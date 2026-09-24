ГОСТ на молочные смеси для детей обновили впервые за три десятилетия

Согласно новым требованиям, смесь должна представлять собой мелкодисперсный порошок

24 сентября 2026, 15:16, ИА Амител

Детские смеси / Дети / Продукты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Новый ГОСТ на сухие молочные смеси для детей первого года жизни начнет действовать в России с 1 января 2027 года. Он заменит стандарт, принятый еще в 1998-м, следует из документов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно новым требованиям, смесь должна представлять собой мелкодисперсный порошок. Допускается наличие небольшого количества комочков, если они легко рассыпаются при механическом воздействии. Цвет продукта должен быть равномерным — от белого до светло-кремового.

Отдельные требования установлены к составу продукции. Белковый компонент смеси должен быть максимально приближен к составу белков женского молока. При этом суммарная доля миристиновой и лауриновой жирных кислот не должна превышать 20% от общего количества жирных кислот.

Изменения коснутся и оформления упаковки. На ней должна размещаться предупреждающая надпись: "Для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание".

Кроме того, новый стандарт запрещает размещать изображения детей на потребительской упаковке сухих молочных смесей.