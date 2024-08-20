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Господь "перевернет мир вверх дном". Опубликовано пророчество Исаия о конце света

Вывод о приближающемся "конце Земли" сделали по двум основаниям

20 августа 2024, 12:00, ИА Амител

Конец света / Фото: unsplash.com
Конец света / Фото: unsplash.com

Дзен-канал "Торжество православия" опубликовал пророчество пророка Исаия, согласно которому вскоре Господь "перевернет мир вверх дном" и "изменит вид Земли" в один час.

"Вот, Господь опустошает землю и делает её бесплодною; изменяет вид её и рассевает живущих на ней" (Ис. 24:1).

Отмечается, что нет основания спорить, что пророчество касается именно нашего времени, нашего поколения. Такой вывод сделали по двум основаниям:

1. В мире появилось много не просто христианских пророков, но и мирских "пророков", то есть правителей.

"Они становятся пророками на время. И, к сожалению, их свидетельства пророчества намного жестче и страшнее, чем пророчества православных верующих. Достаточно открыть газету и включить телевизор", - говорится в тексте. 

2. В мире появилось много разного рода извращений, люди стали озлобленными, погрязли в распутстве и насилии.

"Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями" (Быт. 6:11).

Более того, как отмечается, что на Земле много "кровавых восстаний" и жизнь человеческая перестала цениться, а добрые качества престали быть в цене. Стало модно то, что страшно, а "что модно, то и разделяет общество". Стало много насилия над детьми.

Всем верующим посоветовали задуматься над тем, что они сделали "для спасения своей души и как будет отвечать перед Всевышним на Страшном суде".

религия

Комментарии 13

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Гость

12:05:42 20-08-2024

А что Ванга уже зашкварилась?)) Давай нового пророка!

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Гость

12:20:57 20-08-2024

В мире появилось много разного рода извращений --- ну это да

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Гость

16:42:44 20-08-2024

Гость (12:20:57 20-08-2024) В мире появилось много разного рода извращений --- ну это д...
А какие новые появились, не подскажите???

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Гость

12:25:14 20-08-2024

- "Всем верующим посоветовали задуматься над тем, что они сделали "для спасения своей души и как будет отвечать перед Всевышним на Страшном суде". Здесь лукавое заблуждение. Как может человек отвечать на Страшном суде, когда он находится под временным правлением врага Бога Ангела Света, он же Сатана? Когда и "попы" всех мастей, в унисон правителю, топят за войну? А это самый большой грех. Вот здесь нужно понять тонкую грань - быть с настоящим Богом, или с лжи правителем, который при помощи своих "волков" в овечьих шубенках, ведут народы на погибель Страшном суде этой системы с ее поддерживающими народами. У Бога, все очень просто и понятно в отличие от человеческой хитромудрости.

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Гость

12:26:17 20-08-2024

Люди, покайтесь публично.

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Гость

13:16:05 20-08-2024

Гость (12:26:17 20-08-2024) Люди, покайтесь публично. ... Покается и продолжать?

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Своих не бросаем

12:33:58 20-08-2024

Насилия над детьми везде и чуть ли не в каждой семье.
Создаем общество начальников, они вырастут и будут ещё хлеще относиться к своим детям. Любите друг друга.

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Насилия над детьми везде и чут

13:51:56 20-08-2024

Своих не бросаем (12:33:58 20-08-2024) Насилия над детьми везде и чуть ли не в каждой семье.Соз...
"Насилия над детьми везде и чуть ли не в каждой семье"
вы это смеетесь что-ли?
сейчас для малых самый щадящий режим ever!

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Гость

12:58:29 20-08-2024

В том же тексте есть прикольная фраза, которая всё объясняет: "Злодеи злодействуют и злодействуют злодеи злодейски"

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было же

13:10:22 20-08-2024

перевернет мир вверх дном= полюса поменяются местами...

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Гость

15:08:36 20-08-2024

Ну да, ну да. А в средневековье-то и раньше и позже все были исключительно духовные добрейшие люди. Ни аойн, ни насилия.

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Гость

15:11:48 20-08-2024

Дзен-канал "Торжество православия" - офигенно авторитетный источник!

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Гость

21:51:13 20-08-2024

Пока-что ни одно пророчество о конце света не сбылось, слава Богу. Не дано это знать никому из людей. Живите спокойно, но не грешите.

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