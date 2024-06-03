Ученый предупредил человечество о смертельной угрозе через два года

При этом у людей нет даже защитных механизмов

03 июня 2024, 09:53, ИА Амител

Кадр из фильма / Фото: unsplash.com

Создание общего искусственного интеллекта, способного действовать во всех сферах, доступных людям, лишит человечество будущего, заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский в интервью журналисту Лексу Фридману, сообщает РИА Новости.

"Если мы создадим общий ИИ, то я не вижу позитивного исхода для человечества в долгосрочной перспективе. Единственный шанс выиграть в эту игру – не играть в нее вовсе", – подчеркнул Ямпольский.

Он предупредил, что искусственный интеллект может уничтожить человечество или попытаться предоставить людям максимальные страдания. Кроме того, может полностью заменить людей в труде, искусстве и других сферах.

По мнению ученого, человечество разработает общий ИИ уже в 2026 году. При этом у него нет даже защитных механизмов против сильного ИИ.