Госорганы, вузы и суды могут начать передавать данные в военкоматы
К передаче подлежат не только личные данные и сведения паспорта, но также место пребывания, наличие гражданства других стран и иная информация
11 апреля 2023, 19:17, ИА Амител
Поправки, которые 11 апреля рассмотрит Госдума, предполагают новые требования к органам госвласти и работодателям по исполнению гражданами воинской обязанности. Как сообщает ura.ru, передавать информацию будут различные ведомства, судебные органы и другие организации.
Так, согласно поправкам, передавать данные будут МВД (в случае смены места жительства или регистрации), ФНС, следственный органы (в случаях заведения или прекращения уголовных дел), судебные органы, Фонд пенсионного и социального страхования, медицинские организации, ЦИК и высшие учебные заведения.
Перечень данных, которые подлежат передаче:
- личные данные;
- сведения о паспорте;
- СНИЛС и ИНН;
- место жительства или пребывания;
- наличие гражданства других государств или видов на жительство;
- данные о постановке или снятии с воинского учёта;
- информация о трудоустройстве;
- данные об образовании;
- данные о здоровье.
Напомним, что в Госдуму внесли поправки о возможности для военкоматов рассылать призывникам электронные повестки, которые, вероятно, будут дублировать бумажные оповещения и иметь равную им юридическую силу. Кроме того, планируется ввести и новые меры ответственности за уклонение от службы.
19:35:44 11-04-2023
Давно пора!!
20:08:49 11-04-2023
Так ВУЗы и работодатели и раньше эти сведения передавали
20:09:54 11-04-2023
Тунеядцев-на западный фронт!.
20:28:27 11-04-2023
Гость (20:09:54 11-04-2023) Тунеядцев-на западный фронт!.... А ты трудяга? Комменты строчить.