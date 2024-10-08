Гости, шутки, песни. Фоторепортаж с праздничного вечера в честь дня рождения amic.ru

Этот праздник был организован с помощью искусственного интеллекта

08 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Вечер в честь 25-летия amic.ru

Сайт amic.ru в 2024 году отмечает 25-й день рождения. Официальная дата праздника – 30 октября. Но мы уже вовсю принимаем поздравления. Так, совсем недавно в банкет-холле "Ползунов" состоялся торжественный вечер в честь юбилея нашего агентства. На этом вечере мы презентовали маскота amic.ru – Мику. Именно она с помощью искусственного интеллекта и организовывала торжество.

Мика пригласила на наш праздник самых часто упоминаемых экспертов за последние годы, придумала задания квеста и вопросы. В числе почетных гостей на нашем празднике были сенатор от Алтайского края в Государственной Думе Наталья Кувшинова, заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин, министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина и еще много-много добрых друзей и экспертов amic.ru.

А замечательные артисты Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева и Михаил Лямин в подарок исполнили несколько композиций, в том числе и арию из мюзикла "Граф Монте-Кристо". Порадовал гостей и редакцию своими шлягерами и известный певец и композитор Лев Шапиро, среди которых, конечно же, легендарная песня "Самый лучший день". А журналисты amic.ru рассказали забавные и интересные истории из своей профессиональной жизни.

Но всего не перескажешь. Как прошел праздник, смотрите в нашем фоторепортаже.

Впереди у нас еще много других интересных событий в честь дня рождения, о них мы расскажем совсем скоро.