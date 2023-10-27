НОВОСТИОбщество

Amic.ru и его прошлое. Команда и креативы "Амитела" прошлых лет

Amic.ru 24 года! Вспоминаем, как мы отмечали наши дни рождения раньше

27 октября 2023, 08:30, ИА Амител

30 октября 2023 года amic.ru исполняется 24 года. Из года в год меняется состав команды, меняется наш сайт.

И мы сами меняемся каждый день. Только одно остается неизменным: мы стремимся профессионально и беспристрастно говорить о том, что происходит, объяснять сложное простыми словами и находить прекрасное в самых трудных ситуациях.

Вспоминаем, какими мы были раньше (забавными, но мы ими и остались). Как старались вас удивить (своеобразно порой получалось). Вспоминаем тех, кто работал в команде, но уже ее покинул (но мы-то знаем, что амик остается в сердце каждого навечно).

Мы выбрали самые интересные проекты, которые делали в честь своего дня рождения в разные годы. В общем, смотрите, вспоминайте и ностальгируйте вместе с нами. С днем рождения, amic.ru, – ты всех объединяешь.

2022 год. К 23-летию amic.ru наши коллеги провели странное интервью с нами. И мы на собственной шкуре ощутили, что чувствуют люди, когда мы пристаем к ним с вопросами. Как это было, смотрите тут:

2021 год. Мы долго думали, чем интересным порадовать вас к своему 22-летию. И придумали 22 интересных и не очень факта об amic.ru. Да-да, в свой день рождения мы себя нахваливаем. А вы поздравляйте нас в комментариях :)

Сайту amic.ru – 22 года! 22 интересных и не очень факта о самом читаемом СМИ на Алтае*

В свой день рождения мы себя нахваливаем. А вы поздравляйте нас в комментариях :)
НОВОСТИОбщество

2017 год. Вместе с вами мы отмечали "совершеннолетие" сайта amic.ru и вспоминали, что можно делать в России после 18-ти.

Amic.ru празднует совершеннолетие: показываем, что можно делать после 18

Отмечаем день рождения нашего информационного портала и принимаем поздравления
НОВОСТИОбщество

А еще мы перелистали страницы amic.ru и вспомнили, о чем писали журналисты портала в каждый его день рождения на протяжении 18 лет. Очень интересно. Смотрите: 

Вспоминаем, о чем писал Amic 30 октября

Мы полистали страницы сайта Amic.ru и вспомнили, о чем писали журналисты портала в каждый его день рождения на протяжении 18 лет
НОВОСТИОбщество

2016 год. Мы отмечали Революционный октябрь. Фотоистория 17-летия amic.ru. И это было круто! 

Пролетарскому вестнику "АмикЪ" из уездного города Б. шел 17-й год. Тревожные стояли времена. Мятежные. Город утопал в снегу. Лошади застревали в сугробах. Резко подорожал проездЪ на гужевых повозках – на целый рупь! А новая Дума преспокойно приветствовала новых парламентариев. Кризис и общая геополитическая обстановка не позволяли барнаульской интеллигенции летать в ЕгипетЪ. А дальше смотрите по ссылке:

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Революционный октябрь. Фотоистория 17-летия Amic.ru

Есть у революции начало, нет у революции конца!
НОВОСТИБарнаул

2015 год. "Амител" – это мы: видеоролик ко дню рождения amic.ru

Мы все разные: кто-то бойкий и веселый, кто-то молчаливый и сосредоточенный, кто-то упрямый и пытливый. Но вместе мы команда – дружная и азартная. А на этом видео – команда amic из 2015 года. Ребята, мы всех помним, любим, каждого ценим.

В преддверии праздника редакция ИА "Амител" вспоминала самые интересные моменты из жизни информагентства: самая популярная новость, самая комментируемая и прочее.

 

А еще в нашем прекрасном прошлом мы делали для вас игры, помните? Что-то кануло в Лету, а кое-что очень хорошо сохранилось. И сегодня мы торжественно стряхиваем с наших игр пыль – па-бам! Играйте, вспоминайте и радуйтесь этой пятнице вместе с нами.

Самая первая наша игрушка – на технологии нашумевшей "2048", только с нашими смыслами и метафорами:

Знаки Барнаула. Игра.

Знаки Барнаула. Игра

Барнаульский аналог игры "2048" (по версии Amic.ru). Дойди до конца и получи приз!
НОВОСТИБарнаул

 А вот вторая – те же правила, улыбнитесь:

Игра

Игра "Эволюция жилья" на amic.ru: от древнего до суперсовременного

Пещера, лачуга, "сталинка": пройди по всем этапам развития человеческого жилища!
НОВОСТИТесты и игры

С днем рождения, любимый amic.ru. С тобой мы проживаем незабываемые моменты!

Комментарии 10

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Давний Ваш Читатель

08:46:12 27-10-2023

Поздравляю! Вы красавчики! Процветания Вам!

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Я

09:17:29 27-10-2023

А помните был такой форум на амике

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Гость

10:00:13 27-10-2023

Я (09:17:29 27-10-2023) А помните был такой форум на амике... Это где сборище фриков было?

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Панночка

15:01:03 27-10-2023

Гость (10:00:13 27-10-2023) Это где сборище фриков было?... сам ты фрик

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Гость

21:46:16 27-10-2023

Панночка (15:01:03 27-10-2023) сам ты фрик... А где ты ошибку увидела? Или грузинчик свою писноту описывающий - это нормально?

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Гость

09:25:24 27-10-2023

Естессно помним 8 лет отсидели на нем)

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Гость

09:55:52 27-10-2023

поздравляю!!!

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Элен без ребят

09:59:04 27-10-2023

Поздравляю, Амик! Расти большой! :)

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Гость

11:44:37 27-10-2023

Поздравляю! Будте реалистами в этом, пока темным царстве

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Гость

13:50:44 27-10-2023

Помню тысячу с лишним комментариев про фраера и аккумулятор с моей подачи наколотили, закинул ссылку на ту новость на форум iXBT

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