миссия постсоветского периода.

Согласно официальному сообщению, старт прошел в штатном режиме, через девять минут разгонный блок отделился от третьей ступени, после чего, спустя час десять минут, вывел автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне. После отделения от разгонного блока "Фрегат" станция "Луна-25" взята в управление земной командой "Роскосмоса".

Предполагается, что "Луна-25" выйдет 16 августа на окололунную круговую орбиту на высоте около 100 км, а уже 21 августа совершит мягкую посадку в районе лунного Южного полюса – к северу от кратера Богуславский. Главная заявленная цель миссии – контактные исследования лунного грунта на предмет наличия льда.

Станция "Луна-25" внешне похожа на свою предшественницу. В нижней части те же округлые баки топливной системы, но в верхней части у российского аппарата находится миниатюрный лабораторный комплекс, в то время как "Луна-24" должна была отправить на Землю капсулу с лунным грунтом. Именно сложность нынешней миссии и вызывает особый интерес экспертов.

Кроме того, "Луна-25" имеет восемь камер СТС-Л, с помощью которых специалисты на Земле будут наблюдать за происходящим. Четыре камеры панорамные, две стереоскопические и две посадочные.

Само название станции – "Луна-25" – говорит о том, что российская лунная программа является продолжением советской. Предыдущий аппарат "Луна-24" был запущен еще 9 августа 1976 года, когда лунная гонка с участием СССР и США уже подходила к концу. Последняя высадка американских астронавтов на поверхность спутника Земли (правда, в реальности этих высадок в мире немало сомневающихся, и число их с каждым годом растет) состоялась в 1972 году, и ведущие космические державы утрачивали интерес к Луне.

Однако результат последнего советского запуска станции оказался сенсационным – в доставленных "Луной-24" на Землю образцах лунного грунта была обнаружена вода, что теоретически могло указывать на возможность наличия на этом небесном теле каких-то форм жизни. Тему тогда живо обсуждали научно-популярные журналы, однако дальнейшего развития лунные программы в СССР и США (больше ни одна страна в мире в то время не была способна заниматься реализацией таких проектов) не получили.

Вода на Луне

Между прочим, именно лунная вода стала причиной возобновления отправки станций к Луне в XXI веке. Предполагается, что ее запасы сконцентрированы вблизи полюсов – именно этим и объясняется район прилунения "Луны-25". Как сообщает "Роскосмос", станция отработает технологию мягкой посадки, возьмет и проведет анализ лунного грунта, займется продолжительными научными исследованиями, среди которых изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, лунной экзосферы и пр.

Кстати, ранее к лунному Южному полюсу довольно близко села китайская станция "Чанъэ-4", в 1968 году там опускался аппарат НАСА "Сервейер-7".

Предполагается, что исследования "Луны-25" приблизят земных ученых к ответам на вопросы, которые они задают уже несколько столетий – о формировании земного спутника, его эволюции, изменениях на поверхности и т. д.

В интервью пресс-службе Института космических исследований профессор РАН, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Максим Литвак напомнил, что "в XXI веке вообще никто на Луну успешно не садился, кроме китайцев".

"Даже американцы не садились, их программа все время сползала вправо, закрывалась и видоизменялась. За это время сменилось несколько поколений инженеров. Так что полноценный опыт утрачен, и не только у нас", – констатировал он.

Сейчас, по его словам, "с точки зрения науки, самая важная задача, если говорить упрощенно, – сесть туда, куда никто не садился".

"Все целятся на полярные области, этот район интригует всех в научном сообществе. В грунте района посадки "Луны-25" есть признаки льда, это видно по данным с орбиты. В экваториальных областях, куда садились ранее, этого нет", – сообщил ученый.

Лунная база

Разумеется, запуск "Луны-25" означает развитие космической программы, причем не только в России. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил журналистам, что Луна в перспективе может стать площадкой для освоения дальнего космоса. Предполагается, что после "Луны-28" начнется реализация российско-китайского проекта пилотируемого полета на земной спутник и строительства лунной базы.

В общем, наша страна намерена подвергнуть сомнению недавнее заявление главы НАСА Билла Нельсона, который на пресс-конференции 8 августа выразил недоверие, что Россия способна стать участником лунной гонки, по его словам, в ней сегодня участвуют только США и Китай.