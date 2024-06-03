Ученый предупредил человечество о смертельной угрозе через два года
При этом у людей нет даже защитных механизмов
03 июня 2024, 09:53, ИА Амител
Создание общего искусственного интеллекта, способного действовать во всех сферах, доступных людям, лишит человечество будущего, заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский в интервью журналисту Лексу Фридману, сообщает РИА Новости.
"Если мы создадим общий ИИ, то я не вижу позитивного исхода для человечества в долгосрочной перспективе. Единственный шанс выиграть в эту игру – не играть в нее вовсе", – подчеркнул Ямпольский.
Он предупредил, что искусственный интеллект может уничтожить человечество или попытаться предоставить людям максимальные страдания. Кроме того, может полностью заменить людей в труде, искусстве и других сферах.
По мнению ученого, человечество разработает общий ИИ уже в 2026 году. При этом у него нет даже защитных механизмов против сильного ИИ.
10:10:32 03-06-2024
Очень сомнительно что ИИ согласится убирать улицы и отходы.
12:15:32 03-06-2024
Гость (10:10:32 03-06-2024) Очень сомнительно что ИИ согласится убирать улицы и отходы.... Смотря что, считать отходами..
10:59:56 03-06-2024
скайнет наносит ответный удар
12:10:39 03-06-2024
БРЕД!
12:33:00 03-06-2024
Это профанация. ИИ-это набор данный и алгоритма их обработки. Какие данные и алгоритмы введут хозяева ИИ , то и прилучат на выходе. ИИ -это ширма для хозяев денег.
12:41:34 03-06-2024
Пока в каждом частном доме пригорода есть колун, топор, пила и пр.. нам это не грозит.
12:54:05 03-06-2024
через два года --- к этому времени возможно уже будет мир
13:38:54 03-06-2024
Гость (12:54:05 03-06-2024) через два года --- к этому времени возможно уже будет мир... мир... во всем мире?
15:22:26 03-06-2024
Война это мир .(Дж.Орузл)