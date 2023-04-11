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Госорганы, вузы и суды могут начать передавать данные в военкоматы

К передаче подлежат не только личные данные и сведения паспорта, но также место пребывания, наличие гражданства других стран и иная информация

11 апреля 2023, 19:17, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Поправки, которые 11 апреля рассмотрит Госдума, предполагают новые требования к органам госвласти и работодателям по исполнению гражданами воинской обязанности. Как сообщает ura.ru, передавать информацию будут различные ведомства, судебные органы и другие организации.

Так, согласно поправкам, передавать данные будут МВД (в случае смены места жительства или регистрации), ФНС, следственный органы (в случаях заведения или прекращения уголовных дел), судебные органы, Фонд пенсионного и социального страхования, медицинские организации, ЦИК и высшие учебные заведения.

Перечень данных, которые подлежат передаче:

  • личные данные;
  • сведения о паспорте;
  • СНИЛС и ИНН;
  • место жительства или пребывания;
  • наличие гражданства других государств или видов на жительство;
  • данные о постановке или снятии с воинского учёта;
  • информация о трудоустройстве;
  • данные об образовании;
  • данные о здоровье. 

Напомним, что в Госдуму внесли поправки о возможности для военкоматов рассылать призывникам электронные повестки, которые, вероятно, будут дублировать бумажные оповещения и иметь равную им юридическую силу. Кроме того, планируется ввести и новые меры ответственности за уклонение от службы.

Комментарии 4

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Гость

19:35:44 11-04-2023

Давно пора!!

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20:08:49 11-04-2023

Так ВУЗы и работодатели и раньше эти сведения передавали

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Гость

20:09:54 11-04-2023

Тунеядцев-на западный фронт!.

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Гость

20:28:27 11-04-2023

Гость (20:09:54 11-04-2023) Тунеядцев-на западный фронт!.... А ты трудяга? Комменты строчить.

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