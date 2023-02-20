В России будут проводить "Разговоры о важном" для родителей

Предмет также собираются ввести в педвузах

20 февраля 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минпросвещения будет проводить "Разговоры о важном" для родителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было... и родителям интересно", – цитирует чиновника ТАСС.

Кроме того, министерство планирует распространить этот предмет, а также церемонию поднятия флага РФ и исполнения гимна на педагогические вузы.

"Разговоры о важном" проводят в российских школах по понедельникам с сентября 2022 года во всех классах. Главными темами таких уроков стали патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, экология, нравственность и прочее.