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Ученый предупредил человечество о смертельной угрозе через два года

При этом у людей нет даже защитных механизмов

03 июня 2024, 09:53, ИА Амител

Кадр из фильма / Фото: unsplash.com
Кадр из фильма / Фото: unsplash.com

Создание общего искусственного интеллекта, способного действовать во всех сферах, доступных людям, лишит человечество будущего, заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский в интервью журналисту Лексу Фридману, сообщает РИА Новости.

"Если мы создадим общий ИИ, то я не вижу позитивного исхода для человечества в долгосрочной перспективе. Единственный шанс выиграть в эту игру – не играть в нее вовсе", – подчеркнул Ямпольский.

Он предупредил, что искусственный интеллект может уничтожить человечество или попытаться предоставить людям максимальные страдания. Кроме того, может полностью заменить людей в труде, искусстве и других сферах.

По мнению ученого, человечество разработает общий ИИ уже в 2026 году. При этом у него нет даже защитных механизмов против сильного ИИ.

Мнения экспертов

Комментарии 9

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Гость

10:10:32 03-06-2024

Очень сомнительно что ИИ согласится убирать улицы и отходы.

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dok_CФ

12:15:32 03-06-2024

Гость (10:10:32 03-06-2024) Очень сомнительно что ИИ согласится убирать улицы и отходы.... Смотря что, считать отходами..

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скайнет

10:59:56 03-06-2024

скайнет наносит ответный удар

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Гость

12:10:39 03-06-2024

БРЕД!

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гость

12:33:00 03-06-2024

Это профанация. ИИ-это набор данный и алгоритма их обработки. Какие данные и алгоритмы введут хозяева ИИ , то и прилучат на выходе. ИИ -это ширма для хозяев денег.

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Гость

12:41:34 03-06-2024

Пока в каждом частном доме пригорода есть колун, топор, пила и пр.. нам это не грозит.

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Гость

12:54:05 03-06-2024

через два года --- к этому времени возможно уже будет мир

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Гость

13:38:54 03-06-2024

Гость (12:54:05 03-06-2024) через два года --- к этому времени возможно уже будет мир... мир... во всем мире?

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голос

15:22:26 03-06-2024

Война это мир .(Дж.Орузл)

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