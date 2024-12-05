Белорусское масло и другие продукты из братской республики подорожают в 2025 году
И не стоит забывать, что на российских прилавках в стоимость включены расходы на транспортировку и наценка продавца
05 декабря 2024, 13:30, ИА Амител
Килограмм мяса и масла из Белоруссии за 2024 год прибавили в стоимости до 330 рублей, а сало подорожало примерно на 100 рублей, и в 2025-м эти и другие продукты еще прибавят в цене, пишет "Парламентская газета".
Минсельхозпрод Белоруссии 22 ноября повысил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для России, в том числе и разные виды сыров.
"Теперь сыры нежирные и обезжиренные для плавления нельзя продавать дешевле 340 рублей, жирностью 45% и ниже – дешевле 455, жирностью выше 45% – дешевле 465 рублей", – отмечает издание.
Впрочем, даже если минимальная экспортная цена стабильная, как в случае с мясом, она все равно привязана к доллару. К примеру, за год стоимость доллара в России в среднем увеличилась на 17 рублей, что изменило цену одного килограмма белорусского мяса почти на 60 рублей.
Сало соленое в среднем за год прибавило 11% и теперь стоит около 900 рублей. По прогнозу экспертов, в цене оно подрастет еще на 20%.
"Они вынуждены увеличивать цены на свою продукцию по отношению к стоимости доллара, что поднимает стоимость товаров в пересчете на рубли", – отметил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
При этом не стоит забывать, что на российских прилавках в стоимость продукции включены расходы на транспортировку и наценка продавца.
Ранее сообщили, что Белоруссия стала главным поставщиком сливочного масла в Россию: в 2024 году импорт этого продукта вырос на 9%.
14:06:11 05-12-2024
Бульбаши подставили русских, в трудную для РФ годину
Не брат мне белорус.
14:10:57 05-12-2024
братской? чего слюни радости распустили на пустом месте?
Вольфыча «Иван, запахни душу!» - читать срочно!
15:03:49 05-12-2024
для тех, кто до сих пор думает и верит в натуральность белорусских продуктов, а в частности, молочки, сообщаю справочно: именно Беларусь наложила вето на запрет использования пальмового масла в рамках Таможенного и Евразийского экономического союза.
15:31:35 05-12-2024
Элен без ребят (15:03:49 05-12-2024) для тех, кто до сих пор думает и верит в натуральность белор... Лучше расскажи о натуральности наших продуктов, и особенно молочки