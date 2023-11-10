Госпошлина за выдачу загранпаспорта вырастет на тысячу рублей

Законопроект окончательно могут принять 14 ноября

10 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, который предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта на 20%, пишет РИА Новости.

Согласно документу, с 1 июля 2024 года госпошлина за загранпаспорт нового образца вырастет с 5 до 6 тысяч рублей. Также с 2,5 до 3 тысяч увеличится и размер пошлины за оформление "загранника" с электронным носителем детям.

Помимо этого, проект предусматривает индексацию пошлин на выдачу виз, разрешений на работу, вида на жительство и прочих документов для иностранцев, а также сборов за прием в российское гражданство и выход из него.

Третье чтение должно пройти 14 ноября. Документ вступит в силу после официального опубликования.