В России утвердят ГОСТ на шаурму

Роскачество утвердит перечень допустимых ингредиентов и параметры качества

25 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Шаурма / Фото: unsplash.com / Eugen Kucheruk

Роскачество в 2025 году утвердит ГОСТ для шаурмы, который закрепит два официальных названия для этого блюда – "шаурма" и "шаверма". Проект государственного стандарта есть в распоряжении РБК.

"В России донер-полуфабрикаты могут иметь название "шаурма" или "шаверма", – сказано в документе.

Проект также предусматривает перечень допустимых ингредиентов, параметры качества и требования к маркировке полуфабрикатов.

Согласно документу, шаурму можно будет готовить из различных видов мяса, включая говядину, телятину, баранину, козлятину, а также мясо кур, индейки и свинины. Однако состав блюда может варьироваться в зависимости от условий производства.

ГОСТ также запретит хранение готовой шаурмы на следующий день.