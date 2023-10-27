Amic.ru и его прошлое. Команда и креативы "Амитела" прошлых лет

Amic.ru 24 года! Вспоминаем, как мы отмечали наши дни рождения раньше

27 октября 2023, 08:30, ИА Амител

30 октября 2023 года amic.ru исполняется 24 года. Из года в год меняется состав команды, меняется наш сайт.

И мы сами меняемся каждый день. Только одно остается неизменным: мы стремимся профессионально и беспристрастно говорить о том, что происходит, объяснять сложное простыми словами и находить прекрасное в самых трудных ситуациях.

Вспоминаем, какими мы были раньше (забавными, но мы ими и остались). Как старались вас удивить (своеобразно порой получалось). Вспоминаем тех, кто работал в команде, но уже ее покинул (но мы-то знаем, что амик остается в сердце каждого навечно).

Мы выбрали самые интересные проекты, которые делали в честь своего дня рождения в разные годы. В общем, смотрите, вспоминайте и ностальгируйте вместе с нами. С днем рождения, amic.ru, – ты всех объединяешь.

2022 год. К 23-летию amic.ru наши коллеги провели странное интервью с нами. И мы на собственной шкуре ощутили, что чувствуют люди, когда мы пристаем к ним с вопросами. Как это было, смотрите тут:

2021 год. Мы долго думали, чем интересным порадовать вас к своему 22-летию. И придумали 22 интересных и не очень факта об amic.ru. Да-да, в свой день рождения мы себя нахваливаем. А вы поздравляйте нас в комментариях :)

2017 год. Вместе с вами мы отмечали "совершеннолетие" сайта amic.ru и вспоминали, что можно делать в России после 18-ти.

А еще мы перелистали страницы amic.ru и вспомнили, о чем писали журналисты портала в каждый его день рождения на протяжении 18 лет. Очень интересно. Смотрите:

2016 год. Мы отмечали Революционный октябрь. Фотоистория 17-летия amic.ru. И это было круто!

Пролетарскому вестнику "АмикЪ" из уездного города Б. шел 17-й год. Тревожные стояли времена. Мятежные. Город утопал в снегу. Лошади застревали в сугробах. Резко подорожал проездЪ на гужевых повозках – на целый рупь! А новая Дума преспокойно приветствовала новых парламентариев. Кризис и общая геополитическая обстановка не позволяли барнаульской интеллигенции летать в ЕгипетЪ. А дальше смотрите по ссылке:

2015 год. "Амител" – это мы: видеоролик ко дню рождения amic.ru.

Мы все разные: кто-то бойкий и веселый, кто-то молчаливый и сосредоточенный, кто-то упрямый и пытливый. Но вместе мы команда – дружная и азартная. А на этом видео – команда amic из 2015 года. Ребята, мы всех помним, любим, каждого ценим.

В преддверии праздника редакция ИА "Амител" вспоминала самые интересные моменты из жизни информагентства: самая популярная новость, самая комментируемая и прочее.

А еще в нашем прекрасном прошлом мы делали для вас игры, помните? Что-то кануло в Лету, а кое-что очень хорошо сохранилось. И сегодня мы торжественно стряхиваем с наших игр пыль – па-бам! Играйте, вспоминайте и радуйтесь этой пятнице вместе с нами.

Самая первая наша игрушка – на технологии нашумевшей "2048", только с нашими смыслами и метафорами:

А вот вторая – те же правила, улыбнитесь:

С днем рождения, любимый amic.ru. С тобой мы проживаем незабываемые моменты!