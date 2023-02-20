НОВОСТИНаука и образование

В России будут проводить "Разговоры о важном" для родителей

Предмет также собираются ввести в педвузах

20 февраля 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Минпросвещения будет проводить "Разговоры о важном" для родителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было... и родителям интересно", – цитирует чиновника ТАСС.

Кроме того, министерство планирует распространить этот предмет, а также церемонию поднятия флага РФ и исполнения гимна на педагогические вузы.

"Разговоры о важном" проводят в российских школах по понедельникам с сентября 2022 года во всех классах. Главными темами таких уроков стали патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, экология, нравственность и прочее.

Комментарии 22

  • Понимаете?.. помимо разговоров, народ ждёт реальных шагов в сторону этого самого народа!.. пока народ видит шаги от него... А худшее вообще что может быть, это очернение Героического Советского прошлого. Или как минимум обтекание это нашего Народного прошлого, теми кто вводит все эти "Разговоры"... Представляю, что услышать учителя от родителей на зимних "разговорах", уши наверное в трубочку скрутятся...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Поможет?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Нормальный адекватный взрослый не пойдет слушать что напевают про патриотическое воспитание. Я вижу что происходит. Это детям еще можно в незрелом возрасте что то втирать.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Да, мнимых патриотов сейчас пруд пруди. Сидят в уютных креслицах, гневные комменты строчат. Может лучше сделать "разговоры о правде"? Без вливания в уши псевдопатриотизма, без навязывания ценностей правительства. Дети подрастут, и я покажу им обе стороны происходящего и выскажу свою точку зрения, а дальше они смогут сами решить во что им верить. Ни за что бы не пошла на данное мероприятие
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Если вам пытаются навешать лапшу на уши- держите уши топориком...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • "разговоры о правде" - вы что говорите!!!? низзя нести в народ правду, а то шоры спадут, волнения начнуться.тсс
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Капиталисты с яхтами, миллиардами долларов, с двойным гражданством живущие в странах НАТО, как соотносятся с патриотизмом, пазл не складывается.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Т.е. мне, взрослому человеку, учитель с нищенской зарплатой, ели сводящий концы с концами после повышения комуналки и роста цен на все, будет вещать о величии Росии?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • А там расскажут у кого был этот флаг во время ВОВ? Да, сейчас он государственный И как он появился в новой России, при каких обстоятельствах после победы США в холодной войне 1946-1991гг? А то детишки благодаря интернету раскопают факты и тогда пазл реально не сложится.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • учителя уже нашли на карте те места, в которые они будут посланы?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Сейчас в педучилище Самолётов заставит всех гимн петь и политинформации каждую неделю проводить. Впереди планеты всей.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, а кто проводить будет, учителя истории?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Так не о величии, как я понял, будет вещать, а о важном. Например, о семье. О том, что Россия многонациональная государство. В принципе, сказать, что у учителя маленькая зарплата, это тоже важно, но это они и так знают. Может депутат или чиновник придут с большой зарплатой и расскажут, как стать депутатом или чиновником с большой зарплатой. Это детям понравится
    20 февраля, Гость   Ответить
  • А квалификации то хватит ответить на вопросы о самом большом в мире расслоении общества по доходам, отсутствии депутатов и их отпрысков на СВО,нищеснской пенсии, падении доходов 10 й год подряд, пещерной медицине, непомерной комуналке? Это не по телевизору вещать в одну калитку. Бедные учителя, что с ними лелают эти оторванные от жизни чиновники.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Бедные учителя, что с ними лелают эти оторванные от жизни чиновники. ------- Намекаете что параллельно с уроками патриотизма учителям пора создавать первичные коммунистические ячейки? Или просто пожалели словесно
    20 февраля, Гость   Ответить
  • за дураков всех держат. обидно
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Эти "разговоры о влажном" никому из взрослых людей, у каждого из которых своё мнение, на дух не нужны. А уж детям тем более.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • как стать депутатом или чиновником с большой зарплатой === У депутатов и чиновников свои дети и внуки есть, так что никак.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • как стать депутатом или - Родится в семье чиновников.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • разговоры о влажном, это строго обязательно или можно наплевать?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • вам наплюют.. ага.. скоро принудительно будет
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Я считаю, надо установить везде как можно больше экранов, и с них нон-стоп это транслировать. Как отвернулся и не слушаешь - иди сюда, на тебе срок. И никак иначе. А то ишь, удумали, собственное мнение у них.
    20 февраля, Гость   Ответить
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