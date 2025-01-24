ГОСТ на суши и роллы предлагают ввести в России

Вместе с популярностью блюд увеличивается количество жалоб на их качество и безопасность

24 января 2025, 20:00, ИА Амител

Суши / Фото: unsplash.com / Andrea Riezzo

В Госдуме предложили ввести ГОСТ на суши и роллы, чтобы эти продукты стали качественнее и безопаснее. Об этом сообщают "Известия".

С такой инициативой председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко обратился к главе Росстандарта Антону Шалаеву.

"Они пользуются большой популярностью среди граждан, что подтверждается значительным количеством предприятий, специализирующихся на японской кухне. Однако вместе с ростом спроса участились случаи обращений граждан, связанных с нарушением качества и безопасности такой продукции", – отмечает депутат.

Особое внимание парламентарий обращает на массовые отравления. Часто они происходят из-за нарушения санитарных норм, использования некачественных ингредиентов и недостаточного контроля за приготовлением. Диденко также подчеркнул, что продукты для суши и роллов далеко не всегда подвергаются термической обработке. Это создает дополнительный риск для здоровья потребителей.

Вся сфера общепита в России регулируется ГОСТом 31984-2012 "Услуги общественного питания. Общие требования". Однако отдельного стандарта, который учитывает особенности приготовления суши и роллов, сейчас нет. Предполагается, что такой документ установит конкретные требования к качеству и технологии приготовления блюд.