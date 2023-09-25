Госсимволы станут едиными, чтобы в бедных школах не было вырезанных из бумаги флагов

Сейчас в одних школах используют интерактивные доски, а в других гимн написан от руки

25 сентября 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

Гербы и флаги в российских школах решили привести к единообразию, поскольку, как выяснилось через год после введения обязательной церемонии поднятия флага, в разных образовательных учреждениях есть разные возможности по приобретению такой государственной атрибутики, пишет "Парламентская газета".

Как пояснила депутат Госдумы Лариса Тутова, сейчас в одних школах используют интерактивные доски, а в других стенды украшены главными символами страны, вырезанными из цветной бумаги, и гимн написан от руки.

"Возможно, будет целесообразно привести к единообразию и включение знаков государственных символов в образовательной среде по всей России, с соблюдением определенных требований, в том числе к качеству изготовления", – указала Тутова.

Она подчеркнула, что государственные символы должны одинаково выглядеть во всех школах страны. Более того, дети должны видеть эти символы в достойном виде.