Госорганы, вузы и суды могут начать передавать данные в военкоматы

К передаче подлежат не только личные данные и сведения паспорта, но также место пребывания, наличие гражданства других стран и иная информация

11 апреля 2023, 19:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

Поправки, которые 11 апреля рассмотрит Госдума, предполагают новые требования к органам госвласти и работодателям по исполнению гражданами воинской обязанности. Как сообщает ura.ru, передавать информацию будут различные ведомства, судебные органы и другие организации.

Так, согласно поправкам, передавать данные будут МВД (в случае смены места жительства или регистрации), ФНС, следственный органы (в случаях заведения или прекращения уголовных дел), судебные органы, Фонд пенсионного и социального страхования, медицинские организации, ЦИК и высшие учебные заведения.

Перечень данных, которые подлежат передаче:

личные данные;

сведения о паспорте;

СНИЛС и ИНН;

место жительства или пребывания;

наличие гражданства других государств или видов на жительство;

данные о постановке или снятии с воинского учёта;

информация о трудоустройстве;

данные об образовании;

данные о здоровье.

Напомним, что в Госдуму внесли поправки о возможности для военкоматов рассылать призывникам электронные повестки, которые, вероятно, будут дублировать бумажные оповещения и иметь равную им юридическую силу. Кроме того, планируется ввести и новые меры ответственности за уклонение от службы.