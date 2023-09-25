Госсимволы станут едиными, чтобы в бедных школах не было вырезанных из бумаги флагов
Сейчас в одних школах используют интерактивные доски, а в других гимн написан от руки
25 сентября 2023, 14:19, ИА Амител
Гербы и флаги в российских школах решили привести к единообразию, поскольку, как выяснилось через год после введения обязательной церемонии поднятия флага, в разных образовательных учреждениях есть разные возможности по приобретению такой государственной атрибутики, пишет "Парламентская газета".
Как пояснила депутат Госдумы Лариса Тутова, сейчас в одних школах используют интерактивные доски, а в других стенды украшены главными символами страны, вырезанными из цветной бумаги, и гимн написан от руки.
"Возможно, будет целесообразно привести к единообразию и включение знаков государственных символов в образовательной среде по всей России, с соблюдением определенных требований, в том числе к качеству изготовления", – указала Тутова.
Она подчеркнула, что государственные символы должны одинаково выглядеть во всех школах страны. Более того, дети должны видеть эти символы в достойном виде.
14:26:33 25-09-2023
А казалось, что все проблемы в школах давно решены. Оказывается есть недоработки ещё
14:32:51 25-09-2023
Раньше патриотизм не так прививали. Уверены ли авторы , что не делают этим хуже? Являюсь физруком , ответственным, за церемонию поднятия флага, и общался с коллегами, ни мне ни им не окружающим этот процесс не вселяет патриотизма. Зато как достала УЖЕ эта церемония, далее "такой патриотизм" будет только глубже в печенку залазить. У нас как то в стране от крайности в крайность...Ну можно же голоовами думать и принимать АДЕКВАТНЫЕ решения.
14:48:43 25-09-2023
Гость (14:32:51 25-09-2023) Раньше патриотизм не так прививали. Уверены ли авторы , что... Была какая-то поговорка, про дурака и молитвы
14:47:22 25-09-2023
А разве есть еще бедные школы? Даешь всем школам позолоченные флаги
15:36:29 25-09-2023
Гость (14:47:22 25-09-2023) А разве есть еще бедные школы? Даешь всем школам позолоченны... К сожалению за пределами города , есть деревни. В которых тоже есть школы. Даже если в этой школе учится с десяток детей - это школа. И флаг ее тоже обязали поднимать. Выкручиваются как могут. Мы сами шили.
14:56:24 25-09-2023
то есть ладно, что с голой попой, главное с флагом! :)
15:33:20 25-09-2023
у сделали бы поднятие 1 раз в год в начале учебного, а в конце - опустить.
15:34:41 25-09-2023
в стране не должно быть бедных школ. У нас же равные права для всех. Откуда взялись бедные школы тогда?
15:58:41 25-09-2023
Интересно какой патриотизм развивается в школах с бумажными флагами, каждый день смотришь на бумажный флаг и такая гордость берет за страну.))))
17:11:13 25-09-2023
По моему мнению, вся эта затея с флагами покажет свою эффективность спустя многие годы. У взрослого поколения и даже у тех, кто уже заканчивает школу, ритуал поднятия флага вызывает чувства совсем иного толка. А вот первоклашки могут воспринять уже по своему. Поживём увидим.
12:50:58 26-09-2023
И станут бедные школы, мгновенно богаты. Очень хороша идея и сразу в глаза будет браться нищета учебных классов и отваливающейся штукатурки.