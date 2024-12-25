В России утвердят ГОСТ на шаурму
Роскачество утвердит перечень допустимых ингредиентов и параметры качества
25 декабря 2024, 09:00, ИА Амител
Роскачество в 2025 году утвердит ГОСТ для шаурмы, который закрепит два официальных названия для этого блюда – "шаурма" и "шаверма". Проект государственного стандарта есть в распоряжении РБК.
"В России донер-полуфабрикаты могут иметь название "шаурма" или "шаверма", – сказано в документе.
Проект также предусматривает перечень допустимых ингредиентов, параметры качества и требования к маркировке полуфабрикатов.
Согласно документу, шаурму можно будет готовить из различных видов мяса, включая говядину, телятину, баранину, козлятину, а также мясо кур, индейки и свинины. Однако состав блюда может варьироваться в зависимости от условий производства.
ГОСТ также запретит хранение готовой шаурмы на следующий день.
09:09:40 25-12-2024
Как на не прокисающее молоко или колбасу без мяса ???
10:11:59 25-12-2024
Гость (09:09:40 25-12-2024) Как на не прокисающее молоко или колбасу без мяса ???... а зачем вы ультрапастеризованное молоко пьете? купите обычное местное- оно на отлично прокисает. я не пью молоко несколько лет, но пару раз было нужно немного, пришлось купить и выбросить. брала усть- калманское в магазинчике на Новом рынке и не помню производителя, кто делает белый йогурт в стаканах, у них магазинчик на Советской есть и на Ленина вместе со "Вкусной жизнью". но вам это, кажется, не нужно. главное вбросить, да?
09:20:45 25-12-2024
ынгрэдиэнты:
1 собакен
1 кошкен
1 упаковка мацы
3 листика капусты
кушайте!
09:45:47 25-12-2024
Musik (09:20:45 25-12-2024) ынгрэдиэнты:1 собакен1 кошкен1 упаковка мацы... Чувак, падонкафский йазык уже никто и не понимает, бо Удафф.ком скатился в лужу кала... и только вот ты оттуда вынырнул!
10:02:54 25-12-2024
Гость (09:45:47 25-12-2024) Чувак, падонкафский йазык уже никто и не понимает, бо Удафф.... большое Вам спасибо за ваше ценное замечание.
мнения таких как вы весьма значимо для нас и мы предпримем все доступные меры для исправления незначительных выявленных недостатков.
10:50:16 25-12-2024
Гость (09:45:47 25-12-2024) Чувак, падонкафский йазык уже никто и не понимает, бо Удафф.... да это не падонкафский, больше на идиш похоже. К тому же - маца...
10:53:21 25-12-2024
Гость (10:50:16 25-12-2024) да это не падонкафский, больше на идиш похоже. К тому же - м... можно подумать вы ни сала ни мацы не едите.
בוקר טוב!
11:03:41 25-12-2024
Musik (10:53:21 25-12-2024) можно подумать вы ни сала ни мацы не едите.בוקר טוב!... Подумать можно.
09:42:52 25-12-2024
А можно ГОСТ на Госдуму утвердить? Вот они расстроятся.
09:55:56 25-12-2024
Кто-то будет делать по ГОСТу Думы, а кто-то пойдет своим путем, только называть станет по-другому: салат в лаваше. Смысл в ГОСТе, если всё можно делать по ТУ.
10:20:45 25-12-2024
Гость (09:45:47 25-12-2024) Чувак, падонкафский йазык уже никто и не понимает, бо Удафф.... йязыг панимайут, а вот удаффком риальна жалка, дыа.
11:00:31 25-12-2024
им больше заняться нечем??? от слова "шаВЕрма" воротит, только шаурма!