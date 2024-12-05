И не стоит забывать, что на российских прилавках в стоимость включены расходы на транспортировку и наценка продавца

05 декабря 2024, 13:30, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

Килограмм мяса и масла из Белоруссии за 2024 год прибавили в стоимости до 330 рублей, а сало подорожало примерно на 100 рублей, и в 2025-м эти и другие продукты еще прибавят в цене, пишет "Парламентская газета".

Минсельхозпрод Белоруссии 22 ноября повысил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для России, в том числе и разные виды сыров.

"Теперь сыры нежирные и обезжиренные для плавления нельзя продавать дешевле 340 рублей, жирностью 45% и ниже – дешевле 455, жирностью выше 45% – дешевле 465 рублей", – отмечает издание.

Впрочем, даже если минимальная экспортная цена стабильная, как в случае с мясом, она все равно привязана к доллару. К примеру, за год стоимость доллара в России в среднем увеличилась на 17 рублей, что изменило цену одного килограмма белорусского мяса почти на 60 рублей.

Сало соленое в среднем за год прибавило 11% и теперь стоит около 900 рублей. По прогнозу экспертов, в цене оно подрастет еще на 20%.

"Они вынуждены увеличивать цены на свою продукцию по отношению к стоимости доллара, что поднимает стоимость товаров в пересчете на рубли", – отметил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

При этом не стоит забывать, что на российских прилавках в стоимость продукции включены расходы на транспортировку и наценка продавца.

Ранее сообщили, что Белоруссия стала главным поставщиком сливочного масла в Россию: в 2024 году импорт этого продукта вырос на 9%.