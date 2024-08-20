Вывод о приближающемся "конце Земли" сделали по двум основаниям

20 августа 2024, 12:00, ИА Амител

Конец света / Фото: unsplash.com

Дзен-канал "Торжество православия" опубликовал пророчество пророка Исаия, согласно которому вскоре Господь "перевернет мир вверх дном" и "изменит вид Земли" в один час.

"Вот, Господь опустошает землю и делает её бесплодною; изменяет вид её и рассевает живущих на ней" (Ис. 24:1).

Отмечается, что нет основания спорить, что пророчество касается именно нашего времени, нашего поколения. Такой вывод сделали по двум основаниям:

1. В мире появилось много не просто христианских пророков, но и мирских "пророков", то есть правителей.

"Они становятся пророками на время. И, к сожалению, их свидетельства пророчества намного жестче и страшнее, чем пророчества православных верующих. Достаточно открыть газету и включить телевизор", - говорится в тексте.

2. В мире появилось много разного рода извращений, люди стали озлобленными, погрязли в распутстве и насилии.

"Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями" (Быт. 6:11).

Более того, как отмечается, что на Земле много "кровавых восстаний" и жизнь человеческая перестала цениться, а добрые качества престали быть в цене. Стало модно то, что страшно, а "что модно, то и разделяет общество". Стало много насилия над детьми.

Всем верующим посоветовали задуматься над тем, что они сделали "для спасения своей души и как будет отвечать перед Всевышним на Страшном суде".